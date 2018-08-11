Опрос предпринимателей: стоит ли набирать сотрудников «по знакомству»

Найм сотрудников — это в любом случае определенный риск. Например, у друга кредит доверия больше: вы знаете его сильные и слабые стороны, проверены «огнем и водой» и уверены, что в сложных ситуациях он не бросит. Такая открытость поможет и в работе. Но с другой стороны, быть хорошим другом и хорошим профессионалом — не одно и то же. Поэтому тут важно максимально беспристрастно подходить к решению о найме человека и оценивать его опыт с точки зрения пользы для компании.

Фатальной ошибкой в такой ситуации могут стать завышенные ожидания. Друг может в глубине души рассчитывать на «особое» отношение и то, что некоторые прорехи и ошибки ему сойдут с рук; а вы — на то, что он будет вкладывать всю душу в проект и работать сутки напролет, потому что вы его «устроили». Здесь нужно четко обозначить все границы «на берегу»: каким вы видите процесс и результат совместной работы, как будете действовать в случае несогласия с решениями, обговорите вопросы субординации.

Очень много стартапов «страдает» от развалившейся дружбы основателей. И в большинстве случаев это происходит именно потому, что изначально ставка делается на личные качества человека, а не на профессиональные способности, общие цели или видение стратегии развития бизнеса.

С друзьями, знакомыми и любым новым специалистом в компании в принципе действовать нужно так же, как и в случае с незнакомым человеком — без эмоций. Если акцент ставится не на дружественные и личные связи, а на профессиональный опыт и достижения, тогда сотрудничество получится конструктивным, и проблем я не вижу.