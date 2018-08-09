Стало известно, кто сыграет роли Муртазы и Упырихи в сериале «Зулейха открывает глаза»

Фото: Максим Платонов

Роль Муртазы в сериале «Зулейха открывает глаза», съемками которого занимается кинокомпания «Русское», сыграет Рамиль Сабитов. Роль Упырихи исполнит Роза Хайруллина. Об этом «Реальному времени» рассказала PR-директор кинокомпании «Русское» Екатерина Воронцова. Напомним, сериал покажут на телеканале «Россия-1».

— Съемки начнутся в конце августа в Перми, в сентябре стартуют в Татарстане. Планируется, что на фестиваль «Аксенов-фест» приедет Гузель Яхина, которая также посетит съемочную площадку и увидит, как воплотились ее пожелания. Поселок Семрук в Лаишево готов полностью, — рассказала Воронцова.

Изначально съемки хотели начинать в Татарстане, но Екатерина Воронцова заметила, что процесс зависит от планирования, от сезона, поэтому в итоге было решено начать именно с Перми. Известно, что главную роль исполнит Чулпан Хаматова, роль Настасьи — Юлия Пересильд, исполнители других героев пока не раскрываются. Режиссер — Егор Анашкин.