Видео недели: потоп в Казани, молитва во время землетрясения и новый герой Чечни

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Покушение на президента Венесуэлы

В Сети появилось видео момента покушения на президента Венесуэлы. Попытка покушения произошла на церемонии празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. По официальной версии, в сторону трибуны, на которой находился Николас Мадуро, были запущены беспилотники со взрывчаткой, которые в итоге удалось сбить. Президент обвинил в случившемся правые группировки и правительство Колумбии, которое якобы их поддерживает.

Всегда говори «Да»

Популярным на этой неделе стало видео, смонтированное из репортажа телеканала «Россия 24». Журналист берет интервью у внучки Гейдара Алиева Лейлы. Пользователи язвительно подшучивают: «Невероятное по своей силе интервью! Посмотрите, какой чудесный собеседник у журналиста! Как непринужденно льется беседа!»

Молитва во время землетрясения

На Бали началось землетрясение прямо во время молитвы в одной из местных мечетей. Храбрый имам не стал прерывать намаз и остался на месте в то время, как остальные верующие ринулись из здания.

Таинственные буквы на поле под Казанью

В селе Осиново на поле появилась надпись: «НЕТ МСЗ». Таким образом активисты, выступающие против строительства в Татарстане мусоросжигательного завода, надеются привлечь внимание к проблеме.

Дети на памятнике Салавату Юлаеву

В Уфе трое несовершеннолетних взобрались на памятник Салавату Юлаеву. Отметим, что уфимцев возмутило такое поведение детей. «Никакого уважения нет к памятнику!» — говорят они в соцсетях.

«Белый лебедь» над Казанкой

Над акваторией реки Казанки совершили тренировочные полеты боевые машины Ту-95 МС «Медведь» и Ту-160 «Белый лебедь».

Потоп в Казани

На столицу Татарстана днем 4 августа обрушился ливень. Из-за проливного дождя улицы Казани затопило, потоп застиг жителей столицы даже в общественном транспорте. Больше видео вы можете найти здесь.

Как «босса русской мафии» в Испании задерживали

Испанская полиция задержала в городе Марбелья трех воров в законе, которым уже предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступной организации. На этой неделе в Сети появилось видео их задержания.

Юсуп Темерханов — новый герой Чечни?

Тысячи людей приехали в село Гелдоган, чтобы проститься с человеком, который был осужден за убийство полковника Буданова.

Изобретательные муравьи

Житель Бразилии подтвердил своим видео, что муравьи — это все-таки одни из самых удивительных насекомых. На кадрах, снятых парнем, можно увидеть, как муравьи строят в воздухе длиннющий мост друг из друга, чтобы навалять осам.

Attack of legionary ants (also known as army ants or marabunta) to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8

— Francisco Boni (@boni_bo) 5 августа 2018 г.