Крым «после моста»: любил бы я тебя, когда б не холод, дождь, медузы, штрафстоянки

Знаковый полуостров как объект автотрипа и отдыха своими глазами

Фото: Айдар Сагдеев

Крым после открытия одноименного моста должен был стать точкой притяжения российских путешественников, предпочитающих передвижение на авто. Это предположение, думали мы, справедливо по крайней мере для живущих в европейской части России (все-таки добираться сюда на машине из-за Урала означает угробить на дорогу половину отпуска). И решили проверить его на себе, объездив полуостров и по побережью, и через центр, поглядев на имеющуюся туристическую инфраструктуру и помочив ноги на каждом крымском пляже. Подробности — в материале «Реального времени».

Дорога



Мы — это три казанских товарища. Поскольку решено было ехать галопом по Европам, смысла в бронировании жилья не было — предполагалось разбираться каждый раз на месте. Планировали мы и «бросить якорь» на несколько дней в одном из городов, но в каком именно, тоже заранее не решили («где понравится»). Соответственно: а) качество ночевок было непредсказуемое. Разъезжать поздним вечером туда-сюда по трассе или пригороду, оценивая жилье своими глазами (ведь на онлайн-агрегаторах жилья продавцы могут писать что угодно), уже невозможно — как правило, соглашаешься на то, что есть; и б) жилье нам обошлось дороже. Это тоже понятно, поскольку чем неожиданнее постояльцы и чем короче срок их проживания, тем меньшее для них предложение. Но — обо всем по порядку.

Итак, въезд в Крым. Задолго до подъезда к полуострову начинается практически автобан. Ближе к нему появляется длиннющий «забор» ветрозащиты, который почему-то отсутствует на самом мосту (может быть, только пока?). Но все это мелочи, если учесть, что по 19-километровому мостовому переходу ты пролетаешь со свистом, а не стоишь по 2—3 дня в очереди на паром, как те, кто ездил сюда до 2018 года. Сам мост выглядит вполне устойчиво, по крайней мере пока по нему не пущено движение большегрузов. Напомним, что во время строительства ходили слухи (возможно, зашедшие с «не братской» стороны), что Украина уже сто раз построила бы этот мост, да нельзя — то ли грунт там плывет, то ли течения подмывают. Нет, знаковое сооружение вполне себе стоит и эксплуатируется уже два месяца, и даже мостовые стыки проезжаются незаметно (с ними у нас, как известно, беда).

По 19-километровому мостовому переходу ты пролетаешь со свистом, а не стоишь по 2—3 дня в очереди на паром



Однако въехав на территорию Крыма и проехав несколько километров, мы благополучно застряли в пробке перед Феодосией на два или три часа. После этого города дорога стала свободной, а в чем была причина затора, мы так и не поняли. Может быть, часть потока решила остаться в Феодосии или повернула на Симферополь.

Мы же продолжили движение по южному берегу Крыма. По словам нашего товарища Андрея, уже пребывавшего к этому моменту в Крыму с неделю, дорога на Симферополь, а оттуда в Форос — «это пробки, ремонт дороги, ограничение скорости и фуры. Словами не описать, это надо видеть. А еще в Симферополе и за ним, далее, дороги убитые, латаные-перелатаные. Обратно поеду через побережье, там хоть и серпантины, но, надеюсь, без ремонта дорог и фур». Подтверждаем — на ЮБК без ремонта и большегрузов.

После Украины

Инфраструктуру, в том числе дорожную, Украина после себя действительно оставила никакую. Как ни странно, это никак не повлияло на сохранность ее следов на полуострове. Чуть ли не в каждом населенном пункте есть гостиница или пансионат с названием «Украина», повсеместно встречаются дорожные и уличные указатели на украинском языке. Правда, балконы севастопольской гостиницы «Украина» несколько издевательски украшены российскими флагами (см. фото), но, возможно, это было сделано в преддверии дня российского ВМФ, который отмечается в последнее воскресенье июля, а в Севастополе, понятно, — с особым размахом.

Чуть ли не в каждом населенном пункте есть гостиница или пансионат с названием «Украина»



Украинскую речь мы при этом не слышали совсем, а вот крымско-татарскую — не один раз. Крымские татары, к слову, ведут себя на улицах как типичное меньшинство. Они, скажем так, очень негромкие и стараются не привлекать к себе внимания. Часто ходят семьями с детьми.

Таксист в Ялте, который отвозил нас на штрафстоянку (об этом чуть ниже), рассказал, что «за Россию» в 2014 году проголосовали 98 процентов крымчан. Делали они это «не под дулами автоматов, совершенно точно». Сделанным геополитическим выбором население, по его словам, довольно, но есть и недостатки. Например, раньше в ялтинский порт заходило по сто круизных лайнеров за сезон, стоянка обходилась им в 20 тысяч евро в сутки. Сейчас этого денежного ручейка у города нет.

Непредсказуемость отдыха

Судя по всему, развитию Крыма как всероссийского курорта может помешать непредсказуемость, или, как сказал наш товарищ-предтеча, негарантированность отдыха на полуострове, связанная с погодой и климатом. Либо нужно будет долго и упорно просвещать людей — где как в Крыму купается и загорается и почему.

Во-первых, в третьей декаде июля здесь во многих местах, как выяснилось, просто некурортная температура воды. Сначала предоставим слово нашему Андрею: «Я в Форосе уже девять дней, а купался в море всего два дня — уже неделю тут вода 12—18 градусов. И здесь это частое явление». Возможно, дело в коварных морских течениях, а может, и в перманентно шедших дождях.



Когда мы прибыли в Коктебель (второй крупный курорт на побережье после Феодосии), вода в море, по ощущениям, была не теплее 20 градусов. А в отпуске, конечно, не хочется входить в воду, каждый раз испытывая себя на моржистость. Кроме того, опять же по слухам, в городе бродил энтеровирус и дети «повально болели». Через день после Коктебеля все мы действительно почувствовали недомогание с температурой. Злые языки утверждают, что это и не вирус вовсе, а канализация, которая сбрасывается прямо на коктебельский пляж. Впрочем, мы этого не увидели и не унюхали.

Развитию Крыма как всероссийского курорта может помешать непредсказуемость отдыха на полуострове, связанная с погодой и климатом

В Сети есть онлайн-ресурсы с картой температуры воды на пляжах Крыма в режиме онлайн. В случае «дикого» путешествия (как у нас) можно просто взять и «свалить» в самую теплую точку полуострова. Один такой ресурс, к слову, показывает сейчас, в начале августа, что температура воды в Крыму почти повсеместно поднялась до 26—27 градусов.

Правда, если море здесь не холодное, как, например, в Евпатории, то оно кишит большими и крайне неприятными синими медузами. Субъективно нам больше всего понравились севастопольские пляжи — с прозрачной и относительно теплой водой (около 23 градусов) и без медуз.

Цены

Жилье мы брали, повторюсь, по ситуации, поэтому оно было очень разнообразное. У Евпатории это, к примеру, был кемпинг с большими полусферическими постройками. Эти жилища сделаны из каркаса высотой три метра, на который натянута плотная ткань, и деревянного пола. Из удобств — только кондиционер и умывальник без воды (по идее, ее можно принести из моря, что предыдущие постояльцы, судя по разводам соли, и делали). Туалет общий примерно на 20 «юрт», и он вонюч. Рядом какие-то деревянные перегородки, похожие на пляжные «переодевалки», но это, как поведал нам хозяин, душ (без воды, конечно же — то есть надо приходить со своим тазиком). Вся эта красота в тридцати шагах от моря с медузами, стоит 2,5 тыс. рублей в сутки. А если в двадцати шагах — уже 3 тыс. Море в Евпатории выглядит как водохранилище, поскольку горами не обрамляется. Прочь отсюда! — решили мы после суток в Евпатории и отправились в Севастополь.

Где и бросили тот самый якорь. Правда, жилье удалось найти лишь на три дня. Это была однокомнатная квартира за 1,7 тыс. рублей в сутки не в центре города, зато рядом с Херсонесом и двумя неплохими пляжами. Прилагались кондиционер, стиральная машина, холодильник, телевизор, вай-фай. Ремонт «обычный», но квартира чистая и без запахов.

В прочих местах жилье нам обошлось от 1,2 тыс. руб (просто стены и скрипучие кровати) до 3 тыс. в мотеле (есть все, в том числе «евроремонт» и тараканы).

Эвакуация авто с несанкционированной парковки и «услуги» штрафстоянки встали нам в 4,7 тыс. рублей



Еду дома мы не готовили, питались, как правило, в кафе и пили кофе в кофейнях. Цены в этих заведениях ниже, чем в Казани. «Макдоналдса» на полуострове, естественно, нет, но в Севастополе нам попадались неплохие бургерные.

Проблема с интернетом у моего сотового оператора решалась «закидыванием» ста рублей за роуминг. Но в Крыму мобильный интернет есть не везде, а там, где есть, он медленнее или вовсе «тупит».

Ну а эвакуация авто с несанкционированной парковки у центрального ялтинского рынка и «услуги» штрафстоянки встали нам в 4,7 тыс. рублей.

1 / 12 Айдар Сагдеев

Айдар Сагдеев

Айдар Сагдеев

Айдар Сагдеев

Айдар Сагдеев

Айдар Сагдеев

Айдар Сагдеев

Айдар Сагдеев

Айдар Сагдеев

Айдар Сагдеев

Айдар Сагдеев

Айдар Сагдеев