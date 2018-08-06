ЦСКА купил «голеадора», исторический китаец скитается по лиге, а Фролов уезжает в Корею
Трансферный гид КХЛ
Команды КХЛ уже давно вышли из своих отпусков и усиленно готовятся к новому сезону. Многие клубы доукомплектовали основные позиции и участвуют в предсезонных турнирах, но историй с переходами все еще хватает. Например, удивил ЦСКА, подписавший бомбардира, в активе которого всего две шайбы за прошлый сезон, а «Нефтехимик» продолжает «солить» возрастных хоккеистов. Обо всех интересных событиях в мире трансферов в КХЛ — в материале «Реального времени».
«В бой идут одни старики»
Когда клубы практически собрали свой состав на предстоящий сезон, в дело, по старой привычке, вступают возрастные хоккеисты. Таковым периодом для российского хоккея на этот раз стал конец июля — начало августа. За это время сразу несколько видных отечественных игроков нашли себе новый клуб. К их числу можно отнести, например, Сергея Конькова, который станет «дядькой» для подрастающего поколения «Адмирала». Предыдущая команда Сергея — «Сибирь» провела чистку состава, но, в отличие от дальневосточников, тратит свои финансы с умом. Коньков, конечно, еще в силах показать добротный хоккей, но его подписание говорит скорее о слабости грядущего «Адмирала».
Удивил своим решением Александр Фролов. Некогда игрок первых звеньев «Лос-Анджелес Кингз», под занавес своей карьеры все больше испытывает судьбу курьезными решениями. Давно не показывающий топовый хоккей, игрок на этот раз оказался в Южной Корее. «Дэмен Киллер Уэйлс» — так называется команда, в которой очень надеются на опыт Александра и ожидают от него помощи в развитии местных молодых игроков.
Еще одним хедлайнером из «стариков» стал Игорь Мусатов. Мужу прославленной чемпионки по художественной гимнастике Евгении Канаевой всего лишь 30, но благодаря его выходкам вне хоккейной площадки и постоянным сменам команд кажется, что он близок к 40. Мусатов проведет следующий сезон в московском «Динамо», с которым очень хочет стать чемпионом страны. Правда, не надо забывать, что Игорь устраивает грандиозные дебоши по нечетным годам. Риск велик, впрочем, «Динамо» забило свою платежку так сильно, что может и не дожить до 2019-го.
Продолжает формировать состав «Нефтехимик». Там этот процесс курирует сам Андрей Назаров, так что удивляться появлению неоднозначных персонажей не приходится. Этот российский специалист известен тем, что даже очевидных неудачников превращал в уверенных в себя хоккеистов. Прошлым летом Назаров продемонстрировал свое волшебство на Пигановиче, после чего тот решил бросить нижнекамцев ради «Сибири». Теперь предсезонку с «Нефтехимиком» проходят Скачков и Михнов, которые уже явно не молодежь.
ЦСКА подписал «голеадора» с двумя шайбами за сезон
В этом году руководство ЦСКА решило сделать упор в комплектовании команды на заокеанских игроков. Вслед за Далбеком, Слепышевым, Толчицким и Коростелевым в Россию прилетел и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Янник Хансен. Трансфер по имени хоккеиста вряд ли запоминающийся, но в игровом плане армейцы сорвали куш. Понятно, что Хансен получит гораздо больше, чем мог бы в НХЛ, но иным путем функционеры некогда великого московского клуба пока брать игроков не научились.
Датчанин начинал свою карьеру в местном чемпионате, после трех лет переехав в Америку. В 2007-м он дебютировал в НХЛ за «Ванкувер», где в итоге и провел свои лучшие годы. Выступая там напарником по звену братьев Сединов, Хансен набил себе неплохую статистику, стабильно набирая по 30 очков за сезон. Спустя десять лет он был обменен в «Сан-Хосе», но уже через полтора года, не найдя в себе сил продолжать выступление на таком уровне, Янник перебрался в КХЛ.
В ЦСКА планируют использовать Хансена по полной, что уже подтвердил президент клуба Игорь Есмантович. «Это игрок, который понимает, что такое голеадор, что такое борьба, столкновения, потому что 11 лет играл в НХЛ. Он адаптирован под европейские площадки и каждый год вызывается в национальную сборную. У него будет около 20 минут игрового времени каждый матч», — сказал Есмантович в эфире радио «Маяк».
Правда, слова функционера о «голеадоре» никто не понял. За всю свою карьеру, включая датский период, Хансен имеет в своем активе лишь три сезона с 20+ забитыми голами. Один в юниорском хоккее, другой — в АХЛ, третий — в НХЛ, а в последнем сезоне за «Сан-Хосе» он отметился двумя заброшенными шайбами.
Первый китаец в истории лиги скитается по клубам КХЛ
Чед Рау — фигура для КХЛ историческая. Нападающий вошел в историю лиги как первый хоккеист с корнями из Китая (представляет он все-таки США), который когда-либо отличался в нашем хоккее. В остальном Чед примерно такой же хоккеист, как и многие другие, правда, с более короткой фамилией на спине. Плюс он очень любит менять команды, и братиславский «Слован» станет для него уже четвертым клубом в кахээловской карьере.
За плечами Рау довольно внушительный сезон за «Куньлунь» с 20 заброшенными шайбами и столькими же голевыми передачами. Предыдущий сезон нападающий начал в «Нефтехимике», где продолжил забивать в каждом третьем матче. Однако Чед не вписывался в игровую концепцию Назарова и был вынужден «обменяться» в «Авангард». В Омске он успел провести около 20 матчей.
Теперь американец попробует свои силы в «Словане». Учитывая слабую конкуренцию в команде, скорее всего, Рау сможет провести комфортный для себя сезон. Причем там он наверняка получит статус лидера, а если еще и будет стабильно забрасывать шайбы, то и вовсе превратится в любимчика публики. Правда, здесь есть одно уточнение. А нужно ли это вообще самому хоккеисту или ему куда важнее наличие отметки в «трудовой книжке»? Если только последнее, то очень жаль, самобытных хоккеистов нашей лиге пока не хватает.
Короткой строкой
Нынешний «Сочи» радует не только погодой вне арены и замечательным предсезонным турниром. Трансферная политика клуба этим летом получается довольно интересной, чтобы начать следить за южанами пристально. Очередным подписанием стала договоренность с Денисом Мосалевым. Главным плюсом этого приобретения стал опыт хоккеиста, а также его умение играть в обороне. В активе Мосалева два Кубка Гагарина с «Динамо» и минимум претензий от ярославских фанатов в «Локомотиве». 32-летний нападающий точно не испортит «каши» на южном берегу КХЛ.
Еще одним свободным агентом, который имеет идентичный с Мосалевым профайл (правда, без кубков), является Геннадий Столяров. Хоккеисту неожиданно показали на дверь в «Торпедо», где сейчас происходят странные вещи. Столяров такого отношения к себе явно не заслужил, с получением контракта от нового клуба проблем быть не должно. Игрок полезен при игре в неравных составах и выполнении оборонительных функций. Будь он помоложе, точно оказался бы в «Ак Барсе» Билялетдинова, но, увы, похоже, уже не судьба.
«Торпедо» Дэвида Немировски продолжает шерстить американский рынок игроков. Очередным приобретением стал защитник Мэтью Боди, прошлый сезон проведший за «Сиракьюз» из АХЛ. Он неплохо чувствует себя в атакующем хоккее, но главным минусом американца является его слабая игра в защите. Учитывая его амплуа, эта сделка выглядит довольно сомнительно, как, впрочем, и само нынешнее «Торпедо».
|
КОМАНДА
|
ПРИШЛИ
УШЛИ
|«Ак Барс»
|в. Билялов («Югра»)
з. Курашов («Адмирал»)
з. Педан (АХЛ)
н. Падакин («Сочи»)
|в. Билялов («Динамо Р»)
з. Охтамаа («Карпят»)
з. Токранов (СКА)
н. Глинкин («Трактор»)
н. Язьков («Металлург»)
н. Архипов (ХК «Сочи»)
н. Мусин (ХК «Сочи»)
|
ЦСКА
|
з. Ермаков («Сибирь»)
з. Киселевич (НХЛ)
|
СКА
|
в. Хелльберг («Куньлунь»)
в. Коскинен (НХЛ)
|
«Трактор»
|
гт. Титов
гт. Гатиятулин (СКА)
|
«Йокерит»
|
гт. Марьямяки
гт. Ялонен
|
«Локомотив»
|
в. Красоткин («Лада»)
з. Любушкин (НХЛ)
|
«Металлург»
|
гт. Яндач
з. Терещенко («Салават»)
|
«Салават Юлаев»
|
гт. Цулыгин
гт. Вестерлунд,
|
«Автомобилист»
|
гт. Мартемьянов («Амур»)
гт. Крикунов
|
«Нефтехимик»
|
з. Полашек («Сочи»)
з. Пиганович («Сибирь»)
|
«Торпедо»
|
гт. Немировски
гт. Скудра
|
«Авангард»
|
в. Бобков («Адмирал»)
в. Фурх («Северсталь»)
|
«Амур»
|
в. Кашик («Злин»)
в. Метсола («Салават»)
|
«ХК Сочи»
|
з. Будкин («Металлург»)
з. Полашек («Нефтехимик»)
|
«Спартак»
|
в. Гудачек («Северсталь»)
з. Лаюнен («Куньлунь»)
|
«Северсталь»
|
в. Фурх («Авангард»)
в. Гудачек («Спартак»)
|
«Сибирь»
|
в. Тейлор (АХЛ)
в. Салак («Локомотив»)
|
«Динамо М»
|
з. Койвисто («Карпят»)
н. Карсумс («Спартак»)
|
«Барыс»
|
в. Граховина («Таппара»)
н. Вей (ЦСКА)
|
«Динамо-Минск»
|
з. Уиркош (АХЛ)
з. Денисов («Сайпа»)
|
«Витязь»
|
в. Ортио («Шеллефтео»)
з. Орлов («Торпедо»)
|
«Адмирал»
|
гт. Светлов
в. Третьяк («Динамо Р»)
|
«Куньлунь»
|
гт. Тапола («Таппара»)
в. Хелльберг (СКА)
|
«Слован»
|
гл.т. Орсаг
н. Микуш
|
«Динамо Р»
|
в. Гудлевскис (НХЛ)
в. Калниньш («Йокерит»)
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