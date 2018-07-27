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«Ростовских новичков слишком много? Если это «Ростов-2016», то я согласен»

11:30, 27.07.2018 1

Видеорепортаж с открытие фан-парка «Рубина» и открытой тренировки

«Ростовских новичков слишком много? Если это «Ростов-2016», то я согласен» Фото: Олег Тихонов

Маркетинг «Рубина», а также работа с болельщиками — штука сложная, непредсказуемая и постоянно меняющаяся. На этот раз в клубе решили пойти путем сближения с «Казань Ареной» (о необходимости этого в интервью «Реальному времени» говорил гендиректор стадиона Радик Миннахметов), и устроить наконец презентацию новичков и формы на домашнем стадионе. Без недочетов не обошлось, однако в целом «Рубину» удалось сделать по-настоящему теплый вечер, где отсутствовал былой пафос подобных мероприятий образца 2016 года, зато присутствовала атмосфера единения команды с болельщиками и немного ностальгии по «нулевым». Новый фан-парк «Рубина» у «Казань Арены», поход Бухарова на трибуну, новая-старая форма и очередное сражение Испании и Ирана на поле казанского стадиона. Подробности — в видеоотчете «Реального времени».

Эрик Добролюбов
СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:40
    Да никто не против, если такой же результат будет!Вперёд, Рубин! Очень важен сейчас матч с Краснодаром. Спасибо за подготовленный материал
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