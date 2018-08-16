Красное и белое в Поволжье: поголовье крупного рогатого скота сокращается, а курятины — больше

Динамика развития мясной индустрии в ПФО за 5 лет. Башкортостан — лидер по поголовью КРС, Татарстан — по поголовью свиней

Фото: Максим Платонов

В канун Курбан-байрама Татарстан заявил, что надеется отказаться от ввоза баранов из-за пределов регионов. Используя это как инфоповод, наши аналитики изучили ситуацию с животноводством в Поволжье. Поголовье крупного рогатого скота в Приволжском федеральном округе заметно снижается. При этом активно растет производство мясопродуктов из птицы, и особенно это заметно в нескольких небольших регионах ПФО. Подробнее — в материале аналитической службы «Реального времени».

Башкортостан — лидер по поголовью КРС, Татарстан — по поголовью свиней

Аналитическая служба «Реального времени» решила разобраться, как в Поволжье обстоят дела с животноводством, а точнее, с производством мяса и поголовьем скота и птицы. Как оказалось, Татарстан лидирует в округе по поголовью свиней, а вот крупного рогатого скота здесь меньше, чем в Башкортостане.

Поголовье КРС в Татарстане составило в 2017 году 1,03 млн. Показатель — практически идентичный башкирскому (ниже всего на 3 тыс. голов), при этом в соседнем регионе поголовье сокращается быстрее, чем в Татарстане, где падение за год составило всего 0,3% против 1,9%. За 5 лет поголовье в Башкирии сократилось на целых 18%, а в Татарстане — только на 4,7%.

Вообще, что интересно, практически во всех регионах Приволжского федерального округа поголовье за 5 лет снизилось, и в некоторых регионах существенно — как, например, в Пензенской области (на 29%). За 5 лет оно выросло лишь в одном регионе — Самарской области (на 1,3%), но за последний год и тут наметилось сокращение (на 3,1%).

Следом за Татарстаном и Башкортостаном по поголовью КРС со значительным отставанием идут Оренбургская (568,5 тыс. голов) и Саратовская области (424,9 тыс.). Самое небольшое поголовье — в Марий Эл (84,5 тыс. голов) и Ульяновской области (128,6 тыс. голов).

Основная масса поголовья скота — это свиньи. Всего их в ПФО 3,55 млн голов (коров — лишь 2,1 млн), и за 5 лет их численность снизилась меньше, чем численность коров: на 7,4% против 13,2%. По количеству свиней, как уже говорилось, лидер — Татарстан, здесь их 460 тысяч голов. Однако совсем близко к Татарстану расположился Башкортостан — здесь их 452 тысячи голов. При этом, если в Татарстане показатель за год снизился почти на треть, то в Башкортостане, напротив, вырос в полтора раза. В лидерах по приросту поголовья свиней, кроме того, Нижегородская область (на 31%, до 170 тысяч). Больше всего поголовье снизилось в Пермском крае и Самарской области — на 35% и 33% соответственно.

По поголовью коров первое место у Башкортостана — здесь их 423 тысячи (за пять лет цифра снизилась на 15%). В Татарстане — всего 354 тысячи голов (снижение на 12%). Рост за 5 лет зафиксирован только в Самарской области (на 3%), а самое большое снижение — в Пензенской области, на 30%.

Поголовье КРС (тыс. голов)

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение за год Изменение за пять лет Республика Башкортостан 1.254,31 1.240,09 1.220,15 1.110,8 1.048,6 1.028,8 -1,9% -18,0% Республика Татарстан (Татарстан) 1.075,96 1.029,92 1.029,46 1.033,8 1.029 1.025,9 -0,3% -4,7% Оренбургская область 638,4 645,05 623,4 596,6 576,2 568,5 -1,3% -10,9% Саратовская область 456,26 435,27 415,98 405,6 408 424,9 4,1% -6,9% Удмуртская Республика 377,82 375,02 352,43 347,4 347 345,3 -0,5% -8,6% Нижегородская область 310,64 299,37 290,57 283,4 270,3 259,5 -4,0% -16,5% Пермский край 260,99 254,05 246,85 249,1 245 243,4 -0,7% -6,7% Кировская область 255,86 244,27 236 238 236,7 238,8 0,9% -6,7% Самарская область 225,75 233,57 243,53 236,7 235,8 228,6 -3,1% 1,3% Республика Мордовия 285,96 273,57 241,26 231,7 217,5 215,2 -1,1% -24,7% Чувашская Республика — Чувашия 207,68 201,13 196,28 193,2 190,8 193,4 1,4% -6,9% Пензенская область 235,5 200,08 182,25 179,3 175,8 167,2 -4,9% -29,0% Ульяновская область 157,07 140,91 123,37 125,8 126,4 128,6 1,7% -18,1% Республика Марий Эл 96,09 91,98 85,88 83,6 82,1 84,5 2,9% -12,1%

Ульяновск не хочет растить животных на убой

А вот по объемам производства скота и птицы на убой в живом весе Татарстан занимает первое место, и опередить его, вероятно, будет довольно сложно. В 2017 году здесь было произведено 492 тыс. тонн мяса. В отличие от поголовья, этот показатель растет как за год, так и за 5 лет — на 1,1% и 8,7% соответственно.

Ближайший преследователь, Башкортостан, увеличил показатель за год на 3,2%, до 410 тыс. тонн. За 5 лет рост составил 12%, так что соседняя территория все же приближается к Татарстану, но довольно медленно. В остальных регионах Приволжского федерального округа мяса производится гораздо меньше, но успехи отдельных субъектов нельзя не отметить. К примеру, третье место оказалось у небольшой Мордовии. Показатель ее далек от татарстанского и башкортостанского — 295 тыс. тонн, но за 5 лет рост тут оказался двукратным.

Кроме того, еще больший рост произошел в Марий Эл. Сейчас регион находится на пятом месте в ПФО по производству мяса с 278 тыс. тонн. При этом за 5 лет республика показала рекордный рост — в два с четвертью раза. Рекордным для Марий Эл стал и 2017 год — рост составил 12,1%. Меньше всего мяса производится в Ульяновской области, причем этот же регион показал наибольшее снижение объемов за 5 лет — цифра тут снизилась на четверть, до 65 тыс. тонн. Также на 23% снизилось производство в Саратовской области, до 181 тыс. тонн.

Производство скота и птицы на убой в живом весе в (тыс. тонн)



Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение за год Изменение за 5 лет Республика Татарстан (Татарстан) 452,2 475,6 464,1 468,8 486,2 491,6 1,1% 8,7% Республика Башкортостан 366,4 372,7 393,8 393,9 397,4 410,2 3,2% 12,0% Республика Мордовия 145 172,2 213,5 249,1 279,2 295,4 5,8% 103,7% Пензенская область 195,4 225,8 233,3 254 285,2 289,7 1,6% 48,3% Республика Марий Эл 123,1 163 226,8 286,3 248,1 278 12,1% 125,8% Оренбургская область 220,5 215,3 234,2 227 226,9 223,8 -1,4% 1,5% Саратовская область 234 211,3 197,6 187,1 183,1 180,9 -1,2% -22,7% Удмуртская Республика 165,3 170 171,3 172,4 179,7 173,7 -3,3% 5,1% Самарская область 140,2 149,1 157,2 157,8 152,1 152 -0,1% 8,4% Нижегородская область 123,2 131,3 129,1 134,8 151,6 143,3 -5,5% 16,3% Чувашская Республика — Чувашия 110 101,1 99,5 115,2 116,6 124,5 6,8% 13,2% Пермский край 116,2 113 112,6 114,2 109,3 104,8 -4,1% -9,8% Кировская область 85,8 85,4 84,7 81 83,6 80,3 -3,9% -6,4% Ульяновская область 86,5 82,5 66,9 61,6 66,9 64,8 -3,1% -25,1%

Мордовия и Марий Эл «окрылились» показателями роста за 5 лет

Первое место по производству основных продуктов животноводства в сельскохозяйственных организациях по ПФО занимает Башкортостан. Тут в 2017 году произвели 112 тыс. тонн продуктов животноводства из крупного рогатого скота. Татарстан занял второе место с 83,3 тыс. тонн, тройку лидеров замыкает Оренбургская область с 49,1 тыс. тонн. Два последних места оказались у Марий Эл и Мордовии — с 9,8 и 11,8 тыс. тонн соответственно.

Еще больше, чем на крупный рогатый скот, приходится на продукты животноводства из птицы. В Татарстане показатель производства птицы составляет 156 тыс. тонн. Это — второе место по ПФО после Пензенской области. В списке лидеров в целом много неожиданных регионов. Первое место Пензенской области связано со значительным ростом производства — в два раза за 5 лет, до 172,5 тыс. тонн. Однако у находящихся на третьем и четвертом местах Мордовии и Марий Эл успехи еще более значительные. В обоих регионах за последние 5 лет объемы производства мяса птицы увеличились более чем в три раза. Показатель Мордовии достиг 150 тыс. тонн с 49 тыс. тонн в 2012 году, а в Марий Эл цифра подскочила с 47 до 142 тыс. тонн. В 2012 году схожий результат был, к примеру, в Нижегородской области, однако он повысился всего на 23% (с 48 до 59 тыс. тонн).

Производство птицы (тыс. тонн)



№ Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0,0% 0,2% 1 Пензенская область 84,4 98,8 113,9 141,9 163,6 172,5 5,4% 104,4% 2 Республика Татарстан 122,1 134,1 137,4 145,3 153,6 155,6 1,3% 27,4% 3 Республика Мордовия 48,8 70,5 94,6 126,9 140,2 149,7 6,8% 206,8% 4 Республика Марий Эл 46,9 68,2 111,3 151,7 120 141,5 17,9% 201,7% 5 Республика Башкортостан 52,7 62,7 73,4 55,5 61 71,4 17,0% 35,5% 6 Нижегородская область 47,8 53,1 51,6 52,9 55,5 58,6 5,6% 22,6% 7 Самарская область 28,5 36,8 38,8 50,4 49,7 54,3 9,3% 90,5% 8 Чувашская Республика 26,9 23,4 26,5 39,1 42,7 46,8 9,6% 74,0% 9 Оренбургская область 37,7 34,1 41,2 42,1 42,5 43 1,2% 14,1% 10 Удмуртская Республика 28,8 31,8 33,3 34 40,2 41,3 2,7% 43,4% 11 Пермский край 30,7 32,2 35,7 36,4 36,9 37,2 0,8% 21,2% 12 Саратовская область 28,6 28,4 28,7 27,3 27,2 27,1 -0,4% -5,2% 13 Ульяновская область 19,4 13,3 6,3 2,8 4,1 2,2 -46,3% -88,7% 14 Кировская область 4,6 2,4 3,8 2,5 1,5 1,2 -20,0% -73,9% Всего 523,5 591 682,6 766,9 775,1 1002,4 29,3% 91,5%

Подешевело все, кроме говядины



Что интересно, по данным сервера государственной статистики, три из четырех основных видов мяса и птицы за последние 3 года подешевели. Как следует из информации на портале, единственным подорожавшим видом мяса стала говядина. В среднем по ПФО во II квартале 2018 года ее стоимость составила 307,2 рубля за килограмм, в то время как во II квартале 2015 года она стоила 290,6 рубля. Рост, таким образом, оказался на уровне 2%.

Татарстан при этом оказался на третьем месте по дешевизне говядины — здесь она стоит 302 рубля за килограмм, подорожав за 3 года на 0,2%. Самым дешевым регионом стала Саратовская область — тут говядина стоит 293 рубля за килограмм (рост за 3 года на 6,9%), а также Мордовия — 298 рублей (на 3% дешевле, чем 3 годами ранее). Дороже всего говядина стоит в Пермском крае (328 рублей за килограмм), Самарской области (324 рубля) и Пензенской области (323 рубля). В двух из этих регионов, Пермском крае и Пензенской области, самые значительные показатели роста за 3 года — примерно на 11%.

Баранина в среднем по ПФО подешевела на 2,3% за 3 года — с 356 до 348 рублей за килограмм. Дешевле всего, как и в случае с говядиной, она продается в Саратовской области — по 295 рублей за килограмм (подешевела на 0,3%). Также недорогая баранина в Пензенской области (306 рублей за килограмм, снижение на 0,1%), Чувашии (311 рублей, рост на 3,3%), Башкортостане (354 рубля, рост на 2,3%) и Татарстане (356 рублей, снижение на 5,9%).

Самая дорогая баранина — в Нижегородской области (421 рубль за килограмм, рост за три года на 6,7%) и Пермском крае (402 рубля, рост на 5%). Рекордсменом по росту стоимости стала Оренбургская область (на 7,8% — с 332 до 357 рублей), а самое большое снижение — в Мордовии (на 7,2%, с 404 до 375 рублей за килограмм).

Наиболее подешевевший за 3 года вид мяса — свинина. В среднем по Поволжью она снизилась в цене почти на 10%, с 257 до 232 рублей за килограмм. Дешевле всего свинина стоит в Чувашии — 197 рублей за килограмм. В этом же регионе за 3 года этот вид мяса подешевел сильнее всего — на 18%, с 240 рублей. Второе место по дешевизне занимает соседняя Марий Эл. Тут килограмм свинины обойдется в 220 рублей, снижение стоимости за 3 года также оказалось вторым в ПФО — на 14,3%. На третьем месте по дешевизне — Татарстан, тут килограмм свинины стоит 220 рублей, за 3 года стоимость снизилась на 12%.

Самая дорогая свинина — в Пермском крае, 270 рублей за килограмм. За 3 года она также подешевела, но совсем незначительно — на 1,2%. Второе место по дороговизне свинины — у Самарской области, 243 рубля за килограмм, несмотря на снижение стоимости за 3 года на 12%.

Больше всего в Приволжском федеральном округе за три года подешевела курятина. В среднем по округу стоимость килограмма снизилась на 10,5% — со 124 до 111 рублей за килограмм. Дешевле всего курятина сейчас стоит в Мордовии — 102 рубля, а также в Удмуртии и Пензенской области — около 106 рублей. Снижение стоимости составило 9,7%, 18,2% и 6,9% соответственно.

В Татарстане килограмм курятины обойдется в 111 рублей (на 13% меньше, чем во II квартале 2015 года). Дороже всего курятина стоит в Пермском крае — 119 рублей (снижение на 10% за три года) и Кировской области (115 рублей, снижение на 8%). Больше всего подешевело это мясо в уже упомянутой Удмуртии, а также в Саратовской области — на 15%, со 126 до 107 рублей. Наименьшее снижение стоимости — в Пензенской области, на 7% (со 114 до 106 рублей).

Цены на мясную продукцию по видам

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

Регион 2018 2017 2016 2015 Изменение за три года II кв. I кв. IV кв. III кв. II кв. I кв. Пермский край 328,0 327,0 318,1 315,0 317,0 Самарская область 323,7 324,3 322,2 321,4 321,3 Пензенская область 322,5 321,3 318,4 310,2 307,9 Нижегородская область 321,9 322,5 317,1 314,4 317,0 Удмуртская Республика 319,9 320,4 307,8 306,4 301,0 Ульяновская область 319,1 318,4 323,1 324,4 321,2 Республика Марий Эл 312,6 314,9 318,5 316,0 320,9

Белоруссия как всероссийский поставщик мяса

Что касается импорта, то по итогам 2017 года в Россию было ввезено около 361,7 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота на общую сумму 1,25 млрд долларов. Ввоз мяса по весу уменьшился за год на 2%, а общая сумма выросла на 10% — импортное мясо, таким образом, стало дороже. В среднем тонна за год подорожала с 3 083 до 3 445 долларов США. В 2018 году, судя по всему, снижение сохранилось: в I квартале было ввезено 76,6 тыс. тонн на общую сумму 285,9 млн долларов — стоимость снизилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вес — на 41%.

За II квартал 2018 года было ввезено 59,3 тыс. тонн мяса КРС на общую сумму 221,7 млн долларов. Около трети всего этого объема было ввезено из Белоруссии — 21,7 тыс. тонн на 79,1 млн долларов. Совсем немного отстает Парагвай — отсюда привезли 18,7 тыс. тонн мяса на 71,5 млн долларов. Третье место занимает Аргентина, однако отставание у нее уже довольно значительное — около 6 тыс. тонн на 22,5 млн долларов.

Импортеры мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного в РФ во II квартале 2018 года



Страна Стоимость, долл. США Вес, тонн BY Беларусь 79.097.703,30 21.713,80 PY Парагвай 71.532.776,20 18.646,40 AR Аргентина 22.544.427,60 5.987,90 UY Уругвай 19.297.248,80 5.110,70 IN Индия 15.153.993,00 4.215,50 CO Колумбия 10.966.695,90 2.729,60 MN Монголия 1.294.456,70 400,00 KZ Казахстан 1.029.070,70 263,90 MD Молдова, республика 535.715,40 168,50 BR Бразилия 120.860,90 36,40 JP Япония 73.663,10 0,80 HU Венгрия 44.201,10 3,20

Что касается регионов Приволжского федерального округа, то ввоз сюда мяса из-за рубежа — не слишком распространенное явление. Общий объем импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов в регионы Приволжского федерального округа составил 1 559 тонн (3,8 млн долларов).

Всего поставки пришлись на пять регионов. 658 тонн на 1,75 млн долларов были поставлены в Саратовскую область. 524 тонны на 765,5 тыс. долларов завезли в Нижегородскую область. В Татарстан привезли 200 тонн мяса на 720,6 тыс. долларов (186 тонн из них — из Белоруссии, еще около 12 тонн — из Казахстана). 138 тонн на 557 тыс. долларов отправились в Оренбургскую область, а 38 тонн на 10,6 тыс. долларов — в Пензенскую область.

Импорт мяса и пищевых мясных субпродуктов

Регион 2014 2015 2016 I кв 2017 2017 Стоимость, долл.США Тонн Стоимость, долл.США Тонн Стоимость, долл.США Тонн Саратовская область 8.747.722,64 3.912,32 5.347.543,16 2.821,81 5.929.408,74 Нижегородская область 4.881.260,59 1.305,97 3.046.619,52 1.172,73 3.317.795,71 Республика Татарстан 398.642,89 133,02 1.465.869,93 582,54 2.242.944,29 Республика Башкортостан 85.967,61 52,00 1.588.791,04 625,93 1.637.099,57 Оренбургская область 253.138,38 182,13 2.462.536,99 1.096,80 1.218.605,04 Самарская область 4.742.731,72 1.715,79 2.040.982,50 949,68 945.491,57 Пермский край 7.433,84 5,25 1.738,64 1,10 136.610,00 Удмуртская Республика 83.826,60 37,00 240.516,13 79,45 41.792,82

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы ввозят еще менее охотно. Их привезли всего в два региона: 38 тонн на 10,6 тыс. долларов в Пензенскую область и 20 тонн на 10,9 тыс. долларов — в Нижегородскую.

Пензенская область — главный экспортер мяса в ПФО

Объемы экспорта в Приволжском федеральном округе больше, чем импорта. Всего во II квартале 2018 года из ПФО за рубеж было вывезено 3 тыс. тонн мяса и мясных субпродуктов на общую сумму 4,54 млн долларов. Лидером здесь является Пензенская область — отсюда экспортировано 1,22 тысячи тонн мяса на 2,72 млн долларов. Еще 708 тонн на 702 тыс. долларов вывезли из Саратовской области, 553 тонны на 286,5 тыс. долларов — из Мордовии.

Птицу экспортируют из пяти регионов. Больше всего — из Саратовской области (709 тонн на 702 тыс. долларов), Мордовии (533 тонны на 274 тыс. долларов), а также из Башкортостана, Пензенской, Самарской и Оренбургской областей.

Экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов

Регион 2014 2015 2016 I кв 2017 2017 Стоимость, долл.США Тонн Стоимость, долл.США Тонн Стоимость, долл.США Тонн Республика Татарстан 657.517,22 442,01 3.569.840,94 3.337,03 4.709.126,47 Пензенская область 1.064.312,14 836,66 3.019.468,99 2.850,30 4.764.390,46 Саратовская область 146.541,07 35,10 1.117.559,97 812,94 1.588.833,71 Оренбургская область 942.903,23 428,72 1.140.343,57 540,28 2.219.933,96 Республика Марий Эл 0,00 0,00 194.519,20 349,04 641.579,40 Самарская область 167.802,97 62,49 277.949,45 236,17 999.099,13 Республика Мордовия 255.037,75 134,38 21.572,18 1,32 339.291,76 Республика Башкортостан 398.522,52 189,60 292.076,98 169,42 429.161,78

Кроме того, мясо экспортировалось из Башкортостана и Оренбургской области (примерно по 214 тонн), Самарской области (104 тонны), Ульяновской области (1,6 тонны). Из Татарстана во II квартале 2018 года мясо не экспортировалось. В I квартале, однако, было экспортировано 166 тонн на 126,5 тыс. долларов (в основном в Киргизию, а также в Казахстан). По итогам 2017 года было экспортировано 1 167 тонн мяса (третий результат по ПФО после Саратовской и Самарской областей) на сумму 1,33 млн долларов. В основном продукцию тогда вывозили в Казахстан, Киргизию и Таджикистан. В меньшей степени — во Вьетнам и Белоруссию.