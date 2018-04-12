Борьба с ветряными мельницами: Минтранс Татарстана мечтает «серых» перевозчиков сделать «белыми»

Более 70% пассажирских автоперевозок приходится на компании, освобожденные от лицензирования

На проблему заказных пассажирских перевозок в республике обратили внимание в комитете Госсовета РТ по экономике. Доля таких перевозок превышает 70%, при этом они не подлежат лицензированию и, по мнению Минтранса РТ, находятся в «серой зоне» законодательства. И если министерство выступает за всеобщее лицензирование, то в Госсовете предлагают выманивать таких перевозчиков в легальное поле стимулирующими мерами. Также представитель республиканского Минтранса рассказал о мерах поддержки сельских маршрутов — на эти цели в течение трех лет выделят более 570 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сельские маршруты поддержат рублем

Об итогах работы сети межмуниципальных автотранспортных пассажирских перевозок сегодня на заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству рассказывал замглавы Минтранса РТ Андрей Егоров. По общим показателям итоги положительные: за 2017 год автотранспортные предприятия республики перевезли по регулярным маршрутам 216,3 млн пассажиров, что на 5,1 млн больше, чем в 2016 году. При этом в Татарстане сохраняется довольно крупная сеть регулярных маршрутов, которая охватывает 22 города, 18 поселков городского типа и более трех тысяч сел.

Эту сеть Минтранс РТ, однако, намерен оптимизировать, и оптимизация коснется в первую очередь сельских маршрутов. Конкретные изменения Егоров в своем докладе не озвучил, однако сказал, что схема оптимизации разрабатывалась вместе с главами районов. Пока же Егоров рассказал лишь одно: на сельских маршрутах низкий пассажиропоток, поэтому им нужна государственная поддержка, и немаленькая.

Егоров рассказал, что на сельских маршрутах низкий пассажиропоток, поэтому им нужна государственная поддержка, и немаленькая



Общую сумму поддержки на 2018—2020 гг. в правительстве республики уже посчитали, она составит 570 млн рублей. Программу уже одобрил президент РТ Рустам Минниханов. Из заявления Егорова следует, что программа поддержки и оптимизации предполагает также открытие неких новых маршрутов.

— Мы рассчитали [программу поддержки] на три года, с учетом того, что маршрут надо открыть, накатать, чтобы население привыкло, — заявил заместитель министра.

Освоение средств на первый, 2018-й, год уже началось, следует из заявлений Егорова. Отвечая на вопросы главы комитета Марата Галеева, Егоров добавил, что в разработке схемы оптимизации принимали участие все же не все главы районов, кто-то на призыв Минтранса не отреагировал. Эту тему предложили поднять на одном из ближайших совещаний с участием Минниханова.

Заказные перевозки хотят остаться в «серой зоне»

Всего, по словам Егорова, в РТ работают свыше 10,5 тысячи перевозчиков различных форм собственности с общим автопарком в 35,7 тысячи машин. При этом на основании лицензии на регулярных маршрутах работают только 311 перевозчиков.

— Если говорить о проблемах, на сегодняшний день значительная часть — это заказные междугородние перевозки, точнее, «псевдозаказные», которые работают на регулярных маршрутах под видом заказных. Ежедневно только из Казани выезжает более 550 заказных автобусов. Суммарный годовой пассажиропоток «заказников» составляет более 6 млн пассажиров, годовой оборот — более 1,5 млрд рублей, — заявил замминистра.

Егоров напомнил, что сейчас законодательство допускает работу «псевдозаказных» перевозок без лицензии, хотя в Минтрансе относятся к этому как к «серой зоне»



Позже Егоров привел соотношение двух видов пассажирских перевозок — 70% заказных и 30% регулярных. Он также добавил, что в Татарстане широко развиты перевозки пассажиров на личном транспорте — вроде сервиса BlaBlaCar и различных групп попутчиков. Оценить объем таких перевозок в Минтрансе РТ затруднились.

Егоров напомнил, что сейчас законодательство допускает работу «псевдозаказных» перевозок без лицензии, хотя в Минтрансе относятся к этому как к «серой зоне»:

— Этой категории перевозчиков неоднократно предлагалось легализоваться, собирали их у себя в министерстве, и не один раз, но на сегодняшний день законодательство позволяет им работать по данной схеме, и перевозчики категорически отказываются заходить на вокзалы. В данном случае надеемся, что тот законопроект, который в Госдуме находится уже не первый год — о лицензировании всех видов пассажирских перевозок, и ФЗ-220 (об организации регулярных перевозок пассажиров, — прим. ред.) помогут нам.

Более гибкие, менее ответственные

Глава комитета попросил Егорова предоставить статистику по количеству ДТП с участием заказных и регулярных перевозчиков. Замминистра ответил, что такой статистики в распоряжении Минтранса РТ нет, однако выразил мнение, что «заказники» в аварии все-таки попадают чаще. «Они гонятся за рублем. […] Их задача — как можно быстрее уехать, сделать как можно больше поездок», — добавил он.

— Это понятно. Но может быть, как-то их легализовать, стимулировать, чтобы они легально работали? Видимо, регулярными перевозками спрос не удовлетворяется, — задался вопросом Галеев.

— Регулярными перевозками пожертвовали. В 2005 году отменили лицензирование и позволили заказным перевозкам работать без лицензии, — продолжил Егоров.

На заседании комитета возникла небольшая полемика с участием Талгата Абдуллина и Асфана Галявова: их возмутил тезис о том, что нелицензированные перевозчики не платят налогов



— Но есть спрос, есть предложение, которое более гибкое, — настаивал Галеев. — Действовать жесткими методами, наказывая, стараться поймать их — бесполезно. Это борьба с ветряными мельницами. Надо искать какие-то формы легализации, стимулирования, может, нестандартные.

— Налоги они не платят, требования транспортной безопасности не соблюдают. Почему у них преимущество — на лицензированного перевозчика ложится большое бремя исполнения всех требований, — продолжил обличать «серых» перевозчиков Егоров.

После этого на заседании комитета возникла небольшая полемика с участием еще двух депутатов Госсовета — Талгата Абдуллина и Асфана Галявова: их возмутил тезис о том, что нелицензированные перевозчики не платят налогов. Егорову пришлось пояснить, что такие перевозчики все же платят, к примеру, транспортный налог, а вот с учетом их выручки могут возникать проблемы.

После завершения обсуждения Галеев все же предложил комитету принять уже имеющийся проект решений без изменений. В нем, в частности, содержались поручения для Минтранса РТ продолжить работу по выявлению нелегальных перевозчиков, а также подготовить предложения по усилению ответственности для таких предпринимателей.