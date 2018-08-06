ЦСКА купил «голеадора», исторический китаец скитается по лиге, а Фролов уезжает в Корею

Трансферный гид КХЛ

Команды КХЛ уже давно вышли из своих отпусков и усиленно готовятся к новому сезону. Многие клубы доукомплектовали основные позиции и участвуют в предсезонных турнирах, но историй с переходами все еще хватает. Например, удивил ЦСКА, подписавший бомбардира, в активе которого всего две шайбы за прошлый сезон, а «Нефтехимик» продолжает «солить» возрастных хоккеистов. Обо всех интересных событиях в мире трансферов в КХЛ — в материале «Реального времени».

«В бой идут одни старики»

Когда клубы практически собрали свой состав на предстоящий сезон, в дело, по старой привычке, вступают возрастные хоккеисты. Таковым периодом для российского хоккея на этот раз стал конец июля — начало августа. За это время сразу несколько видных отечественных игроков нашли себе новый клуб. К их числу можно отнести, например, Сергея Конькова, который станет «дядькой» для подрастающего поколения «Адмирала». Предыдущая команда Сергея — «Сибирь» провела чистку состава, но, в отличие от дальневосточников, тратит свои финансы с умом. Коньков, конечно, еще в силах показать добротный хоккей, но его подписание говорит скорее о слабости грядущего «Адмирала».

Удивил своим решением Александр Фролов. Некогда игрок первых звеньев «Лос-Анджелес Кингз», под занавес своей карьеры все больше испытывает судьбу курьезными решениями. Давно не показывающий топовый хоккей, игрок на этот раз оказался в Южной Корее. «Дэмен Киллер Уэйлс» — так называется команда, в которой очень надеются на опыт Александра и ожидают от него помощи в развитии местных молодых игроков.

Еще одним хедлайнером из «стариков» стал Игорь Мусатов. Мужу прославленной чемпионки по художественной гимнастике Евгении Канаевой всего лишь 30, но благодаря его выходкам вне хоккейной площадки и постоянным сменам команд кажется, что он близок к 40. Мусатов проведет следующий сезон в московском «Динамо», с которым очень хочет стать чемпионом страны. Правда, не надо забывать, что Игорь устраивает грандиозные дебоши по нечетным годам. Риск велик, впрочем, «Динамо» забило свою платежку так сильно, что может и не дожить до 2019-го.

Продолжает формировать состав «Нефтехимик». Там этот процесс курирует сам Андрей Назаров, так что удивляться появлению неоднозначных персонажей не приходится. Этот российский специалист известен тем, что даже очевидных неудачников превращал в уверенных в себя хоккеистов. Прошлым летом Назаров продемонстрировал свое волшебство на Пигановиче, после чего тот решил бросить нижнекамцев ради «Сибири». Теперь предсезонку с «Нефтехимиком» проходят Скачков и Михнов, которые уже явно не молодежь.



Мусатов проведет следующий сезон в московском «Динамо», с которым очень хочет стать чемпионом страны. Фото hotgeo.ru

ЦСКА подписал «голеадора» с двумя шайбами за сезон

В этом году руководство ЦСКА решило сделать упор в комплектовании команды на заокеанских игроков. Вслед за Далбеком, Слепышевым, Толчицким и Коростелевым в Россию прилетел и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Янник Хансен. Трансфер по имени хоккеиста вряд ли запоминающийся, но в игровом плане армейцы сорвали куш. Понятно, что Хансен получит гораздо больше, чем мог бы в НХЛ, но иным путем функционеры некогда великого московского клуба пока брать игроков не научились.

Датчанин начинал свою карьеру в местном чемпионате, после трех лет переехав в Америку. В 2007-м он дебютировал в НХЛ за «Ванкувер», где в итоге и провел свои лучшие годы. Выступая там напарником по звену братьев Сединов, Хансен набил себе неплохую статистику, стабильно набирая по 30 очков за сезон. Спустя десять лет он был обменен в «Сан-Хосе», но уже через полтора года, не найдя в себе сил продолжать выступление на таком уровне, Янник перебрался в КХЛ.

В ЦСКА планируют использовать Хансена по полной, что уже подтвердил президент клуба Игорь Есмантович. «Это игрок, который понимает, что такое голеадор, что такое борьба, столкновения, потому что 11 лет играл в НХЛ. Он адаптирован под европейские площадки и каждый год вызывается в национальную сборную. У него будет около 20 минут игрового времени каждый матч», — сказал Есмантович в эфире радио «Маяк».

Правда, слова функционера о «голеадоре» никто не понял. За всю свою карьеру, включая датский период, Хансен имеет в своем активе лишь три сезона с 20+ забитыми голами. Один в юниорском хоккее, другой — в АХЛ, третий — в НХЛ, а в последнем сезоне за «Сан-Хосе» он отметился двумя заброшенными шайбами.

Первый китаец в истории лиги скитается по клубам КХЛ

Чед Рау — фигура для КХЛ историческая. Нападающий вошел в историю лиги как первый хоккеист с корнями из Китая (представляет он все-таки США), который когда-либо отличался в нашем хоккее. В остальном Чед примерно такой же хоккеист, как и многие другие, правда, с более короткой фамилией на спине. Плюс он очень любит менять команды, и братиславский «Слован» станет для него уже четвертым клубом в кахээловской карьере.

Чед Рау очень любит менять команды, и братиславский «Слован» станет для него уже четвертым клубом в кахээловской карьере. Фото en.khl.ru

За плечами Рау довольно внушительный сезон за «Куньлунь» с 20 заброшенными шайбами и столькими же голевыми передачами. Предыдущий сезон нападающий начал в «Нефтехимике», где продолжил забивать в каждом третьем матче. Однако Чед не вписывался в игровую концепцию Назарова и был вынужден «обменяться» в «Авангард». В Омске он успел провести около 20 матчей.

Теперь американец попробует свои силы в «Словане». Учитывая слабую конкуренцию в команде, скорее всего, Рау сможет провести комфортный для себя сезон. Причем там он наверняка получит статус лидера, а если еще и будет стабильно забрасывать шайбы, то и вовсе превратится в любимчика публики. Правда, здесь есть одно уточнение. А нужно ли это вообще самому хоккеисту или ему куда важнее наличие отметки в «трудовой книжке»? Если только последнее, то очень жаль, самобытных хоккеистов нашей лиге пока не хватает.

Короткой строкой

Нынешний «Сочи» радует не только погодой вне арены и замечательным предсезонным турниром. Трансферная политика клуба этим летом получается довольно интересной, чтобы начать следить за южанами пристально. Очередным подписанием стала договоренность с Денисом Мосалевым. Главным плюсом этого приобретения стал опыт хоккеиста, а также его умение играть в обороне. В активе Мосалева два Кубка Гагарина с «Динамо» и минимум претензий от ярославских фанатов в «Локомотиве». 32-летний нападающий точно не испортит «каши» на южном берегу КХЛ.

Еще одним свободным агентом, который имеет идентичный с Мосалевым профайл (правда, без кубков), является Геннадий Столяров. Хоккеисту неожиданно показали на дверь в «Торпедо», где сейчас происходят странные вещи. Столяров такого отношения к себе явно не заслужил, с получением контракта от нового клуба проблем быть не должно. Игрок полезен при игре в неравных составах и выполнении оборонительных функций. Будь он помоложе, точно оказался бы в «Ак Барсе» Билялетдинова, но, увы, похоже, уже не судьба.

«Торпедо» Дэвида Немировски продолжает шерстить американский рынок игроков. Очередным приобретением стал защитник Мэтью Боди, прошлый сезон проведший за «Сиракьюз» из АХЛ. Он неплохо чувствует себя в атакующем хоккее, но главным минусом американца является его слабая игра в защите. Учитывая его амплуа, эта сделка выглядит довольно сомнительно, как, впрочем, и само нынешнее «Торпедо».

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Ак Барс» в. Билялов («Югра»)

з. Курашов («Адмирал»)

з. Педан (АХЛ)

н. Падакин («Сочи»)



в. Билялов («Динамо Р»)

з. Охтамаа («Карпят»)

з. Токранов (СКА)

н. Глинкин («Трактор»)

н. Язьков («Металлург»)

н. Архипов (ХК «Сочи»)

н. Мусин (ХК «Сочи»)



ЦСКА з. Ермаков («Сибирь»)

з. Воробьев («Сибирь»)

з. Шуленин («Торпедо»)

з. Чмыхов («Сочи»)

з. Далбек (НХЛ)

н. Вей («Барыс»)

н. Коростелев (АХЛ)

н. Толчицкий (АХЛ)

н. Слепышев (НХЛ)

н. Хансен (НХЛ) з. Киселевич (НХЛ)

н. Ничушкин (НХЛ)

н. Жарков («Салават»)

н. Петров («Авангард»)

н. Ожиганов (НХЛ)

н. Плэтт («Йокерит») СКА в. Хелльберг («Куньлунь»)

з. Токранов («Ак Барс»)

з. Дыбленко (НХЛ)

з. Земченок («Адмирал»)

н. Бывальцев («Амур»)

н. Ли («Амур»)

н. Дергачев («Спартак»)

н. Кручинин («Трактор»)

н. Морозов («Югра»)

н. Марченко («Югра»)

н. Якупов (НХЛ) в. Коскинен (НХЛ)

з. Яковлев (НХЛ)

з. Войнов (НХЛ)

н. Ковальчук (НХЛ)

н. Торесен

н. Шипачев («Динамо М»)

н. Широков («Авангард») «Трактор» гт. Титов

н. Бергстрем («Сибирь»)

н. Глинкин («Ак Барс»)

н. Стоу («Спартак»)

н. Лапенков («Сочи») гт. Гатиятулин (СКА)

в. Францоуз (НХЛ)

з. Вишневский («Авто»)

н. Виделль («Динамо Р»)

н. Кручинин (СКА)

н. Петров («Адмирал»)

н. Черников («Адмирал»)

н. Якуценя «Йокерит» гт. Марьямяки

в. Калниньш («Динамо Р»)

з. Грант (Канада)

з. Рейни

з. Нурмиканта

з. Лева

н. Хальме

н. Монто

н. Торпстрем

н. Кахо

н. Плэтт (ЦСКА)

н. Маннинен («Эребру»)

н. Коссила (НХЛ) гт. Ялонен

н. Толванен (НХЛ)

н. Хухтала

н. Палола («Куньлунь») «Локомотив» в. Красоткин («Лада»)

в. Салак («Сибирь»)

н. Санников («Сибирь»)

н. Деарне («Рейнджерс»)

н. Галимов («Нефтехимик»)

н. Капустин («Лада»)

н. Лугин («Сочи») з. Любушкин (НХЛ)

н. Кадейкин («Салават»)

н. Полунин («Сочи»)

н. Галимов («Нефтехимик»)

н. Мосалев («Сочи») «Металлург» гт. Яндач

з. Матушкин (Швеция)

з. Верещагин («Сибирь»)

з. Антипин (НХЛ)

з. Рылов

н. Язьков («Ак Барс»)

н. Варфоломеев («Авангард»)

н. Неколенко («Югра»)

н. Расмуссен (Швеция)

н. Кулемин (НХЛ)

н. Пакаринен (НХЛ) з. Терещенко («Салават»)

з. Будкин («Сочи»)

з. Пивцакин («Авангард»)

н. Шенфельд («Торпедо»)

н. Кокарев («Витязь») «Салават Юлаев» гт. Цулыгин

в. Метсола («Амур»)

з. Терещенко («Металлург»)

н. Кугрышев («Авангард»)

н. Хохряков («Авангард»)

н. Шэн («Югра»)

н. Жарков (ЦСКА)

н. Кадейкин («Локомотив»)

н. Лаута («Авангард») гт. Вестерлунд,

в. Скривенс

в. Налимов (НХЛ)

в. Хомченко («Спартак»)

в. Дубровский («Авангард»)

з. Бартулис

з. Логинов («Сибирь»)

з. Гончаров («Спартак»)

н. Юньков

н. Саюстов

н. Зубов («Спартак»)

н. Лисин («Сибирь») «Автомобилист» гт. Мартемьянов («Амур»)

з. Вишневский («Трактор»)

з. Мамкин (Сочи)

з. Гуркин («Лада»)

н. Секстон («Нефтехимик»)

н. Белоусов

(«Лада»)

н. да Коста

н. Доус («Барыс»)

н. Литовченко («Амур») гт. Крикунов

в. Сохатский

з. Куляш («Северсталь»)

з. Мегалинский

н. Михнов

н. Симаков

н. Кинг

н. Паренто «Нефтехимик» з. Полашек («Сочи»)

н. Пуустинен («Ювяскюля»)

н. Няттинен («Ювяскюля»)

н. Руохомаа («Карпят»)

н. Галимов («Нефтехимик»)

н. Скачков

н. Михнов з. Пиганович («Сибирь»)

з. Густафссон («Лулео»)

н. Секстон («Авто»)

н. Еглич

н. Филатов («Спартак»)

н. Ганзл («Спартак»)

н. Эверберг (НХЛ) «Торпедо» гт. Немировски

з. Орлов («Витязь»)

з. Волченков

з. Блум («Сочи»)

з. Коробов («Динамо Мн»)

з. Хольм (АХЛ)

з. Боди (АХЛ)

н. Кэйлоф («Векше»)

н. Жафяров («Адмирал»)

н. Варнаков («Динамо М»)

н. Миле («Векше»)

н. Шенфельд («Металлург»)

н. Сетдиков (ВХЛ) гт. Скудра

з. Шуленин (ЦСКА)

з. Кундратек («Куньлунь»)

з. Григорьев

з. Блум

н. Костицын («Динамо Минск»)

н. Даугавиньш («Спартак»)

н. Мозер («Динамо М»)

н. Захарчук («Северсталь»)

н. Столяров «Авангард» в. Бобков («Адмирал»)

в. Рамо

в. Дубровский («Салават»)

з. Покка (НХЛ)

з. Пивцакин («Металлург»)

з. Бондарев («Спартак»)

н. Петров (ЦСКА)

н. Широков (СКА)

н. Зернов («Лада»)

н. Казаков («Адмирал») в. Фурх («Северсталь»)

н. Петерссон («Барыс»)

н. Варфоломеев («Металлург»)

н. Лаута («Салават»)

н. Рау («Слован») «Амур» в. Кашик («Злин»)

з. Глазков («Адмирал»)

н. Филиппи («Либерец»)

н. Кицын («Адмирал»)

н. Григоренко (ВХЛ) в. Метсола («Салават»)

н. Литовченко («Автомобилист»)

н. Бывальцев (СКА)

н. Ли (СКА)

н. Фролов (Ю.Корея) «ХК Сочи» з. Будкин («Металлург»)

з. Мусин («Ак Барс»)

з. Зборовский (АХЛ)

з. Овитю («Эдмонтон»)

н. Розен («Векше»)

н. Подшендялов («Спартак»)

н. Архипов («Ак Барс»)

н. Мусин («Ак Барс»)

н. Полунин («Локомотив»)

н. Рахимуллин («Лада»)

н. Бочаров («Лада»)

н. Мосалев («Локомотив») з. Полашек («Нефтехимик»)

з. Чмыхов (ЦСКА)

з. Блум («Торпедо»)

н. Лапенков («Трактор») «Спартак» в. Гудачек («Северсталь»)

з. Гончаров («Салават»)

н. Карсумс («Динамо М»)

н. Зубов («Салават»)

н. Ганзл («Нефтехимик»)

н. Даугавиньш («Торпедо»)

н. Филатов («Нефтехимик») з. Лаюнен («Куньлунь»)

з. Сходцев («Салават»)

з. Бондарев («Авангард»)

н. Радил (НХЛ)

н. Дергачев (СКА)

н. Подшендялов («Сочи»)

н. Стоу («Трактор») «Северсталь» в. Фурх («Авангард»)

з. Куляш («Авто»)

з. Воронин («Ермак»)

з. Белов (своб.агент)

з. Стальнов (Китай)

н. Эштон («Лада»)

н. Бойчак («Слован»)

н. Лемтюгов («Авангард»)

н. Захарчук («Торпедо») в. Гудачек («Спартак»)

з. Евсеенко («Витязь»)

з. Стасенко («Витязь»)

н. Монс («Витязь»)

н. Кагарлицкий («Динамо М»)

н. Магогин («Детва»)

н. Мерескин («Адмирал») «Сибирь» в. Тейлор (АХЛ)

з. Логинов («Салават»)

н. Романцев («Металлург», ВХЛ)

н. Бертран («Карпят»)

н. Юнттила («Карпят»)

н. Пелтола («Таппара»)

н. Эммертон («Амбри Пиотта»)

н. Лисин («Салават») в. Салак («Локомотив»)

з. Ермаков (ЦСКА)

з. Воробьёв (ЦСКА)

з. Верещагин («Металлург»)

н. Основин («Салават»)

н. Санников («Локомотив»)

н. Тичар

н. Закриссон («Динамо М»)

н. Бергстрем («Трактор»)

н. Артемов («Динамо Мн»)

н. Энеруд

н. Энлунд

н. Горбунов

н. Коньков («Адмирал») «Динамо М» з. Койвисто («Карпят»)

з. Миронов («Колорадо»)

н. Индрашис («Динамо Р»)

н. Закриссон («Сибирь»)

н. Мозер («Торпедо»)

н. Афиногенов («Динамо М»)

н. Кагарлицкий («Северсталь»)

н. Шипачев (СКА)

н. Мусатов



н. Карсумс («Спартак») «Барыс» в. Граховина («Таппара»)

н. Панюков

н. Петерссон («Авангард»)

н. Вок (НХЛ)

н. Кормье (НХЛ) н. Вей (ЦСКА)

н. Доус («Автомобилист»)

н. Фрэттин («Лозанна») «Динамо-Минск» з. Уиркош (АХЛ)

н. Костицын («Торпедо»)

н. Костицын («Куньлунь»)

н. Артемов («Сибирь»)

н. Литвинов («Юность»)

н. Дроздов («Юность»)

н. Пулккинен (НХЛ)

н. Беннетт (НХЛ) з. Денисов («Сайпа»)

з. Шинкевич («Витязь»)

з. Коробов («Торпедо»)

н. Фонтэйн («Куньлунь»)

н. Лингле («Кардифф») «Витязь» в. Ортио («Шеллефтео»)

з. Шинкевич («Динамо Мн»)

з. Евсеенко («Северсталь»)

н. Монс («Северсталь»)

н. Стасенко («Северсталь»)

н. Комаров («Динамо М»)

н. Семин («Сокол»)

н. Кокарев («Металлург»)

н. Хривик (АХЛ)

н. Аалтонен (НХЛ) з. Орлов («Торпедо»)

н. Афиногенов («Динамо М»)

н. Горак

н. Горохов «Адмирал» гт. Светлов

з. Мисюл («Нефтяник»)

н. Черников («Трактор»)

н. Стрельцов («Лада»)

н. Валуйский («Лада»)

н. Мерескин («Северсталь»)

н. Скороходов («Лада»)

н. Коньков («Сибирь»)

н. Петров («Трактор»)

в. Третьяк («Динамо Р»)

з. Волченков

з. Земченок (СКА)

з. Глазков («Амур»)

з. Курашов («Ак Барс»)

з. Моррисон

н. Жафяров («Торпедо»)

н. Кицын («Амур»)

н. Казаков («Авангард») «Куньлунь» гт. Тапола («Таппара»)

в. Лазушин («Лада»)

з. Кундратек («Торпедо»)

з. Мертл

з. Лаюнен («Спартак»)

з. Бартли

н. Палола («Йокерит»)

н. Савинайнен («Югра»)

н. Лунд («Юргорден»)

н. Фонтэйн («Динамо Мн»)

н. Латта (АХЛ) в. Хелльберг (СКА)

з. Дялога («Спарта»)

з. Кулда («Спарта»)

з. Шаус («Слован»)

н. Костицын («Динамо Мн») «Слован» гл.т. Орсаг

в. Чильяк (Чехия)

в. Штепанек («Лозанна»)

з. Грман (Чехия)

з. Клок (Чехия)

з. Яношик (Словакия)

з. Шаус («Куньлунь»)

н. Чипчура

н. Червены

н. Келемен («Зволен»)

н. Лиска (Словакия)

н. Лунтер (Словакия)

н. Вирта

н. Рау («Авангард») н. Микуш

н. Геноуэй

н. Бойчак («Северсталь»)

н. Веденски «Динамо Р» в. Гудлевскис (НХЛ)

в. Билялов («Ак Барс»)

в. Третьяк («Адмирал»)

з. Майоне («Калпа»)

з. Занетти («Брюнес»)

з. Сотниекс («Лада»)

з. Ферчилд (Швеция)

н. Виделль («Трактор»)

н. Кларк («Брюнес»)

н. Джериньш (Чехия) в. Калниньш («Йокерит»)

н. Индрашис («Динамо М»)

н. Кристо («Брюнес»)