Букмекеры «сорвались с цепей»: как и почему «конторы» захватили российский футбол и хоккей

Чем грозит России полная «продажа» футбола и хоккея букмекерам

Стартовавший на днях чемпионат РПЛ, который получил значимые изменения в бронировании своего продукта (обновленный логотип и график телетрансляций), как оказалось, предложил и еще одно «ноу-хау» — тесное сотрудничество с одной из букмекерских контор. Такое сотрудничество предполагает полную «обработку» на ставки каждого любителя футбола, которого угораздило посмотреть матчи отечественного футбола. Отныне у вас просто нет выбора. Едва войдя на территорию любого из стадионов российской Премьер-лиги, вы уже автоматически будете обхожены навязчивыми промоутерами с листовками с предложением обратиться в соответствующую букмекерскую компанию, с экранов тоже увидите навязчивые предложения отнести последние сбережения туда же. И это только вершина айсберга. Букмекерские компании пришли в российский спорт всерьез и надолго. Как отечественный футбол и хоккей окончательно стали заложниками букмекеров, почему это произошло так быстро и чем это грозит россиянам — в материале «Реального времени».

Букмекерские деньги захватили РПЛ и КХЛ за полгода

Еще во второй половине прошлого сезона в российский футбол пришли букмекерские деньги. Все дело в том, что 1 апреля 2017 года в силу вступил новый закон о целевых отчислениях и рекламе букмекеров, который окончательно регламентировал все юридические тонкости.

Так что в нынешнем сезоне букмекерская компания «Лига Ставок» предложила РФПЛ лучший контракт и стала единоличным официальным спонсором РПЛ с этого сезона. Хотя еще в 2017 году Премьер-лига имела контракты сразу с тремя беттинг-партнерами: «Лигой Ставок», «Олимпом» и «Леоном», что активно критиковала компания «Фонбет». Именно они изначально предлагали РФПЛ долгосрочный эксклюзивный контракт.

«Но лига хочет заработать «здесь и сейчас», размещая брендинг сразу трех конкурентов из одной товарной категории в равных пропорциях», — говорил тогда руководитель управления стратегического развития и маркетинга «Фонбета» Дмитрий Малков. — При всей привлекательности РФПЛ как лиги для спонсорства мы смотрим на рекламу с точки зрения эффективности и бизнеса. Напрашивается логичный вывод, что РФПЛ не готова к серьезной работе с букмекерами и подходит к вопросу несистемно и недальновидно».

Однако в итоге летом того же года РФПЛ провела закрытый тендер и все-таки выбрала единственного партнера — «Лигу Ставок». «Фонбет» все равно контракта с главной лигой страны не получил и остался титульным спонсором ФНЛ и ПФЛ, а в прошлом году стал еще и эксклюзивным партнером КХЛ. У «хоккеистов», кстати, контракт подписан таким «волчьим» образом, что хоккейные клубы в течение пяти сезонов не смогут заключать рекламные соглашения с иными конторами. В футболе, например, команды могут заключать контракты и с другими беттинг-партнерами. БК «Олимп» же стала титульным спонсором Кубка и Суперкубка России.



Итак, «Лига Ставок» стала генеральным партнером РФПЛ. Сумма контракта оценивается примерно в 500 миллионов рублей за сезон, что означает, что нынешняя РПЛ получает от них даже больше, чем лига получала от титульного спонсора, страховой компании «Росгосстрах», в предыдущих сезонах. В пакет «Лиги Ставок» входят три минуты рекламного времени в телетрансляции каждого матча, появление на табло внутри стадионов и рекламных щитах по периметру поля. Но самый лакомый кусок компания получила именно на площадке телевидения. Отныне конкуренты не смогут разместить свой рекламный ролик во время российских футбольных матчей.

От шедевров рекламы до именных трибун в честь «контор»

Активно беттинг пришел в российский футбол еще полтора года назад. Первопроходцем в этом бизнесе среди российских клубов стал московский «Спартак», который «подписался» с компанией Winline — с ее пафосным и слегка отдающим девяностыми лозунгом «Винлайн» заплатит, без вариантов».

Последней из команд Премьер-лиги, «сдавшейся» под натиском букмекерских спонсорских денег, стал казанский «Рубин», который буквально на днях подписал контракт с компанией Pari-Match. В итоге в нынешнем сезоне с букмекерами сотрудничают уже больше половины команд Премьер-лиги, в том числе абсолютно все топ-клубы. Сегодня контракты с букмекерами есть у 10 из 16 клубов российской Премьер-лиги.

Зенит» и вовсе пообещал переименовать один из секторов своего стадиона на Крестовском острове в честь конторы 1xBet. Фото BartFeed / wikipedia.org



После принятия закона о целевых отчислениях и рекламе букмекеры стали обязаны ежеквартально отдавать 5% дохода на развитие спорта тем федерациям, ставки на соревнованиях которых они принимают (при этом сумма не может быть ниже 15 миллионов рублей за квартал). Взамен букмекеры получили право на размещение рекламы на стадионах, форме команд и в СМИ. Самой активной букмекерской конторой в чемпионате России стала 1xBet: у нее три контракта, и все с топ-клубами («Зенит», «Локомотив», «Краснодар»). Все остальные компании сосредоточились на сотрудничестве с одним клубом.

Вообще, использование логотипов букмекерских контор на футболках и рекламных щитах — далеко не единственное поле, на котором клубы осуществляют свою партнерскую деятельность.

«Локомотив» и «Тосно» (до своего исчезновения) заявили о появлении особых клубных ставок на линиях партнеров — 1xBet и «Балтбет» соответственно. «Зенит» и вовсе пообещал переименовать один из секторов своего стадиона на Крестовском острове в честь конторы 1xBet. Сектор будет носить это «благозвучное» имя целых три года. Нечто подобное будет и у «Динамо» с БК «Марафон», когда те переедут на свою новую арену.

Стоит отметить, что попадаются и действительно шедевральные и ненавязчивые видеоролики, где нет каких-то известных «говорящих» голов, зато прекрасно выдержана стилистика, а спецэффекты действительно подкупают.

Все «говорящие головы» уже проданы букмекерам

Уже продолжительное время активно «повязаны» с букмекерским бизнесом публичные лица из мира спорта. Свою «золотую жилу» в этой ситуации разработали комментаторы, журналисты и инсайдеры.

К примеру, известный солист группировки «Ленинград» Сергей Шнуров уже полгода рекламирует БК Leon. Причем в самом же ролике в характерной для себя нецензурной манере Шнур признается, что реклама этой конторы ему порядком поднадоела. Понятно, что так и было задумано по сценарию, однако видно, что и сами букмекеры уже порядком «троллят» ситуацию, что у нас на каждом шагу встречается реклама их бизнеса.

Другой шоумен, а также футбольный комментатор Василий Уткин настоятельно рекомендует отдавать свои денежки конторе под названием 1xBet. В том же ролике замечен и экс-футболист сборной России и «Зенита» Александр Кержаков. Другой мэтр отечественного комментаторского цеха Юрий Розанов озвучивает пафосный слоган «Винлайн заплатит».

То есть даже если вы никогда не имели желания делать ставки, то вас навязчиво и насильно в это заталкивают буквально со всех углов: спортивных арен, на телевидении, на мероприятиях, хотя бы как-нибудь связанных со спортом. Но самой масштабной и навязчивой площадкой остается, конечно же, видеохостинг YouTube, где буквально каждое спортивное видео прерывается громкой, агрессивной и навязчивой рекламой различных «леонов», 1xBet, «Марафона» и прочих «контор».

Более того, букмекеры решили идти дальше рекламных вставок и теперь организуют некую коллаборацию с известными экспертами, а выдают это под немудреным, но призывающим именем «Ставка ТВ».

Букмекеры, к примеру, финансируют передачу «Горячий лед» хоккейного журналиста и инсайдера Алексея Шевченко. На той же «Ставке ТВ» дает свои прогнозы на исход матчей НХЛ «хоккейная дива» Дарья Миронова.

Если в России законодательно не станут регулировать этот вопрос, то в конечном итоге мы можем получить довольно высокий процент зависимых от азартных игр представителей мужского населения. Фото sportprognoz.eu

Букмекерская зависимость может стать масштабной проблемой для страны

Проблема поглощения букмекерами спорта в России еще пока не набрала такого резонанса, поскольку те «сорвались с цепей» лишь в апреле. В Великобритании, например, Лейбористская партия активно выступает за закон о запрете всем игорным компаниям спонсировать футбольные клубы, поскольку считает, что это слишком пагубно влияет на несовершеннолетних болельщиков. Логотипы букмекерских компаний сегодня размещены на экипировке половины клубов английской Премьер-лиги.



«Когда-то табачным компаниям запретили размещать логотипы на спортивных соревнованиях из-за вреда курения. Мы понимаем, какой вред могут нанести игорные компании, и поэтому считаем неправильной такую масштабную рекламу», — отмечалось в заявлении лейбористов Британии.

Букмекерская зависимость не сильно отличается от игорной. В клиенте просыпается чувство легкой прибыли и азарта, если он однажды сделал ставку и выиграл, потому он только повышает свои ставки, пока не проиграет все. Проигрывая же, болельщик непременно идет отыгрываться и теряет еще больше сбережений.

Если в России законодательно не станут регулировать этот вопрос, то в конечном итоге мы можем получить довольно высокий процент зависимых от азартных игр представителей мужского населения. Учитывая, что футбольные трансляции центральных матчей РПЛ у нас смотрят от миллиона зрителей и больше, то это очень чувствительный удар.