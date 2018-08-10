Case Studies*: компания «Микран» о ведущих проектах в области авиапромышленности

От контрольно-измерительной аппаратуры и радиолокации для авиакосмической отрасли до охранных систем аэропортов

В Казани с 8 по 10 августа проходит международная специализированная выставка АКТО-2018. Делегация компании «Микран», продемонстрировала последние разработки в области контрольно-измерительной аппаратуры и радиолокации. Компания давно и плодотворно работает с предприятиями авиакосмической отрасли, реализуя инновационные проекты по нескольким бизнес-направлениям.

Радары нового поколения на основе АФАР

НПФ «Микран» является вертикально-интегрированной компанией, которая объединяет больше 3-х последовательных переделов продукции: от электронной компонентной базы СВЧ, узлов и модулей на ее основе, до радиотехнических комплексов.

— Созданное нами оборудование состоит из составляющих элементов собственной разработки. В этом и заключается наше преимущество, позволяющее успешно конкурировать на отечественном и зарубежном рынках,– говорит Вера Парамонова, генеральный директор АО «НПФ «Микран».

Компания «Микран» давно и плодотворно работает с предприятиями авиакосмической отрасли, реализуя инновационные проекты по нескольким бизнес-направлениям компании.

БРЛС «ЖУК-АЭ» с АФАР

Уже более 10 лет «Микран» использует технологию проектирования и серийного производства приемо-передающих модулей активных фазированных антенных решеток (АФАР) на основе собственной ЭКБ СВЧ и высокопроизводительных измерительных комплексов. По данной технологии разработан и освоен в серийном производстве ряд приемных, приемо-передающих модулей АФАР L, S, C, X-диапазонов для РЛС наземного, бортового и космического базирования.

Точные измерения в любых условиях



Для целей авиации компания «Микран» разработала специальный измерительный комплекс, который позволил проводить несколько различных СВЧ-измерений за одно присоединение (анализ спектра, измерение КСВН, коэффициент отражения, генерация образцовой частоты) в частотном диапазоне 7…12 ГГц.

Такой уникальный комплекс сочетает в себе скалярный анализатор цепей, анализатор спектра, импульсный генератор, а также генератор образцовой частоты. Устройство также получило защищенный от внешних воздействий корпус «Адмирал». Непосредственно для упрощения работы с измерительным комплексом программисты «Микрана» создали программное обеспечение, которое обеспечивает быстрый анализ полученных результатов.

Анализатор спектра серии СК4М

Входящий в состав комплекса анализатор спектра серии СК4М обладает широким динамическим диапазоном и низким фазовым шумом, что делают его превосходным прибором для выполнения высококачественных измерений. Анализатор спектра позволяет измерить спектр сигнала антенн авиационных комплексов, а также электромагнитную совместимость компонентов с помощью использования некоторых фильтров ПЧ и пикового детектора. Применение линейного тракта в сочетании с блоком цифровой обработки сигнала промежуточной частоты позволяет решать широкий круг задач, возникающих в исследованиях, при разработке, производстве и эксплуатации современных радиоэлектронных устройств.

Система мониторинга и охраны периметра для безопасности 24/7



АО «НПФ «Микран» имеет большой опыт в реализации комплексных решений для охраны аэропортов, аэродромов и инженерных объектов повышенной опасности.





Радиолокационная система мониторинга и охраны периметра GUARD



Для безопасности объектов гражданской авиации компания «Микран» предлагает систему мониторинга и охраны периметра серии GUARD. Система позволяет контролировать территорию аэропортов, испытательных аэродромов, полигонов и заводов в черте города. Радар обнаруживает цель и направляет в её сторону видеокамеру и тепловизор всего за 2,5 секунды, в то время как обычные системы статично наблюдают за одним охраняемым участком. Один GUARD может заменить до 24 камер CCTV, осуществляя непрерывный обзор и автомати­ческое сканирование площади более 40 км2. Система GUARD легко интегрируется в уже существующие охранные комплексы или может выступать как самостоятельное решение по обеспечению безопасности объекта.

Уже сегодня охранная система компании «Микран» установлено и эксплуатируется в международных аэропортах Томска, Барнаула, Красноярска и Москвы.

*Case Studies – примеры успешно реализованных проектов



Партнерский материал



Интернет-газета «Реальное время»