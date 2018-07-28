«Их нравы»: проиграть войну австрийцам и запомниться как султан «Эпохи тюльпанов»

Правление османского правителя Ахмеда III

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен правлению османского султана Ахмеда III (1703—1730).

Правление двадцать третьего султана Османской империи Ахмеда III было ознаменовано началом поворота страны в сторону Европы в качестве модели и выбором западного пути развития. Можно сказать, что с него начался закат Востока. Хотя данное положение, с точки зрения османистов, и выглядит как явный регресс, но, по сути, данный разворот привнес и положительные нотки, в частности благодаря французам в Османской империи начало активно развиваться книгопечатание.

Ахмед III вступил на османский престол в 1703 году после свержения своего брата Мустафы II. На тот момент ему исполнилось тридцать лет, которые он прожил в полной свободе действий, занимался искусством, каллиграфией и, подобно своим предкам, писал стихи. Кроме всего прочего, у будущего султана оставалось время на увлечение Францией, что в последствии привело к бурному развитию западных образцов культуры в Османской империи и введению всеобщего обязательного начального образования.

На внешнеполитической арене традиционными соперниками Великой Порты оставались Австрия, Венеция, Россия и Иран. Взаимоотношения с каждой из этих стран складывались по-разному. К примеру, нарушив Карловицкий мирный договор, Османская империя отвоевала у Венеции Морею, что привело к войне с Австрией, которая была гарантом Карловицкого мира, и к потере Северной Сербии вместе с Белградом, потере Баната, Северной Боснии и Малой Валахии. После ряда поражений османского войска от армии под командованием Евгения Савойского в 1718 году был заключен Пожаревацкий мирный договор, по условиям которого Османской империи чудом удалось сохранить отвоеванную у Венеции Морею, но пришлось уступить вышеназванные территории.

Правление двадцать третьего султана Османской империи Ахмеда III было ознаменовано началом поворота страны в сторону Европы в качестве модели и выбором западного пути развития. Фото wikipedia.org



Семью годами ранее, во время Прутского сражения, при поддержке крымской армии османам удалось одержать победу над русскими. В результате османы вернули себе Азов и восстановили свою гегемонию над Черным морем, запретили России иметь постоянное представительство в Стамбуле и договорились о том, что русские не будут подвергать преследованиям шведского короля Карла XII при возвращении домой, который после поражения в битве под Полтавой нашел убежище в Османской империи.

На иранском фронте османы воспользовались временной междоусобицей и присоединили к своим владениям Хой, Хамадан, Реван, а по некоторым данным, войска дошли вплоть до Тебриза. Но последовавшее затем поражение под Андижаном вынудило османов заключить мир с Ираном.

После 1718 года в Османской империи устанавливается относительный мир на северо-западных границах. Следующие двенадцать лет в турецкой и в отечественной историографии описаны как «Эпоха тюльпанов». Этот период ознаменован модой на все французское, появлением новых садов, библиотек и многих других архитектурных сооружений. Развивались культура, искусство, литература. Впервые на османский язык были переведены французские поэты и писатели. В стамбульском районе Лалели, что переводится как «тюльпанный», открылась фабрика по производству бумаги. Также были построены фабрики по производству текстиля и фарфора. Из некоторых представителей янычарского корпуса был организован первый стамбульский пожарный расчет. Вообще, «Эпоха тюльпанов» заслуживает отдельного рассмотрения, и ей будет посвящена одна из следующих публикаций.

Переход на французские рельсы требовал больших финансовых затрат. По этой причине были подняты налоги для населения, что вызвало негодование новыми увлечениями султана и его ближайшего советника — великого визиря Ибрагим паши. 30 сентября 1730 года началось народное восстание под предводительством Патрона Халиля, который ранее был моряком и служил в янычарском корпусе. После оставления службы занимался мелкой торговлей. Непомерные налоги, а также весть о поражении на иранском фронте вынудили его поднять восстание против султана. Толпа разъяренных торговцев двинулась во дворец с требованием казнить Ибрагима пашу и 37 других чиновников. Движение бунтовщиков поддержал и янычарский корпус, по этой причине беззащитному султану пришлось уступить требованиям восставших торговцев. Однако уступки не удовлетворили бунтовщиков, и они потребовали от султана отречься от престола в пользу своего племянника Махмуда I. В обмен на гарантии безопасности султан согласился. После этого он прожил еще шесть лет, умер своей смертью в возрасте 62 лет и был похоронен в мавзолее Йени Джами.

30 сентября 1730 года началось народное восстание под предводительством Патрона Халиля, который ранее был моряком и служил в янычарском корпусе. Фото wikipedia.org



Перед отречением Ахмед III завещал своему племяннику самому заниматься государственными делами, а не оставлять их на усмотрение советников и визирей. Также он настоятельно рекомендовал помнить о печальном опыте отца Махмуда I Мустафы II и его самого, что привело к их свержению с османского престола. О том, прислушался ли Махмуд I к советам своего дяди, мы узнаем на следующей неделе, если на то будет воля Всевышнего.

Двадцать третий султан Османской империи был искусным каллиграфом, собственноручно сделал четыре копии Священного Корана, а также украсил надписью знаменитый Фонтан Ахмеда III, который выполнен в стиле османского рококо и находится на площади перед Имперскими воротами дворца Топкапы.

Семейная жизнь Ахмеда III была довольно разнообразной, у него была двадцать одна жена, от которых родились четырнадцать сыновей и двадцать четыре дочери.