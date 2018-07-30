Головин не побоялся: главный переход лета совершил российский топ-футболист современности

Спортсмен недели по версии «Реального времени»

Прошлая неделя ознаменовалась знаковым для российского футбола событием — впервые за десятилетие в европейский топ-клуб отправился российский футболист. Знаковое даже не потому, что этого ждали давно, а потому, что Александр Головин стал первым из многих, кто захотел покинуть зону комфорта в уютной и денежной российской лиге и отправиться покорять Старый Свет. 10 лет назад начинал свое восхождение Андрей Аршавин. Александр Головин — спортсмен прошедшей семидневки и главный герой российского футбола в последние годы. Все подробности — в материале «Реального времени».

Почему именно «Монако»?

Пожалуй, Александр Головин претендует на звание не только спортсмена недели, но заслуженно получает статус главного российского футболиста современности. Хотя бы уже потому, что он стал первым за многие годы, кто не побоялся покинуть такую теплую и комфортную РПЛ, где тебе и платят хорошо, и лимит на тебя работает, в конкурентную европейскую лигу, где нужно будет биться за свое место в составе.

Впрочем, даже в этом переходе есть щепотка «российской» боязни выйти из зоны комфорта. Ведь если задаться вопросом, почему из трех вариантов в итоге Александр выбрал не самый топовый «Монако», можно найти одно логичное объяснение. Во-первых, владельцем клуба является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, и, видимо, чувство некой протекции от российских хозяев тоже было важно для пока еще не слишком зрелого парня.

С другой стороны, для Головина «Монако» — удобный трамплин и отличный шанс вырасти в топового игрока и уже тогда идти в соответствующую команду. Дело в том, что в «Монако» есть сложившаяся традиция брать футболистов и делать из них дорогостоящий актив.

Монегаски – это идеальный вариант для россиянина. Крепкая команда из топ-чемпионата, которая участвует в Лиге чемпионов следующего сезона. Фото asmonaco.com



Наставник команды Леонарду Жардим владеет редким талантом «огранять драгоценный камень» до такой степени, чтобы на его блеск слетались все самые богатые «коршуны» Европы — от «Барселоны» до «Реала». Из последних таких «обработанных» драгоценных «пород» — Марсьяль, Мбаппе, Бернарду Силва.



Ну а в итоге мы приходим к общему знаменателю, что монегаски — это идеальный вариант для россиянина. Крепкая команда из топ-чемпионата, которая участвует в Лиге чемпионов следующего сезона. И тренер, который готов доверять креативным игрокам и дает им время раскрыться. А сама команда играет в достаточно атакующей манере, чтобы Головину было приятно самому «разгонять» атаки «Монако».

Есть и обратная сторона от перехода именно в клуб из крохотного княжества — не столь положительная. В Монте-Карло очень много соблазнов, и как бы российский талант со скуки не заглянул в пару-тройку казино. Если у тебя есть деньги, а они у Головина явно есть (в «Монако» Александр будет зарабатывать 2 миллиона евро в год), а по данным Sports.ru, его зарплата в ЦСКА составляла 600—800 тысяч евро, так что несложно и уйти не в те дебри. Да и соотечественники с деньгами в Монако буквально на каждом шагу.

Александр из тех немногих россиян, кто за границей не зачахнет

Нашлись у этого трансфера и свои скептики. Некоторые комментаторы с российского футбольного телевидения под тяжестью своего «экспертного» опыта уже успели предречь: мол, Головин в Монако «зачахнет и через год вернется», другие поздравляли президента ЦСКА Гинера чуть ли не с надувательством «Монако». Но видимо, эти эксперты то ли домашний чемпионат мира не видели, то ли не в курсе, каким образом Александр вообще попал в основу ЦСКА.

Головин кажется абсолютно зацикленным на футболе и на том, как сделать себя еще лучше. Фото pfc-cska.com

Будучи совсем молодым (по российским меркам) 22-летним парнем, Головин выгрыз себе место в основе армейцев. Два года назад, между прочим, это была команда с еще более высокой конкуренцией в средней линии (еще полтора года он сидел на лавке и выжидал своего шанса, периодически заявляя о себе на заменах). На поле Александр играет в крайне неуступчивой манере, что подчеркивает его бойцовский характер. Он обладает развитым футбольным интеллектом и сильным характером. И все это приправлено серьезным талантом и видением поля.



Следует отметить и то, как уходит Головин из ЦСКА. Прощался открытым письмом, от которого даже у поклонников других клубов на сердце стало немного теплее. А это уже говорит о человеческой порядочности, с которой и жить легче абсолютно везде. Не стоит забывать, откуда Александр, — из глубинки настолько глубокой, что выбраться оттуда и стать одним из лучших центров на чемпионате мира 2018 года — уже стоит немыслимых сил, воли и немного чуда. Не самое простое детство в поселке городского типа Калтан Кемеровской области уж точно научило парня не опускать руки и не отказываться от мечты при первых трудностях. Так что этот 22-летний парень точно не из тех, что сдаются и чахнут из-за каких-то сложностей.

Если говорить о характере, то Головин кажется абсолютно зацикленным на футболе и на том, как сделать себя еще лучше. Но что еще важнее (уверен, и для Головина тоже) — княжеский клуб играет в такой «вкусный» и приятный каждому атакующему игроку футбол, что Александру будет очень сложно там «зачахнуть». При таком раскладе у Головина больше шансов было скиснуть в сером, дождливом Лондоне, нежели в «Монако», где конкуренции меньше и есть поддержка от тренера с владельцем.

«Монако» будет лепить из Головина европейского «топа»

Очевидно, что раз «Монако» выложило за Александра столько денег (30 миллионов евро), сколько они не платили ни за кого, кроме двух главных звезд — Хамеса Родригеса и Фалькао, стало быть, они действительно на него рассчитывают и будут до последнего выжимать из него максимум. Дабы не получился неокупившийся актив — в Европе этого не любят. Монегаски берут российского полузащитника на место сильно сдавшего в последний сезон Тома Лемара. Кто-то считает, что это замена Моутинью.

«Мы обучаем игроков, мы их ценим, но мы не можем быть уверены в том, что будем придерживаться одного стиля, потому что всегда должны адаптироваться к игрокам, которые у нас есть», — говорил Жардим. Фото asmonaco.com

В сезоне — 2017/18 «Монако» чаще всего играл по схеме 4-2-3-1, хотя в предыдущие годы Жардим предпочитал 4-4-2. По словам самого специалиста, перемены навеяны обстоятельствами и спецификой княжеского клуба: «Легко сказать: «Все, это мой стиль», когда мы побеждаем, когда целый сезон становится успешным. Все тренеры хотят играть в хороший футбол. Иногда это невозможно, и вы должны довольствоваться победой любой ценой, чтобы дать игрокам уверенность и прогресс. Чтобы иметь стиль, нужно удерживать своих игроков каждый год или набирать других в соответствии с игрой, которую вы хотите показывать. В мире это могут себе позволить два-три тренера. Проект «Монако» отличается. Мы обучаем игроков, мы их ценим, но мы не можем быть уверены в том, что будем придерживаться одного стиля, потому что всегда должны адаптироваться к игрокам, которые у нас есть», — делился Жардим.