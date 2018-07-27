Туроператора «Хадж-фонд» из Челнов лишили аккредитации
Туристическую компанию ООО «Хадж-фонд» исключили из списка операторов на сезон хаджа 2018 года. Об этом паломников предупредил Госкомитет Татарстана по туризму.
Туристам, которые приобрели путевку в фонде, рекомендовали удостовериться, что компания обязуется исполнить заключенный договор.
«В случае невыполнения компанией условий договора и отказа от возврата денежных средств рекомендуем обратиться с жалобой в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Роспотребнадзор)», — говорится в сообщении госкомитета.
Отмечается, что в настоящее время только две компании на территории республики имею аккредитации и реализуют путевки на организацию хаджа.
Накануне стало известно, что Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров еще 42 компании.Происшествия Татарстан
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