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Туроператора «Хадж-фонд» из Челнов лишили аккредитации

14:25, 27.07.2018
Туроператора «Хадж-фонд» из Челнов лишили аккредитации
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Туристическую компанию ООО «Хадж-фонд» исключили из списка операторов на сезон хаджа 2018 года. Об этом паломников предупредил Госкомитет Татарстана по туризму.

Туристам, которые приобрели путевку в фонде, рекомендовали удостовериться, что компания обязуется исполнить заключенный договор.

«В случае невыполнения компанией условий договора и отказа от возврата денежных средств рекомендуем обратиться с жалобой в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Роспотребнадзор)», — говорится в сообщении госкомитета.

Отмечается, что в настоящее время только две компании на территории республики имею аккредитации и реализуют путевки на организацию хаджа.

Накануне стало известно, что Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров еще 42 компании.

Происшествия Татарстан
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