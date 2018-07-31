Базовый клуб сборной, «дело Янко и Иванушкина» и развал ульяновской «Волги»

Главные переходы межсезонья в хоккее с мячом

Сезон в бенди стартует только в сентябре, но команды уже почти завершили комплектование состава. Большое количество переходов на этот раз было связано с финансовыми проблемами ульяновской «Волги» и кировской «Родины», а также с желанием тренерского штаба сборной России сделать базовую команду по примеру Ц(СКА) в большом хоккее. О том, что из этого вышло — в материале «Реального времени» о самых важных трансферных событиях уходящего межсезонья.

Янко уходит в «Динамо» (Москва) и оставляет «Байкал» в руинах

Главный бомбардир России в хоккее с мячом уже давно не является особой, трансферы которой интересуют большое количество народу. Первое место в нашем хит-параде он занял скорее из-за своей связки с мэтром тренерского цеха Владимиром Янко. Теперь эти двое будут вести к чемпионству московское «Динамо», расщедрившееся в этом году на несколько интересных трансферов. Правда, Янко уже перестал быть только тренером, «бело-голубых» он будет курировать по менеджерской части.

Главное, что надо отметить про этот переход, состоит как раз в части работы Владимира Владимировича. Янко во все свои времена считался путеводителем по медалям чемпионата страны, а благодаря тесным отношениям с президентом ФХМР Скрынником и вовсе скрытым агентом по распределению мест в лиге. Именно поэтому многие недолюбливали довольно симпатичный «Байкал-Энергию» и в том числе по этой причине клуб «влип» в ту самую скандальную историю с «Водником» в позапрошлом сезоне. Так что не удивляйтесь, если отныне главным клубом Федерации станут не иркутяне, а столичное «Динамо».

«Байкалу» не позавидуешь и в том плане, что после ухода Янко все его клубы в буквальном смысле теряли свою силу. Во многом это происходило из-за действий на трансферном рынке, когда за специалистом уходили практически все лидеры команды. Нечто подобное произошло и с «Байкалом». Истории с Иванушкиным и Ивановым, перешедшими в «Динамо», а также Егорычевым, ушедшим на повышение в «Енисей», довольно обыденные, но серьезные для команды. Как бы там ни было, уход Янко иркутяне точно заметят, как когда-то это ощутили болельщики «Зоркого», «Водника» и казанского «Динамо».

Ларионов и компания не стали ждать денег в Ульяновске и переехали в «Динамо-Казань»

Кто бы мог подумать, что нынешнее межсезонье станет для казанской команды «легкой прогулкой». Впервые за долгие годы в Казани не считали каждую копейку и усилили состав крепкими хоккеистами, с которыми можно идти за медалями чемпионата страны. Правда, в хоккее с мячом есть такое правило, что если в одном месте прибывает, то в другом убывает. На этот раз не повезло ульяновской «Волге», внезапно лишившейся спонсоров и контрактов с игроками. Многие из них не стали ждать у моря погоды и пошли по легкому пути, а точнее, просто сели в автобус и переехали в Казань, ибо недалеко.

Игорь Ларионов был главной звездой «Волги» и ее бомбардиром, но это не означает, что он обязан ждать, пока руководство определится с финансированием на следующий сезон. Фото Владимира Краснова (rusbandy.ru)



Самым весомым приобретением стал трансфер Игоря Ларионова. Хоккеист был главной звездой «Волги» и ее бомбардиром, но это не означает, что он обязан ждать, пока руководство определится с финансированием на следующий сезон. Планируя бюджет на межсезонье, в Казани не рассчитывали заполучить такого именитого игрока, однако вовремя смогли изыскать дополнительные средства ради осуществления данного перехода. Теперь, спустя столько лет, Ларионов получит возможность воссоединиться со своим давним другом Сергеем Обуховым, который, скорее всего, к концу сезона переквалифицируется в тренера.

А вот «Волга» почти наверняка пропустит предстоящий сезон либо начнет его, как и кировская «Родина», резервным составом. Сплошной молодняк, конечно, получит возможность показать себя, только вот захочет ли зритель видеть, как «раздевают» ее родную команду по 0:10 в каждом туре, — большой вопрос.

В хабаровском «СКА-Нефтяник» собирают «Ц(СКА)»

Наиболее обсуждаемой сделкой стало возвращение одного из лидеров сборной страны Алана Джусоева в Россию. Конечно, это не секрет, что здесь при некоторых раскладах платят куда большие суммы, и обратный переезд из Швеции был только вопросом времени. Резонанс вызвало лишь то, что вернулся он не в «Енисей», где у него есть давний друг Алмаз Миргазов, а в клуб-конкурент красноярцев «СКА-Нефтяник»

Сам Джусоев аргументировал свой переход в стан злейшего врага «Енисея» желанием получить «новый вызов». Что подразумевалось под этими словами, так никто и не понял, а вот обидеться на Алана успели. Оно и понятно, представьте себе, что должны чувствовать болельщики, которым ранее Джусоев признавался в любви к ним и клубу, а потом в непростой момент для «Енисея» ушел к конкурентам. Понять подобное действительно сложно. Даже стороннему зрителю.

Между тем, есть в болельщицкой среде мнение, по которому переход Джусоева в «СКА-Нефтяник» был связан с главным тренером сборной России Юрьевым. В своем первом интервью по возвращении на родину Алан сам признал, что тренер сыграл не последнюю роль в трансфере игрока. По всей видимости, в хоккее с мячом решили пойти по пути старшего брата — хоккея с шайбой — и сделать свой аналог базовой команды. Чтобы добиться подобного, теперь осталось лишь перевезти в Хабаровск Алмаза Миргазова.

Наиболее обсуждаемой сделкой стало возвращение одного из лидеров сборной страны Алана Джусоева в Россию. Фото skabandy.ru



«Предательство» межсезонья и большие деньги в Хабаровске

Большим предательством для красноярцев стал переход в стан злейшего врага лидера обороны Юрия Викулина. Защитник «Енисея» провел в клубе всю свою карьеру и на 15-м году нахождения в основном составе решил сменить обстановку. Дальний Восток — не самое приятное место жительства для большинства россиян, но к их числу, вероятнее всего, не относится Викулин. Безусловно, здесь может существовать денежный вопрос, но дать гарантию, что в «Енисее» платят меньше, чем в Хабаровске, нельзя.

Викулину и Джусоеву в «СКА» составит компанию и швед Петерссон, ставший четвертым бомбардиром сезона в прошлом чемпионате России. Его потерю красноярцы воспринимают куда проще, но легче от этого не становится. Причем дело касается не только местных разборок. Теперь в хоккее с мячом есть не только аналог базовой команды сборной, но и прообраз баскетбольного «Голден Стэйт». Правда, если в НБА хоть как-то соблюдают потолок зарплат, то в Хабаровске лишь кидают деньги налево и направо. Очень жаль, что хоть немного этих средств не перепадает «Амуру», они бы хоть в КХЛ стабильней выступали.

«Байкал» отомстил «СКА-Нефтянику», перехватив самого ценного игрока плей-офф

Самый ценный игрок прошедшего розыгрыша плей-офф почувствовал себя чужим на празднике жизни. Чижову, капитану чемпионского «Нефтяника», 36 лет, пять из которых он провел в Хабаровске и уже привык к жизни в Сибири, однако продлевать свой контракт не захотел. Все это вызывает вопросы как к игроку, так и к клубу, который, по всей видимости, замешкался с предложением. «Нефтяник», конечно, понять можно, им все же предстояло подписать громкие трансферы в лице Джусоева, Викулина и Петерссона. Только вот на Чижова жалеть средств все же не стоило.

Теперь опытный защитник будет цементировать оборону «Байкала», неожиданно оказавшись еще и в роли тренера подрастающего поколения иркутян. Учитывая возраст хоккеиста, а также угасшие амбиции руководства его нового клуба, стоит сделать вывод о скором угасании Чижова как действующего игрока сборной. К тому же Юрьев вряд ли простит ему уход из базового клуба и постепенно перестанет вызывать игрока в расположение национальной команды.

Самый ценный игрок прошедшего розыгрыша плей-офф почувствовал себя чужим на празднике жизни. Фото Виктора Иванова (rusbandy.ru)

Впрочем, из значимых для Иркутска переходов можно отметить еще и Волгужева. Нападающий в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром красногорского «Зоркого» и не собирается останавливаться на достигнутом. Примечательно, что Волгужев изначально переходил в «Волгу», но из-за финансовых проблем ульяновской команды решил сменить прописку еще раз. От того, как у форварда получится продолжить свою бомбардирскую поступь, и будет зависеть место «Байкала» в турнирной таблице.