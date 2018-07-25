Экскурсионный автобус маршрута Казань — Санкт-Петербург перевернулся в Тверской области

Экскурсионный автобус, следовавший по маршруту Казань — Санкт-Петербург, перевернулся в Тверской области. В результате происшествия пострадали два человека.

По информации «РЕН ТВ», ДТП произошло на 315-м километре трассы М-10. По предварительным данным, в автобусе находились 42 человека.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства ДТП выясняются.

В конце апреля в Удмуртии перевернулся автобус с туристами из Свердловской области, которые направлялись в Казань. Тогда в салоне транспортного средства находилось 39 человек, двое из них пострадали.