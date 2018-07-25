В соцсетях танцовщицу осудили за тверк на фоне «Кул-Шарифа»

Фото: скриншот

В соцсетях разгорелась дискуссия вокруг видео танцовщицы Анастасии Малышевой, исполнившей танец с элементами тверка на фоне казанской мечети «Кул-Шариф».



Девушка исполнила танец под песню «Слышь, полицай, че тебе надо?» в компании двух молодых людей.

«Из всего огромного города станцевать именно тут. Видимо, специально? Мало миллиона подписчиков, нужно, чтоб пошумели тут еще», — возмутились в комментариях к видео.

Малышеву обвинили в попытке разрекламировать аккаунт и набрать подписчиков на фоне скандала. Многие тут же припомнили, что девушка не прошла кастинг в шоу «Танцы»

«Не придерживаюсь данной религии, но тем не менее не лучшее место, так скажем», — добавил пользователь.

С другой стороны, в комментариях нашлось и много защитников творчества Малышевой.

«Данная героиня может сфоткаться на фоне достопримечательности, поснимать видео, как это и делают миллионы людей, приехавших отдохнуть в город Казань. Эта девушка не зашла в мечеть и не начала что-то непозволительного для религии делать», — написали другие.





Ранее в Татарстане разразился скандал вокруг клипа исполнительницы татарских песен Резеды Ганиуллиной, которая снялась в откровенных нарядах на фоне «Белой мечети» в Болгаре.