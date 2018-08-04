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Видеоопрос: «Готовы ли вы путешествовать на лоукост-поездах?»

07:00, 04.08.2018
Видеоопрос: «Готовы ли вы путешествовать на лоукост-поездах?» Фото: glavny.tv

Федеральная пассажирская компания (дочерняя структура РЖД) запускает проект «лоукост-поезда». Подвижной состав проекта обеспечат старые плацкартные, купейные и СВ-вагоны без кондиционеров и биотуалетов. Билеты на места в них будут стоить на 10% дешевле, чем в обычных вагонах.

«Готовы ли вы пожертвовать комфортом, передвигаясь железнодорожным транспортом?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоБизнесТранспорт
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