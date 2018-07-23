Жителей Осиново не пустили на заседание по результатам слушаний по генплану Казани — активисты

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Жителей поселка Осиново, где планируется строительство МСЗ, не пустили на «открытое» заседание депутатов по результатам слушаний по генплану.

Активисты ведут прямую трансляцию с места проведения слушаний. Предполагается, что депутаты заехали на закрытую территорию ООО «Тепличный комбинат «Майский», где проводят сессию. Полиция и другие органы, куда обратились общественники, не предприняли ничего для предоставления доступа людей внутрь.

По словам ведущих трансляцию, именно сейчас там решается судьба земли под мусоросжигательный завод. То есть, предыдущие слушания имели рекомендательный характер. На них жители Осиново собрали 6,5 тыс. подписей против перевода земли под МСЗ в промышленную.

Ранее участники слушаний по МСЗ направили обращения Путину и Минниханову по поводу нарушения их прав.