«Ростовских новичков слишком много? Если это «Ростов-2016», то я согласен»

Маркетинг «Рубина», а также работа с болельщиками — штука сложная, непредсказуемая и постоянно меняющаяся. На этот раз в клубе решили пойти путем сближения с «Казань Ареной» (о необходимости этого в интервью «Реальному времени» говорил гендиректор стадиона Радик Миннахметов), и устроить наконец презентацию новичков и формы на домашнем стадионе. Без недочетов не обошлось, однако в целом «Рубину» удалось сделать по-настоящему теплый вечер, где отсутствовал былой пафос подобных мероприятий образца 2016 года, зато присутствовала атмосфера единения команды с болельщиками и немного ностальгии по «нулевым». Новый фан-парк «Рубина» у «Казань Арены», поход Бухарова на трибуну, новая-старая форма и очередное сражение Испании и Ирана на поле казанского стадиона. Подробности — в видеоотчете «Реального времени».