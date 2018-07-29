Куда пойти в Казани: лекция астробиолога НАСА, железный марафон и татарский джаз

Афиша мероприятий с 30 июля по 5 августа

Фото: Олег Тихонов

Татарстан на следующей неделе станет центром притяжения режиссеров со всего мира — в Свияжске пройдет фестиваль дебютного документального кино. В Казани силы в железном марафоне будет пробовать олимпийский чемпион, профессор из НАСА раскроет сенсацию, откроется фестиваль татарской культуры, разыграются военные сражения и вылетит первый рейс в Махачкалу. О том, что еще интересного нас ждет в ближайшие семь дней, в обзоре «Реального времени».

Свияжск станет центром документального кино (18+)

30 июля в Свияжске стартует второй международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник». В конкурсную программу войдут работы режиссеров со всего мира. Призовой фонд — 1 300 евро. Также один из фильмов получит приз от анонимного критика — 200 евро.

На фестивале также будет работать лаборатория школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, в которой начинающие режиссеры смогут снять свои первые фильмы. Для тех, кому интересен жанр документальной анимации, пройдут занятия программного директора большого фестиваля мультфильмов Дины Годер и сценариста Александра Родионова. Результаты работы мастерских представят зрителям в последний день фестиваля.

Кроме того, в образовательную программу войдут лекции, дискуссии и мастер-классы членов жюри, сообщают организаторы.

Вход на фестиваль бесплатный, мероприятие завершится 5 августа.

На фестивале также будет работать лаборатория школы документального кино и театра Марины Разбежкиной (на фото) и Михаила Угарова. Фото razbeg.org

Астробиолог НАСА расскажет о сенсационном открытии (12+)

1 августа в Казани пройдет лекция главы департамента астробиологии НАСА Ричарда Хувера «Жизнь во Вселенной». Выступление состоится на английском языке.

Доктор Ричард Хувер объявил сенсационные результаты своего десятилетнего исследования — ученый обнаружил в метеоритах микроорганизмы внеземного происхождения. Хувер исследовал очень древние метеориты, найденные в Антарктиде, на Аляске, в Сибири. Возраст камней — около 4—5 млрд лет. Распиливая метеориты, астробиолог обнаружил окаменевшие останки живых существ — микробов и водорослей.

Начало в 11.00, 8-е здание КНИТУ-КАИ, аудитория 505. Вход свободный.

В Татарстане пройдет фестиваль уличного кино (18+)

1 августа в Татарстане пройдет V Всемирный фестиваль уличного кино. На открытых площадках можно будет посмотреть короткометражные фильмы молодых авторов.

В Казани площадкой фестиваля станет сквер им. Аксенова. В конкурсной программе 2018 года — девять фильмов, в числе которых короткометражка казанского режиссера Байбулата Батуллина «Половинки».

Начало в 20.30, вход свободный.

3 августа в Казани откроется прямой авиарейс в Махачкалу. Фото Максима Платонова

Из Казани откроется рейс в Махачкалу (6+)

3 августа в Казани откроется прямой авиарейс в Махачкалу. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 2,5 часа. Пятничный вылет из Казани планируется в 16.00, прибытие в Махачкалу — в 18.30. Обратный вылет — в 19.30, прилет в столицу Татарстана — в 22.00.

По воскресеньям вылет из Казани — в 23.40, прибытие в Махачкалу — в 02.10. Обратный вылет (по понедельникам) — в 03.05, прилет в столицу Татарстана — в 05.25.

На дистанцию Ironstar выйдет олимпийский чемпион (18+)

4—5 августа в Казани пройдут массовые соревнования по триатлону Ironstar Kazan 2018 Timerman cup. В отличие от прошлогодних стартов в этом году первенство пройдет также среди юниоров.

Гонка стартует на Кремлевской набережной плавательным этапом. После выхода из воды участники соревнований отправятся в транзитную зону, затем пройдет велоэтап. Ожидается, что в первый день соревнований на старт выйдет трехкратный серебряный призер Олимпиады-2014 Максим Вылегжанин.

На следующий день, 5 августа, будут бороться юниоры и посоревнуются параатлеты.

До основных соревнований, 3 августа, в стартовом городке будет работать спортивная выставка-ярмарка «Экспо», пройдут забеги для девушек и детей — Ironlady и Starkids.

4 августа программа будет посвящена Отечественной войне 1812 года. Фото Максима Платонова



Национальный музей реконструирует военные эпохи (12+)

4 и 5 августа Национальный музей РТ ждет в гости любителей истории. Там пройдет военно-исторический фестиваль «Восток — Запад: Отечественные войны России». Суть мероприятия — реконструкция эпизодов боевых действий, которую представят члены военно-исторических клубов России, одетые в точные реплики униформы и снаряжения различных исторических эпох.

4 августа программа будет посвящена Отечественной войне 1812 года. На следующий день реконструируют события Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. В эти дни в залах музея также будут работать выставки и творческие мастерские для детей.

Начало в 12.00. Стоимость билетов для взрослых составит 250 рублей за один день и 400 рублей за два дня фестиваля

В Горкинско-Ометьевском лесу — арт-фестиваль (12+)

4 августа в парке «Горкинско-Ометьевский Лес» пройдет арт-фестиваль «Open art». На открытой площадке фестиваля будет работать шесть тематических зон: арт-площадка (интерактивная живопись и музей инсталляций), мастер-классы, хэндмейд-маркет, лекторий с лекциями от искусствоведов и чтение стихов от поэтов Казани, сцена с живой авторской музыкой и фуд-корт.

Желающие смогут принять участие в фотосушке, посмотреть выступления танцевальных и театральных коллективов, узнать больше об иммерсивном театре.

Начало в 11.00, вход свободный.

Суть состязания состоит в том, чтобы выявить участника, который быстрее всех проедет один круг по реальной гоночной трассе. Фото Олега Тихонова

На KazanRing Canyon выявят самых быстрых водителей (18+)

4 августа на автодроме KazanRing Canyon пройдут соревнования MaxPowerCars. Это одно из самых престижных отечественных соревнований в дисциплине time-attack.

Суть состязания состоит в том, чтобы выявить участника, который быстрее всех проедет один круг по реальной гоночной трассе. В гонках может принять участие любой желающий как на обычном дорожном автомобиле, так и на специально подготовленном.

Начало в 10.00, вход свободный.

На «Черном озере» исполнят татарский джаз (6+)

5 августа в казанском парке «Черное озеро» стартует фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» («Сенной базар»). Во время фестиваля на территории парка будут работать детская, научная и танцевальная площадки, пройдут тематические экскурсии про историю Казанского ханства, познавательные лектории о жизни и культуре татарского народа, а также кулинарные мастер-классы и презентация национальных блюд финских, американских, сибирских и астраханских татар.

В день открытия гостям презентуют перевод книги о Гарри Поттере на татарском языке и новое татарское издательство, также пройдет открытая научная олимпиада «Qayyum». Желающие смогут поучаствовать в танцевальных мастер-классах «Бию for you» и послушать татарский джаз.

На фестивале будет работать дизайн-ярмарка при участии 100 дизайнеров, «парк чтения» с татарской литературой и фудкорт. Посетителям мероприятия организаторы предлагают прийти в национальной одежде или с ее элементами.

Начало в 11.00. Вход свободный.

5 августа в казанском парке «Черное озеро» стартует фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» («Сенной базар»). Фото Олега Тихонова



В Казани обсудят вопросы гражданской авиации (18+)

30 июля в Казани пройдет VI международный стратегический форум гражданской авиации. На площадке руководители авиатранспортного комплекса обсудят ключевые вопросы развития гражданской авиации.

В программе пленарная и тематические сессии, круглые столы, практические семинары и мастер-классы.

Кроме этого:

С 1 по 6 августа в Казани пройдет VIII Всемирный форум татарской молодежи. В форуме примет участие более 1000 представителей татарской молодежи из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. (18+)

1 августа возле театра им. Г. Камала пройдет международный флешмоб женственности. Организаторы просят взять с собой цветы, чтобы дарить их незнакомым девушкам. Начало в 19.00, вход свободный. (6+)

2 августа на фестивале «JAZZ в Кремле» выступит один из ведущих джазовых пианистов России Антон Баронин, который представит авторский проект Orchestra 2.0 с вокалистом Эмилем Гартом. Начало в 19.00 (6+)

2 августа в «Хазинэ»откроется выставка художников Валерия и Виталия Скобеевых «Река времен». Будет представлено более 60 произведений. (18+)

4 августа на казанской фабрике Алафузова пройдет экологический фестиваль 5 sense. Основная цель — дать возможность прикоснуться к природе с помощью пяти человеческих чувств. Начало в 17.00, вход свободный. (18+)