«К 1918 году к Николаю просто потеряли интерес…»

Историк Владимир Булдаков о расстреле семьи царя Николая II

100 лет исполнилось расстрелу семьи бывшего императора Николая. О том, почему последний русский царь был обречен на такой финал своей жизни, в интервью «Реальному времени» рассуждает доктор исторических наук, профессор РАН, автор ряда научных трудов о революционном и предреволюционном периодах в истории страны Владимир Булдаков.

«Если ты хозяин, то с хозяина и спрос — поэтому все для него вышло так, как вышло»



— Владимир Прохорович, в своей известной и ценимой в научной и читательской среде книге «Красная смута. Природа и последствия революционного насилия», трагедии 100-летней давности в Екатеринбурге вы не придали большого внимания. Почему? Разве это не серьезный акт революционного насилия?



— Понимаете, эпизод с казнью царской семьи прошел тогда незамеченным, ахов и охов тогда не было, и самые различные слои общества приняли это известие весьма равнодушно. Кстати, слухи о том, что императорская семья расстреляна, ходили в стране еще до ее гибели, поэтому никто в стране факту казни царя не удивился, страна отнеслась к казни равнодушно.

— А в силу чего общество отнеслось равнодушно к новости о казни царя? В силу того, что время было бурным, переломным, шло построение нового, как считалось, справедливого мира или в силу того, что популярность Николая настолько упала в Первую мировую войну, что он был уже, мягко говоря, неинтересен гражданам?

— К Николаю просто потеряли интерес. К тому же давно считалось, что он обречен, поэтому гибель и не вызвала эмоций за исключением, может быть, узкого слоя придворных и некоторых офицеров. Конечно, были попытки спасти Николая, но они были неудачные и заранее обречены на провал.

— Николай терял вес, уважение, интерес у своего народа постепенно или все в раз решила война с ее неудачами на фронтах и возникшими слухами о влиянии на царя Григория Распутина, слухами о тесной связи императрицы и «старца» Григория?

— Было и то, и другое, но соответствующую роль еще и сыграла пропаганда тех лет. Александру Федоровну просто возненавидели, а сатирические издания того времени просто поносили ее самым нещадным образом, ну и императору тоже доставалось. Поэтому неудивительно, что к моменту расстрела эти фигуры потеряли для общества всякое значение.

— Недавно вышла книга вашего коллеги Кирилла Соловьева «Хозяин земли русской?», где проводится мысль, что все-таки за теми бедами, что последовали вскоре в России, стоят больше чиновники, пользовавшиеся слабостью Николая в различных вопросах, нежели он сам...

— С этим можно согласиться, но что касается Николая II, то, проще говоря, человек был не на своем месте. Но понимаете, у нас в силу авторитарности нашей политической культуры принято многое связывать с деятельностью первого лица государства, и в любом случае, чтобы бы ни происходило, ответственность ложится на него. Да и Николай так себя назвал в опросном листе для переписи населения — «Хозяин земли русской». Ну а если ты хозяин, то с хозяина и спрос, поэтому все для него вышло так, как вышло.

«Слухи о том, что императорская семья расстреляна, ходили в стране еще до ее гибели, поэтому никто в стране факту казни царя не удивился, страна отнеслась к казни равнодушно». Фото russian7.ru



«Британский посол страны не раз намекал, что Николай II должен пойти обществу на уступки»

— А кто мог оказывать на царя влияние из бюрократических особ, если уж роль чиновников в исторических событиях того времени мы не отбрасываем? Кто несет немалую ответственность за то, что Россия упала в пучину трагических событий?

— Тут скажу так, Николай II очень неудачно выбирал министров: он делал это по принципу личной преданности, а что касается профессиональных качеств, они попросту им игнорировались. Преданные люди в правительстве — свойство любой авторитарной системы, а для общества это были весьма одиозные личности. Того же министра внутренних дел Протопопова общество вообще считало даже психически ненормальным.

— Но ведь царь назначал на посты и здравомыслящих людей — Сергея Витте, отца «экономического чуда», Петра Столыпина, начавшего сельхозреформы. Или, как я понимаю, делал все-таки это Николай опять же не по своей инициативе, и эти удачные назначения были редкостью?

— На фоне весьма бездарной элиты тот же Столыпин, конечно, выделялся своей решительностью, а кто его порекомендовал Николаю, сказать трудно. Выбор Столыпина, в любом случае, был неслучайным — это были годы первой революции, испугавшей царя, но ведь неслучайным было и падение Столыпина — потому что он заслонял собой самого императора. Решительным был и Верховный главнокомандующий русской армией, дядя царя Николай Николаевич, и конечно, на этом фоне Николай II заметно проигрывал, и в 1915 году царь отстранил дядю от командования.

Поэтому положение любых министров при такого рода императоре, не отягощающем себя делами страны, было сложным. Поэтому в отставку ушли и Витте, ряд других министров, был бы отправлен в отставку Столыпин, если бы не смертельное покушение в Киеве.

К тому же дело бы еще и во влиянии окружения, и во влиянии Александры Федоровны. Она требовала от него большей решительности, а Николай не был на нее способен, и их переписка это показывает: пусть и иронично, но Николай подписывался иногда как «Твой слабый и безвольный муженек», так что все логично.

Даже великие князья стали выступать за конституционную монархию, но Николай не соглашался на это по идейным соображениям, по религиозным соображениям, считал, что он должен следовать заветам своего отца, а на самом деле к роли царя он не был готов и не был способен нести такую ответственность.

«На фоне весьма бездарной элиты тот же Столыпин, конечно, выделялся своей решительностью, а кто его порекомендовал Николаю, сказать трудно». Фото gefter.ru

— Если назначения компетентных людей на посты не были актом здравого подхода лично императора, то как дело обстояло с отречением Николая? Это было давление военных или все-таки чисто его решение?

— Говорить о том, что отречение было сделано только под давлением военных, не приходится. Все военные неудачи тех лет ложились только на образ Николая II. Военные же все были монархистами и тоже считали, что военные неудачи связаны с личностью Николая как командующего армией. Повторюсь, государственными делами Николай II практически не занимался. Достаточно посмотреть его резолюции на протоколах Совета министров и вы увидите, что он тяготился, попросту говоря, своими обязанностями. Император Николай надеялся только на Бога, а в остальном считал, что достаточно того, что он существует и царствует, а особенных решительных действий от него не требуется. Короче говоря, Николай уже просто не отвечал запросам того времени, отсюда и отрешение.

— Какой вам видится роль зарубежных стран в решении Николая отречься? Сейчас многие адекватные люди вполне всерьез могут рассуждать о британском заговоре — это ерунда?

— Что касается Англии, то посол страны в России Бьюкенен не раз намекал, что Николай II должен был предпринимать в 1916 году какие-то шаги, пойти обществу на уступки. Да и другие влиятельные иностранцы намекали царю об уступках — создать то же правительство доверия. Но Николай II был упрямым и считал, что нужно вести себя так, как он себя ведет. Что касается реакции на отречении Николая, то в Англии ее восприняли как должное и надеялись, что теперь дела в России пойдут лучше.

Решение о расстреле это до сих пор довольно сложная и неясная ситуация

— После отречения Николая новая власть страны, Временное правительство, хотела отправить его с семьей на постоянное жительство в Англию, но не получилось. Все дело было в британском правительстве, опасавшемся волнений масс, или это было личное решение короля Георга, кстати, двоюродного брата царя?

— Георг V исходил из того, что британская общественность настроена против такого шага. И в данном случае, как конституционный монарх, Георг V с уважением относился к общественному мнению, только и всего. Да, Георг мог принять другое решение, но этот шаг не встретил бы одобрения в обществе.

— А после Октябрьской революции монархи Европы не меняли своего отношения к отправке бывшего царя к себе? Все-таки к власти пришли очень радикальные силы.

— Я об этом не знаю. Конечно, среди послов западных стран в 1918 году было мнение, что Николаю II следует в новых условиях отправиться за границу, но оно ни к чему не привело. И опять же, общественность европейских стран была по-прежнему против. Наверное, возможно было отправить императорскую семью в Данию, исходя из того, что мать Николая была датчанкой, но это тоже не встретило энтузиазма в определенных заграничных кругах. Таким образом, после отречения никому за границей Николай II не был нужен. Он был, если хотите, лишней обузой, он не был тем человеком, который мог вызвать в Европе сочувствие. Но тут следует сказать, что отношение к тому, что происходило в России сразу после марта 1917 года, не было адекватным. Господствовала точка зрения, что мол теперь дела в России пойдут лучше, что она будет вести войну более активно. Это было очень наивно.

«В данном случае как конституционный монарх, Георг V с уважением относился к общественному мнению – только и всего. Да, Георг мог принять другое решение, но этот шаг не встретил бы одобрение в обществе». Фото wikimedia.org



Решение о расстреле это до сих пор довольно сложная и неясная ситуация. Но могу сказать совершенно определенно — акт со стороны низов, а в данном случае со стороны Уральского совета депутатов, был выгоден и Ленину, и Свердлову. Суд над Николаем II в той обстановке, которая была в стране в 1918 году, был им не нужен, и они вздохнули с облегчением — нет Романова и слава Богу. Хотя мне думается, что весть о том, что с Николаем и Александрой был расстреляны их дети и приближенные, все-таки шокировала и Ленина, и Свердлова. Почему? Потому что в то время излишняя жестокость большевикам была не нужна, даже если она исходила снизу. С другой стороны, Свердлов прекрасно знал этих екатеринбургских товарищей. На фоне всех остальных большевиков они отличались крайним радикализмом, я бы даже сказал свирепостью, и расстрелять им кого бы то ни было ничего не стоило. Уральский совет считал, что они выполняют приговор истории. Неслучайно в будущем участники расстрела в полном смысле похвалялись тем, что они осуществили эту самую жуткую акцию.

Давали ли команду сверху? Вряд ли. Дело в том, что перед этим, более месяца назад, в Перми был расстрелян брат царя Михаил Романов, и произошло это в полудетективных, если хотите, обстоятельствах. Местные левые радикалы «выкрали» Михаила с его секретарем и расстреляли в лесу. Это была чистая леворадикальная террористическая самодеятельность, что весьма было показательно для того времени, и для этого команд из Москвы никаких не требовалось. Может быть, в свое время Свердлов намекнул уральцам — при сложных обстоятельствах действуйте по своему усмотрению, и те приняли решение. А если вспомнить, что Ленин одобрил убийство Михаила Романова, то получается, что они поступили правильно.

Продолжение следует