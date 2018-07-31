В России снижается уровень бедности… Малоимущих стало на миллион меньше

В I квартале 2018 года Росстат оценил число малоимущих в 20,8 млн человек

В России снижается уровень бедности. По предварительным данным, доля малоимущих граждан в январе — марте 2018 года сократилась на 0,8% год к году, несмотря на увеличение МРОТ и прожиточного минимума. Правда, эксперты говорят, что праздновать победу рано. Корректировка — слишком маленькая и короткая, да и на саму динамику бедности могли повлиять мартовские выборы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Позитивно, но пока ни о чем?

В I квартале 2018 года Росстат предварительно оценил число малоимущих граждан в 20,8 млн — это на 1,2 млн меньше, чем насчитывалось в январе — марте прошлого года. Снизилась и доля бедных — с 15 до 14,2% от всего населения страны. При этом прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда по сравнению с I кварталом 2017 года увеличились на 129 рублей и на 1 989 рублей соответственно (величина прожиточного минимума составила 10 038 рублей, МРОТ — 9 489 рублей).

Снижению бедности, судя по всему, способствовали рост зарплат, пенсий и как следствие — в целом доходов населения. Зарплаты (они формируют около 65% всех доходов) в январе — марте 2018-го выросли в реальном выражении на 9,5% год к году. Пенсии, реальный размер которых снижался на протяжении 2015—2016 годов, начали восстанавливаться с прошлого года. Реальные располагаемые доходы россиян после четырех лет падения в I квартале этого года тоже вошли в фазу восстановительного роста — они увеличились на 3%.

Уровень бедности в России уверенно снижался с начала 2000-х. Конец этому процессу положил кризис 2014—2016 годов. Уже в 2014-м в число граждан, живущих за чертой бедности, скакнуло на 600 тыс. человек, до 16,1 млн; в следующие 2 года количество малоимущих зафиксировалось на отметке 19,5 млн. Наконец в прошлом году численность домохозяйств с доходами ниже прожиточного минимума и общий уровень бедности снизились, хотя и несущественно: доля бедных сократилась на 0,1%, а количество — на 200 тыс. человек, до 19,3 млн. При этом неизменным с 2015 года остается дефицит денежного дохода (сумма, которую нужно заплатить малоимущим, чтобы они вышли из этого статуса) по отношению к общему объему доходов россиян — 1,3%.

Снижение уровня бедности, безусловно, позитивная новость, но праздновать победу пока рано, говорит экономист Сергей Хестанов. Нынешнее изменение — слишком маленькое и короткое, такие цифры ни в коем случае нельзя принимать за устойчивый тренд: «Сами данные никто не оспаривает, но делать по ним какие-то выводы совершенно авантюристично. Они [данные] могут очень легко измениться на совершенно противоположные».

Кроме того, напоминает Хестанов, в I квартале были президентские выборы. Во время избирательных компаний государство всегда гораздо более щедро осуществляет социальную поддержку, причем в основном это касается как раз наименее обеспеченных слоев населения.

Тоже недопустимо много

Снижение бедности было одной из важных частей предвыборной программы Владимира Путина. В марте в послании Федеральному собранию он сказал, что «из-за кризиса бедность вновь подросла»: «Сегодня с ней сталкиваются 20 млн граждан. Конечно, это не 42 млн, как было в 2000-м, но тоже недопустимо много». Тогда же Путин заявил, что в течение ближайших 6 лет уровень бедности должен снизиться как минимум вдвое. Позднее эта задача была закреплена в новом «майском указе», подписанном в день инаугурации.

Снижение бедности было одной из важных частей предвыборной программы Владимира Путина. Фото kremlin.ru



Результаты борьбы с бедностью будут зависеть от роста заработных плат и от того, как будет совершенствоваться социальная поддержка — нужно, чтобы помощь была более адресной и ее получали не широкие группы населения, а те, кто в ней действительно нуждается, ранее говорила Елена Гришина из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. В пользу снижения бедности сыграет и рост пенсий, так как сегодня пенсионер есть в составе почти половины домохозяйств.

По мнению Хестанова, двукратное сокращение уровня бедности — это «вопрос далекой перспективы». «Настолько далекой, что просто неконструктивно об этом рассуждать, — добавляет он. — К такого рода обещаниям нужно относиться осторожно». Чтобы так существенно снизить бедность в такой короткий срок, нужен очень бурный экономический рост, какой наблюдался в начале 2000-х. Сейчас, констатирует Хестанов, такого роста на горизонте не видно.