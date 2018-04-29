В Удмуртии перевернулся автобус с туристами, направлявшимися в Казань

Автобус с туристами из Свердловской области в ночь 29 апреля попал в ДТП в Удмуртии, в больницу доставлены два человека.



«В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены два человека. В салоне автобуса находилось 39 человек, в их числе семь детей, которые следовали из Свердловской области на экскурсию в город Казань», — цитирует ТАСС начальника первого отдела республиканского управления ГИБДД Вениамина Вычужанина.

По его словам, авария произошла около 03.15 (мск) возле села Совхозный Завьяловского района. По предварительным данным, 45-летний водитель автобуса «Сетра» при развороте задним ходом съехал в кювет, автобус опрокинулся.

Группу туристов разместили в гостинице придорожного комплекса села Совхозный. На территории организовали дежурство сотрудников полиции и охрану имущества пассажиров автобуса.

Напомним, накануне в Казани суд до 27 июня арестовал 31-летнего Артура Сатрутдинова, протаранившего автомобиль с сотрудниками ДПС.