Туроператора «Хадж-фонд» из Челнов лишили аккредитации

Туристическую компанию ООО «Хадж-фонд» исключили из списка операторов на сезон хаджа 2018 года. Об этом паломников предупредил Госкомитет Татарстана по туризму.



Туристам, которые приобрели путевку в фонде, рекомендовали удостовериться, что компания обязуется исполнить заключенный договор.



«В случае невыполнения компанией условий договора и отказа от возврата денежных средств рекомендуем обратиться с жалобой в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Роспотребнадзор)», — говорится в сообщении госкомитета.

Отмечается, что в настоящее время только две компании на территории республики имею аккредитации и реализуют путевки на организацию хаджа.

Накануне стало известно, что Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров еще 42 компании.