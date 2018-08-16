Красное и белое в Поволжье: поголовье крупного рогатого скота сокращается, а курятины — больше
Динамика развития мясной индустрии в ПФО за 5 лет. Башкортостан — лидер по поголовью КРС, Татарстан — по поголовью свиней
В канун Курбан-байрама Татарстан заявил, что надеется отказаться от ввоза баранов из-за пределов регионов. Используя это как инфоповод, наши аналитики изучили ситуацию с животноводством в Поволжье. Поголовье крупного рогатого скота в Приволжском федеральном округе заметно снижается. При этом активно растет производство мясопродуктов из птицы, и особенно это заметно в нескольких небольших регионах ПФО. Подробнее — в материале аналитической службы «Реального времени».
Башкортостан — лидер по поголовью КРС, Татарстан — по поголовью свиней
Аналитическая служба «Реального времени» решила разобраться, как в Поволжье обстоят дела с животноводством, а точнее, с производством мяса и поголовьем скота и птицы. Как оказалось, Татарстан лидирует в округе по поголовью свиней, а вот крупного рогатого скота здесь меньше, чем в Башкортостане.
Поголовье КРС в Татарстане составило в 2017 году 1,03 млн. Показатель — практически идентичный башкирскому (ниже всего на 3 тыс. голов), при этом в соседнем регионе поголовье сокращается быстрее, чем в Татарстане, где падение за год составило всего 0,3% против 1,9%. За 5 лет поголовье в Башкирии сократилось на целых 18%, а в Татарстане — только на 4,7%.
Вообще, что интересно, практически во всех регионах Приволжского федерального округа поголовье за 5 лет снизилось, и в некоторых регионах существенно — как, например, в Пензенской области (на 29%). За 5 лет оно выросло лишь в одном регионе — Самарской области (на 1,3%), но за последний год и тут наметилось сокращение (на 3,1%).
Следом за Татарстаном и Башкортостаном по поголовью КРС со значительным отставанием идут Оренбургская (568,5 тыс. голов) и Саратовская области (424,9 тыс.). Самое небольшое поголовье — в Марий Эл (84,5 тыс. голов) и Ульяновской области (128,6 тыс. голов).
Основная масса поголовья скота — это свиньи. Всего их в ПФО 3,55 млн голов (коров — лишь 2,1 млн), и за 5 лет их численность снизилась меньше, чем численность коров: на 7,4% против 13,2%. По количеству свиней, как уже говорилось, лидер — Татарстан, здесь их 460 тысяч голов. Однако совсем близко к Татарстану расположился Башкортостан — здесь их 452 тысячи голов. При этом, если в Татарстане показатель за год снизился почти на треть, то в Башкортостане, напротив, вырос в полтора раза. В лидерах по приросту поголовья свиней, кроме того, Нижегородская область (на 31%, до 170 тысяч). Больше всего поголовье снизилось в Пермском крае и Самарской области — на 35% и 33% соответственно.
По поголовью коров первое место у Башкортостана — здесь их 423 тысячи (за пять лет цифра снизилась на 15%). В Татарстане — всего 354 тысячи голов (снижение на 12%). Рост за 5 лет зафиксирован только в Самарской области (на 3%), а самое большое снижение — в Пензенской области, на 30%.
Поголовье КРС (тыс. голов)
|Регион
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|Изменение за год
|Изменение за пять лет
|Республика Башкортостан
|1.254,31
|1.240,09
|1.220,15
|1.110,8
|1.048,6
|1.028,8
|-1,9%
|-18,0%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|1.075,96
|1.029,92
|1.029,46
|1.033,8
|1.029
|1.025,9
|-0,3%
|-4,7%
|Оренбургская область
|638,4
|645,05
|623,4
|596,6
|576,2
|568,5
|-1,3%
|-10,9%
|Саратовская область
|456,26
|435,27
|415,98
|405,6
|408
|424,9
|4,1%
|-6,9%
|Удмуртская Республика
|377,82
|375,02
|352,43
|347,4
|347
|345,3
|-0,5%
|-8,6%
|Нижегородская область
|310,64
|299,37
|290,57
|283,4
|270,3
|259,5
|-4,0%
|-16,5%
|Пермский край
|260,99
|254,05
|246,85
|249,1
|245
|243,4
|-0,7%
|-6,7%
|Кировская область
|255,86
|244,27
|236
|238
|236,7
|238,8
|0,9%
|-6,7%
|Самарская область
|225,75
|233,57
|243,53
|236,7
|235,8
|228,6
|-3,1%
|1,3%
|Республика Мордовия
|285,96
|273,57
|241,26
|231,7
|217,5
|215,2
|-1,1%
|-24,7%
|Чувашская Республика — Чувашия
|207,68
|201,13
|196,28
|193,2
|190,8
|193,4
|1,4%
|-6,9%
|Пензенская область
|235,5
|200,08
|182,25
|179,3
|175,8
|167,2
|-4,9%
|-29,0%
|Ульяновская область
|157,07
|140,91
|123,37
|125,8
|126,4
|128,6
|1,7%
|-18,1%
|Республика Марий Эл
|96,09
|91,98
|85,88
|83,6
|82,1
|84,5
|2,9%
|-12,1%
Ульяновск не хочет растить животных на убой
А вот по объемам производства скота и птицы на убой в живом весе Татарстан занимает первое место, и опередить его, вероятно, будет довольно сложно. В 2017 году здесь было произведено 492 тыс. тонн мяса. В отличие от поголовья, этот показатель растет как за год, так и за 5 лет — на 1,1% и 8,7% соответственно.
Ближайший преследователь, Башкортостан, увеличил показатель за год на 3,2%, до 410 тыс. тонн. За 5 лет рост составил 12%, так что соседняя территория все же приближается к Татарстану, но довольно медленно. В остальных регионах Приволжского федерального округа мяса производится гораздо меньше, но успехи отдельных субъектов нельзя не отметить. К примеру, третье место оказалось у небольшой Мордовии. Показатель ее далек от татарстанского и башкортостанского — 295 тыс. тонн, но за 5 лет рост тут оказался двукратным.
Кроме того, еще больший рост произошел в Марий Эл. Сейчас регион находится на пятом месте в ПФО по производству мяса с 278 тыс. тонн. При этом за 5 лет республика показала рекордный рост — в два с четвертью раза. Рекордным для Марий Эл стал и 2017 год — рост составил 12,1%. Меньше всего мяса производится в Ульяновской области, причем этот же регион показал наибольшее снижение объемов за 5 лет — цифра тут снизилась на четверть, до 65 тыс. тонн. Также на 23% снизилось производство в Саратовской области, до 181 тыс. тонн.
Производство скота и птицы на убой в живом весе в (тыс. тонн)
|Регион
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|Изменение за год
|Изменение за 5 лет
|Республика Татарстан (Татарстан)
|452,2
|475,6
|464,1
|468,8
|486,2
|491,6
|1,1%
|8,7%
|Республика Башкортостан
|366,4
|372,7
|393,8
|393,9
|397,4
|410,2
|3,2%
|12,0%
|Республика Мордовия
|145
|172,2
|213,5
|249,1
|279,2
|295,4
|5,8%
|103,7%
|Пензенская область
|195,4
|225,8
|233,3
|254
|285,2
|289,7
|1,6%
|48,3%
|Республика Марий Эл
|123,1
|163
|226,8
|286,3
|248,1
|278
|12,1%
|125,8%
|Оренбургская область
|220,5
|215,3
|234,2
|227
|226,9
|223,8
|-1,4%
|1,5%
|Саратовская область
|234
|211,3
|197,6
|187,1
|183,1
|180,9
|-1,2%
|-22,7%
|Удмуртская Республика
|165,3
|170
|171,3
|172,4
|179,7
|173,7
|-3,3%
|5,1%
|Самарская область
|140,2
|149,1
|157,2
|157,8
|152,1
|152
|-0,1%
|8,4%
|Нижегородская область
|123,2
|131,3
|129,1
|134,8
|151,6
|143,3
|-5,5%
|16,3%
|Чувашская Республика — Чувашия
|110
|101,1
|99,5
|115,2
|116,6
|124,5
|6,8%
|13,2%
|Пермский край
|116,2
|113
|112,6
|114,2
|109,3
|104,8
|-4,1%
|-9,8%
|Кировская область
|85,8
|85,4
|84,7
|81
|83,6
|80,3
|-3,9%
|-6,4%
|Ульяновская область
|86,5
|82,5
|66,9
|61,6
|66,9
|64,8
|-3,1%
|-25,1%
Мордовия и Марий Эл «окрылились» показателями роста за 5 лет
Первое место по производству основных продуктов животноводства в сельскохозяйственных организациях по ПФО занимает Башкортостан. Тут в 2017 году произвели 112 тыс. тонн продуктов животноводства из крупного рогатого скота. Татарстан занял второе место с 83,3 тыс. тонн, тройку лидеров замыкает Оренбургская область с 49,1 тыс. тонн. Два последних места оказались у Марий Эл и Мордовии — с 9,8 и 11,8 тыс. тонн соответственно.
Еще больше, чем на крупный рогатый скот, приходится на продукты животноводства из птицы. В Татарстане показатель производства птицы составляет 156 тыс. тонн. Это — второе место по ПФО после Пензенской области. В списке лидеров в целом много неожиданных регионов. Первое место Пензенской области связано со значительным ростом производства — в два раза за 5 лет, до 172,5 тыс. тонн. Однако у находящихся на третьем и четвертом местах Мордовии и Марий Эл успехи еще более значительные. В обоих регионах за последние 5 лет объемы производства мяса птицы увеличились более чем в три раза. Показатель Мордовии достиг 150 тыс. тонн с 49 тыс. тонн в 2012 году, а в Марий Эл цифра подскочила с 47 до 142 тыс. тонн. В 2012 году схожий результат был, к примеру, в Нижегородской области, однако он повысился всего на 23% (с 48 до 59 тыс. тонн).
Производство птицы (тыс. тонн)
|№
|Регион
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|0,0%
|0,2%
|1
|Пензенская область
|84,4
|98,8
|113,9
|141,9
|163,6
|172,5
|5,4%
|104,4%
|2
|Республика Татарстан
|122,1
|134,1
|137,4
|145,3
|153,6
|155,6
|1,3%
|27,4%
|3
|Республика Мордовия
|48,8
|70,5
|94,6
|126,9
|140,2
|149,7
|6,8%
|206,8%
|4
|Республика Марий Эл
|46,9
|68,2
|111,3
|151,7
|120
|141,5
|17,9%
|201,7%
|5
|Республика Башкортостан
|52,7
|62,7
|73,4
|55,5
|61
|71,4
|17,0%
|35,5%
|6
|Нижегородская область
|47,8
|53,1
|51,6
|52,9
|55,5
|58,6
|5,6%
|22,6%
|7
|Самарская область
|28,5
|36,8
|38,8
|50,4
|49,7
|54,3
|9,3%
|90,5%
|8
|Чувашская Республика
|26,9
|23,4
|26,5
|39,1
|42,7
|46,8
|9,6%
|74,0%
|9
|Оренбургская область
|37,7
|34,1
|41,2
|42,1
|42,5
|43
|1,2%
|14,1%
|10
|Удмуртская Республика
|28,8
|31,8
|33,3
|34
|40,2
|41,3
|2,7%
|43,4%
|11
|Пермский край
|30,7
|32,2
|35,7
|36,4
|36,9
|37,2
|0,8%
|21,2%
|12
|Саратовская область
|28,6
|28,4
|28,7
|27,3
|27,2
|27,1
|-0,4%
|-5,2%
|13
|Ульяновская область
|19,4
|13,3
|6,3
|2,8
|4,1
|2,2
|-46,3%
|-88,7%
|14
|Кировская область
|4,6
|2,4
|3,8
|2,5
|1,5
|1,2
|-20,0%
|-73,9%
|Всего
|523,5
|591
|682,6
|766,9
|775,1
|1002,4
|29,3%
|91,5%
Подешевело все, кроме говядины
Что интересно, по данным сервера государственной статистики, три из четырех основных видов мяса и птицы за последние 3 года подешевели. Как следует из информации на портале, единственным подорожавшим видом мяса стала говядина. В среднем по ПФО во II квартале 2018 года ее стоимость составила 307,2 рубля за килограмм, в то время как во II квартале 2015 года она стоила 290,6 рубля. Рост, таким образом, оказался на уровне 2%.
Татарстан при этом оказался на третьем месте по дешевизне говядины — здесь она стоит 302 рубля за килограмм, подорожав за 3 года на 0,2%. Самым дешевым регионом стала Саратовская область — тут говядина стоит 293 рубля за килограмм (рост за 3 года на 6,9%), а также Мордовия — 298 рублей (на 3% дешевле, чем 3 годами ранее). Дороже всего говядина стоит в Пермском крае (328 рублей за килограмм), Самарской области (324 рубля) и Пензенской области (323 рубля). В двух из этих регионов, Пермском крае и Пензенской области, самые значительные показатели роста за 3 года — примерно на 11%.
Баранина в среднем по ПФО подешевела на 2,3% за 3 года — с 356 до 348 рублей за килограмм. Дешевле всего, как и в случае с говядиной, она продается в Саратовской области — по 295 рублей за килограмм (подешевела на 0,3%). Также недорогая баранина в Пензенской области (306 рублей за килограмм, снижение на 0,1%), Чувашии (311 рублей, рост на 3,3%), Башкортостане (354 рубля, рост на 2,3%) и Татарстане (356 рублей, снижение на 5,9%).
Самая дорогая баранина — в Нижегородской области (421 рубль за килограмм, рост за три года на 6,7%) и Пермском крае (402 рубля, рост на 5%). Рекордсменом по росту стоимости стала Оренбургская область (на 7,8% — с 332 до 357 рублей), а самое большое снижение — в Мордовии (на 7,2%, с 404 до 375 рублей за килограмм).
Наиболее подешевевший за 3 года вид мяса — свинина. В среднем по Поволжью она снизилась в цене почти на 10%, с 257 до 232 рублей за килограмм. Дешевле всего свинина стоит в Чувашии — 197 рублей за килограмм. В этом же регионе за 3 года этот вид мяса подешевел сильнее всего — на 18%, с 240 рублей. Второе место по дешевизне занимает соседняя Марий Эл. Тут килограмм свинины обойдется в 220 рублей, снижение стоимости за 3 года также оказалось вторым в ПФО — на 14,3%. На третьем месте по дешевизне — Татарстан, тут килограмм свинины стоит 220 рублей, за 3 года стоимость снизилась на 12%.
Самая дорогая свинина — в Пермском крае, 270 рублей за килограмм. За 3 года она также подешевела, но совсем незначительно — на 1,2%. Второе место по дороговизне свинины — у Самарской области, 243 рубля за килограмм, несмотря на снижение стоимости за 3 года на 12%.
Больше всего в Приволжском федеральном округе за три года подешевела курятина. В среднем по округу стоимость килограмма снизилась на 10,5% — со 124 до 111 рублей за килограмм. Дешевле всего курятина сейчас стоит в Мордовии — 102 рубля, а также в Удмуртии и Пензенской области — около 106 рублей. Снижение стоимости составило 9,7%, 18,2% и 6,9% соответственно.
В Татарстане килограмм курятины обойдется в 111 рублей (на 13% меньше, чем во II квартале 2015 года). Дороже всего курятина стоит в Пермском крае — 119 рублей (снижение на 10% за три года) и Кировской области (115 рублей, снижение на 8%). Больше всего подешевело это мясо в уже упомянутой Удмуртии, а также в Саратовской области — на 15%, со 126 до 107 рублей. Наименьшее снижение стоимости — в Пензенской области, на 7% (со 114 до 106 рублей).
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|Регион
|2018
|2017
|2016
|2015
|Изменение за три года
|II кв.
|I кв.
|IV кв.
|III кв.
|II кв.
|I кв.
|Пермский край
|328,0
|327,0
|318,1
|315,0
|317,0
|Самарская область
|323,7
|324,3
|322,2
|321,4
|321,3
|Пензенская область
|322,5
|321,3
|318,4
|310,2
|307,9
|Нижегородская область
|321,9
|322,5
|317,1
|314,4
|317,0
|Удмуртская Республика
|319,9
|320,4
|307,8
|306,4
|301,0
|Ульяновская область
|319,1
|318,4
|323,1
|324,4
|321,2
|Республика Марий Эл
|312,6
|314,9
|318,5
|316,0
|320,9
Белоруссия как всероссийский поставщик мяса
Что касается импорта, то по итогам 2017 года в Россию было ввезено около 361,7 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота на общую сумму 1,25 млрд долларов. Ввоз мяса по весу уменьшился за год на 2%, а общая сумма выросла на 10% — импортное мясо, таким образом, стало дороже. В среднем тонна за год подорожала с 3 083 до 3 445 долларов США. В 2018 году, судя по всему, снижение сохранилось: в I квартале было ввезено 76,6 тыс. тонн на общую сумму 285,9 млн долларов — стоимость снизилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вес — на 41%.
За II квартал 2018 года было ввезено 59,3 тыс. тонн мяса КРС на общую сумму 221,7 млн долларов. Около трети всего этого объема было ввезено из Белоруссии — 21,7 тыс. тонн на 79,1 млн долларов. Совсем немного отстает Парагвай — отсюда привезли 18,7 тыс. тонн мяса на 71,5 млн долларов. Третье место занимает Аргентина, однако отставание у нее уже довольно значительное — около 6 тыс. тонн на 22,5 млн долларов.
Импортеры мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного в РФ во II квартале 2018 года
|Страна
|Стоимость, долл. США
|Вес, тонн
|BY Беларусь
|79.097.703,30
|21.713,80
|PY Парагвай
|71.532.776,20
|18.646,40
|AR Аргентина
|22.544.427,60
|5.987,90
|UY Уругвай
|19.297.248,80
|5.110,70
|IN Индия
|15.153.993,00
|4.215,50
|CO Колумбия
|10.966.695,90
|2.729,60
|MN Монголия
|1.294.456,70
|400,00
|KZ Казахстан
|1.029.070,70
|263,90
|MD Молдова, республика
|535.715,40
|168,50
|BR Бразилия
|120.860,90
|36,40
|JP Япония
|73.663,10
|0,80
|HU Венгрия
|44.201,10
|3,20
Что касается регионов Приволжского федерального округа, то ввоз сюда мяса из-за рубежа — не слишком распространенное явление. Общий объем импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов в регионы Приволжского федерального округа составил 1 559 тонн (3,8 млн долларов).
Всего поставки пришлись на пять регионов. 658 тонн на 1,75 млн долларов были поставлены в Саратовскую область. 524 тонны на 765,5 тыс. долларов завезли в Нижегородскую область. В Татарстан привезли 200 тонн мяса на 720,6 тыс. долларов (186 тонн из них — из Белоруссии, еще около 12 тонн — из Казахстана). 138 тонн на 557 тыс. долларов отправились в Оренбургскую область, а 38 тонн на 10,6 тыс. долларов — в Пензенскую область.
|Регион
|2014
|2015
|2016
|I кв 2017
|2017
|Стоимость, долл.США
|Тонн
|Стоимость, долл.США
|Тонн
|Стоимость, долл.США
|Тонн
|Саратовская область
|8.747.722,64
|3.912,32
|5.347.543,16
|2.821,81
|5.929.408,74
|Нижегородская область
|4.881.260,59
|1.305,97
|3.046.619,52
|1.172,73
|3.317.795,71
|Республика Татарстан
|398.642,89
|133,02
|1.465.869,93
|582,54
|2.242.944,29
|Республика Башкортостан
|85.967,61
|52,00
|1.588.791,04
|625,93
|1.637.099,57
|Оренбургская область
|253.138,38
|182,13
|2.462.536,99
|1.096,80
|1.218.605,04
|Самарская область
|4.742.731,72
|1.715,79
|2.040.982,50
|949,68
|945.491,57
|Пермский край
|7.433,84
|5,25
|1.738,64
|1,10
|136.610,00
|Удмуртская Республика
|83.826,60
|37,00
|240.516,13
|79,45
|41.792,82
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы ввозят еще менее охотно. Их привезли всего в два региона: 38 тонн на 10,6 тыс. долларов в Пензенскую область и 20 тонн на 10,9 тыс. долларов — в Нижегородскую.
Пензенская область — главный экспортер мяса в ПФО
Объемы экспорта в Приволжском федеральном округе больше, чем импорта. Всего во II квартале 2018 года из ПФО за рубеж было вывезено 3 тыс. тонн мяса и мясных субпродуктов на общую сумму 4,54 млн долларов. Лидером здесь является Пензенская область — отсюда экспортировано 1,22 тысячи тонн мяса на 2,72 млн долларов. Еще 708 тонн на 702 тыс. долларов вывезли из Саратовской области, 553 тонны на 286,5 тыс. долларов — из Мордовии.
Птицу экспортируют из пяти регионов. Больше всего — из Саратовской области (709 тонн на 702 тыс. долларов), Мордовии (533 тонны на 274 тыс. долларов), а также из Башкортостана, Пензенской, Самарской и Оренбургской областей.
|Регион
|2014
|2015
|2016
|I кв 2017
|2017
|Стоимость, долл.США
|Тонн
|Стоимость, долл.США
|Тонн
|Стоимость, долл.США
|Тонн
|Республика Татарстан
|657.517,22
|442,01
|3.569.840,94
|3.337,03
|4.709.126,47
|Пензенская область
|1.064.312,14
|836,66
|3.019.468,99
|2.850,30
|4.764.390,46
|Саратовская область
|146.541,07
|35,10
|1.117.559,97
|812,94
|1.588.833,71
|Оренбургская область
|942.903,23
|428,72
|1.140.343,57
|540,28
|2.219.933,96
|Республика Марий Эл
|0,00
|0,00
|194.519,20
|349,04
|641.579,40
|Самарская область
|167.802,97
|62,49
|277.949,45
|236,17
|999.099,13
|Республика Мордовия
|255.037,75
|134,38
|21.572,18
|1,32
|339.291,76
|Республика Башкортостан
|398.522,52
|189,60
|292.076,98
|169,42
|429.161,78
Кроме того, мясо экспортировалось из Башкортостана и Оренбургской области (примерно по 214 тонн), Самарской области (104 тонны), Ульяновской области (1,6 тонны). Из Татарстана во II квартале 2018 года мясо не экспортировалось. В I квартале, однако, было экспортировано 166 тонн на 126,5 тыс. долларов (в основном в Киргизию, а также в Казахстан). По итогам 2017 года было экспортировано 1 167 тонн мяса (третий результат по ПФО после Саратовской и Самарской областей) на сумму 1,33 млн долларов. В основном продукцию тогда вывозили в Казахстан, Киргизию и Таджикистан. В меньшей степени — во Вьетнам и Белоруссию.
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