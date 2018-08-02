«Стан Тамерлана» раскинулся в знойном Провансе

Фото: пресс-служба ГСО РТ

ГСО РТ совершил короткий, но успешный марш-бросок на юг Франции, где оркестр под руководством Александра Сладковского дал два феноменальных концерта на Международном фестивале фортепианной музыки в городе Ла Рок д' Антерон в Провансе. Подробности — в материале «Реального времени».

В старом парке

Прованс — особый регион Франции, его невозможно спутать, например, с суровой красотой Бретани или светским шармом Парижа. Здесь все пропитано морем, солнцем, свежим ветром. Не случайно, характерные для Прованса цвета — синий и желтый, небо и море, солнце и подсолнухи.

Небольшой городок Ла Рок д' Антерон в Провансе вовсе не комплексует по поводу немногочисленности своего населения и уже несколько десятков лет является местом поведения Международного фестиваля фортепианной музыки, одного из самых авторитетных в мире равно как у музыкантов, так и у зрителей. Он проходит на открытом воздухе — в парке замка де Флоранс, где выстроен огромный — на 2 тысячи мест — зрительный зал. Сцена размещена на воде, а рояль везут через парк на тракторе. При этом, как на себе почувствовали татарстанские музыканты, акустика отличная.

Среди участников фестиваля в разные годы были Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Юрий Темирканов, Борис Березовский, Денис Мацуев, Юрий Луганский, Александр Володин, Люка Дебарг и другие. В этом году был приглашен татарстанский оркестр.

Фестиваль идет в течение месяца сразу на нескольких площадках, на этот раз в нем приняло участие около ста музыкантов из разных стран мира. ГСО РТ и Александр Сладковский дебютировали на французском фестивале, и задача перед оркестрантами и перед главным дирижером стояла непростая — надо было показать очень высокий исполнительский уровень, достойный тех российских оркестров, которые выступали перед ними. Что и было сделано, и это подтверждают немыслимые по экспрессии и продолжительности аплодисменты публики после каждого из двух концертов и оценки музыкальных критиков.

ГСО РТ и Александр Сладковский дебютировали на французском фестивале, и задача перед оркестрантами и перед главным дирижером стояла непростая — надо было показать очень высокий исполнительский уровень, достойный тех российских оркестров, которые выступали перед ними



Придя 8 лет назад на должность художественного руководителя и главного дирижера ГСО РТ, Александр Сладковский, если можно так предположить, составил для себя программу-минимум и программу-максимум. Программа-минимум сводилась к тому, чтобы татарстанскому оркестру войти в пятерку лучших оркестров России.

Программа-максимум — войти в десятку, а затем и в пятерку лучших оркестров мира. Программа-минимум выполнена полностью, сейчас успешно началась реализация программы-максимум. Оркестр стал одним из главных культурных брендов Татарстана, формируя положительный имидж республики в мире.

Два вечера

Первый фестивальный вечер — это своего рода «проба пера»: как примет публика, избалованная отличными музыкантами, выступавшими на этой сцене в старинном парке? «Проба пера» не то, что стала удачной — превратилась в триумф. Он был прочно закреплен во второй вечер.

Как известно, у Александра Сладковского не бывает проходных концертов, его психофизический аппарат просто не запрограммирован на них. Он всегда и везде, где бы ни дирижировал, выкладывается по полной. Но эти два вечера во французском городке маэстро был каким-то особенным — звонким, летящим, вдохновенным. И это чувство счастья и полета, несомненно, передалось музыкантам, которых он вел за собой легко и радостно. Он весь лучился какой-то светлой энергией, словно подпитываясь морем, солнцем, лавандовыми полями Прованса.

Первый вечер — это третий концерт Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром, где солировала Юлиана Авдеева, и пятая симфония Чайковского. Русская музыка, ее вершинные образцы. Уже после первого отделения публика заворожена игрой татарстанцев, перед началом второго отделения оркестр и маэстро встречают громом аплодисментов. Но основная часть восторгов, как оказалось, еще впереди.

Уже после первого отделения публика заворожена игрой татарстанцев, перед началом второго отделения оркестр и маэстро встречают громом аплодисментов



После окончания основной программы, оркестр, естественно, не отпускают, маэстро несколько раз возвращается на подиум и, естественно, начинаются «бисы» — русский и танец из «Щелкунчика» Чайковского, испанский из «Лебединого озера» (во время второго Сладковским словно превращается в испанского идальго — актерская природа, как всегда, прорывается), на десерт, конечно же, наша визитная карточка — «Стан Тамерлана» Александра Чайковского.

И вот тут публика, разогретая бешеными ритмами, просто неистовствует, зрители, кажется, готовы выскочить на сцену и начать играть вместе с музыкантами. Двухтысячный зал кричит «браво» в едином порыве, раскачиваясь в такт музыки. Теперь уже возникает ощущение, что маэстро ведет за собой не только оркестр, но и этот огромный, восторженный зал.

Второй вечер — закрепление успеха, публика уже подготовлена, она знает, что ей ждать и не обманывается в своих ожиданиях. Программа второго выступления ГСО РТ на фестивале — второй и третий концерты для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева, солист Юрий Фаворин, и четвертая симфония Чайковского. Сложнейшие сочинения, требующие филигранной работы и музыкантов, и дирижера. И это оценили слушатели, буквально сотрясающие старинный парк аплодисментами.

Бисы повторяются — русский танец из «Щелкунчика», испанский из «Лебединого озера», теперь к нему добавился еще «Танец скомороха», венчает выступление казанцев «Стан Тамерлана», где маэстро традиционно показывает свой зашкаливающий темперамент, а публика награждает казанцев неумолкающей овацией. Похоже, что ГСО РТ и Александр Сладковский стали в этом году сенсацией на Международном фестивале фортепианной музыки.

Похоже, что ГСО РТ и Александр Сладковский стали в этом году сенсацией на Международном фестивале фортепианной музыки



«Виртуозный дирижер, будучи накален до предела, находился в абсолютном единении с залом. Мы редко видим в нашем парке столь неистово ликующую, словно опьяненную счастьем, публику», — так оценил выступление Александра Сладковского музыкальный обозреватель газеты «Ля Прованс».

Так получилось, что Ла Рок д' Антерон не может расстаться с героями нынешнего фестиваля, и оркестр уже приглашен на фест будущего года. Но это еще не все. В сезоне 2018/2019 годов ГСО РТ едет, помимо всего прочего, на два крупнейших международных фестиваля — в Японию и во Францию. Программа максимум решительно выполняется.