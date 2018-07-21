«Их нравы». Как султан «эпохи катастроф» потерял Венгрию, а потом и трон

Правление османского правителя Мустафы II

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен правлению османского султана Мустафы II (1695—1703).

Как победы завершились разгромом

Двадцать второй султан Османской империи стал последним правителем в истории страны, который лично возглавлял военные походы армии Великой Порты против неприятеля. После него султаны занимались ратными делами, не покидая пределов уютных дворцов в Стамбуле или в Эдирне.



Страна переживала кризис за кризисом, правители назначались и свергались, велись многочисленные наземные и морские войны против Австрии, Венеции и России, надвигались экономические трудности. Порта переживала так называемую «эпоху катастрофы». Однако, несмотря на это, начало правления Мустафы II пробудило в людях некую надежду на улучшение ситуации. И вправду, одним из первых постановлений новоявленного правителя было обнародование широкомасштабного плана реформ, в котором он говорил, что «отныне (пока не наладятся дела в государстве) для меня являются харамом всякие удовольствия, благоденствия и покой».

В битве при Зенте османское войско потерпело сокрушительное поражение. Фото wikipedia.org



Поначалу ему сопутствовал успех, он даже провел удачные походы против Австрии и Венеции, отвоевав кусочки Венгрии на суше и некоторые острова на море, за что получил прозвище «Гази» (так именуют ветеранов и участников значительных военных походов). Однако это было всего лишь небольшим затишьем перед бурей. Третий поход против Австрии оказался крайне неудачным. В битве при Зенте османское войско потерпело сокрушительное поражение. Порта потеряла около тридцати тысяч воинов, большую часть янычарского корпуса и нескольких видных визирей. Таким образом, страна осталась практически беззащитной перед лицом грозного противника. Султану Мустафе II пришлось наблюдать с другого берега реки уничтожение своего войска, которое было захвачено врасплох. Османов спасло лишь то, что из-за неблагоприятных погодных условий австрийцы отказались преследовать врага. После этого неудачного похода против Австрии в 1699 году последовал крайне невыгодный для османов Карловицкий мирный договор, по которому Австрия забирала себе Венгрию и Трансильванию, Польша получала Подолье, а Венеция — Морею и Далмацию. Через год был заключен Константинопольский мирный договор с Россией, по которому последняя забирала себе Азов.

Беспощадный турецкий бунт

Эти внушительные территориальные потери пошатнули положение султана. Изменился и баланс сил в Восточной Европе. Таких значительных потерь страна до этого момента не знала. Поверженный свалившимися неприятностями султан забыл о своем обещании не придаваться удовольствиям, благоденствию и покою пока не наладятся дела в государстве и нашел утешение в пирах и охоте. Мустафа II самоустранился от управления страной, доверив управление многочисленным визирям и своему учителю Фейзуллаху Эфенди, который стал шейхульисламом. Сам правитель, оставив Стамбул, переехал в Эдирну. Начали распространяться слухи о том, что Мустафа II собирается перенести столицу.

Фейзуллах Эфенди, получив от султана широкие полномочия, стал заниматься не только религиозными делами, но и активно вмешивался в сферу внутренней и внешней политики, что вызывало бурю негодования в среде янычар и других государственных деятелей. Был организован бунт, янычары всем корпусом двинулись в Эдирну. Против них султан выставил свою личную стражу, однако стража отказалась проливать братскую кровь и перешла на сторону повстанцев. Таким образом, Мустафа II был свергнут с престола, на его место был назначен его младший брат Ахмед III, которому на тот момент было всего девять с половиной лет, а вездесущий и опальный шейхульислам Фейзуллах Эфенди был казнен. Свержение Мустафы II, после которого он прожил всего несколько месяцев, совпало с годом основания Санкт-Петербурга. Так же, как после любого заката следует рассвет, с закатом одной империи, начался рассвет другой, не менее значительной империи. Но это уже совсем другая история.

Мустафа II был свергнут с престола, на его место был назначен его младший брат Ахмед III. Фото wikipedia.org



Свободный поэт, избежавший клетки

Говоря о личности Мустафы II, стоит отметить, что он был старшим и любимым сыном Мехмеда IV. Он всегда сопровождал отца, перенял у него навыки управления государством, кроме того, получил отличное светское и духовное образование. В отличие от предыдущих правителей, которые приходились ему дядями, Мустафа II, до восхождения на Османский престол, не содержался в «кафесе» и вел довольно свободную жизнь. Писал стихи под псевдонимом Ибади, благодетельствовал людям искусства и архитекторам.

Самыми известными архитектурными произведениями периода правления Мустафы II считаются Куллийе Амджазаде Хусейн Паши, обустройство набережной Мешрута, возведение Народной библиотеки в районе Фатих, и мечети Куршунлу в городе Эрзуруме.

У Мустафы II было восемь жен, от которых у него родились девять сыновей и тринадцать дочерей. После смерти двадцать второй султан Османской империи был похоронен рядом с могилой своего отца Мехмеда IV в Стамбуле.