Юрий Борзаковский: «Олимпиада в Казани? Почему бы и нет, Универсиаду же приняли!»

Эксклюзивное интервью с главным тренером сборной России по легкой атлетике

Юрий Борзаковский сменил легкоатлетические шиповки и дорожки на помост главного тренера национальной сборной сравнительно недавно — в 2015 году, и за это время на его плечи свалилось множество проблем. Нельзя сказать, что прославленный в прошлом спортсмен сломался и не справляется даже теперь, когда легкая атлетика в России испытывает настолько мощное давление со стороны мировой и российской прессы и общественности. Спортивной редакции «Реального времени» удалось поговорить с Юрием Борзаковским во время чемпионата России по легкой атлетике, проходившем в Казани, и узнать, какой уровень сегодня у российских спортсменов нового поколения, в чем основная претензия IAAF к Федерации легкой атлетики, почему российские футболисты его удивили и насколько реально Казани получить право на проведение летних Олимпийских игр.

«На результат спортсменов на ЧР влияет ситуация с допуском. Это на них давит психологически»

— Расскажите о первых итогах казанского чемпионата России по легкой атлетике? По первому дню соревнований показалось, что результаты очень близки к детским и подростковым. Почему?

— Я бы так не сказал. Смотрите: у нас давным-давно не бегали спринт по 10:30 — это, в принципе, результат высокий. Еще, наверное, надо учесть, что команда сейчас обновилась, многие лидеры ушли по определенным причинам. Это произошло из-за того, что и возраст подходит, и пришло новое поколение ребят. Мы делаем основной акцент на резерв, и он постепенно подрастает.

Могу привести в пример Полину Миллер, девочку 2000 года рождения. Мне ее показали еще в 2015 году. Соответственно, я стал привлекать ее к тренировкам национальной сборной, и она росла у нас на глазах. Сейчас в Тампере в забеге на 200 метров была четвертой, и здесь, как вы видите, выиграла 400 метров у именитых спортсменов (Катя Ренжина и Ксения Аксенова, — прим. ред.). Смена поколений идет, здесь ничего удивительного нет. Если даже брать те же 800 метров, которые бегал я: наше поколение, я и Богданов, бегало 800 метров за 1,43 — 1,44. И сейчас ребята бегают 1,45 — 1,46, это абсолютно нормальные результаты. Спады бывают во многих видах, но мы работаем над этим и делаем акцент именно на резерв для того, чтобы подрастающее поколение уже входило в состав основной национальной команды. Потому что у нас сейчас основные старты — это, конечно, Олимпиада 2020 и 2024 годов. Я бы не сказал, что мы сильно проигрываем.

Да, если брать мировой уровень, то там пробежали женщины стипль-чез за 8,44 — ну это вообще космический результат, ведь до этого был мировой рекорд 8,52, и сразу на 8 секунд побить. Здесь надо отдать должное, спортсменка просто высочайшего класса. Также у нас сейчас есть самые жесткие условия по отношению к нашей команде по сравнению со всеми остальными. В плане допуска на международные старты мы в постоянном неведении и напряжении. Вот, например, Александр Юньков прыгнул 8,03, имея результат 8,41. И я думаю, что если бы Саше на днях дали допуск [на международные соревнования], то он точно прыгнул бы под 8,50, то есть гораздо дальше. Это же касается и остальных видов. Еще раз повторюсь, мотивация есть, просто есть сложности с допуском, и это влияет на психологическое состояние некоторых спортсменов.





«Полину Миллер я стал привлекать к тренировкам национальной сборной, и она росла у нас на глазах. Сейчас в Тампере в забеге на 200 метров была четвертой, и здесь, как вы видите, выиграла 400 метров у именитых спортсменов». dspkazan.com



Разумеется, я это не в качестве оправдания говорю. Мы команду растим, и даже на прошлый чемпионат мира поехали 19 человек и привезли шесть медалей — это означает, что команда вполне в кондиции.

— Можно сказать, что здесь на ЧР в Казани у нас нарабатывается резерв для основной команды, а основные силы сейчас в Монако?

— Да, например, шесть человек я вообще освободил от чемпионата России в связи с тем, что они входят в тройку в Европе и у нас сейчас есть принцип отбора «2+1» — два от первенства России и два от тренерского совета. И вот эти ребята прошли от тренерского совета. У них был некий карт-бланш, и я дал им возможность съездить на «Бриллиантовую лигу». Вы представляете, если бы здесь Лысенко прыгал? Там он прыгнул 2,40, и неизвестно, как прыгнул бы он здесь. А там в условиях высокой конкуренции родился и результат. Это рекорд России по молодежи, да и вообще, у нас так единицы прыгали.

Касаемо Анжелики Сидоровой — то же самое. Зачем ей здесь биться, если можно поехать на «Бриллиантовую лигу» и показать высокий класс? Тем более, выезжая туда, они получают международную соревновательную практику в преддверии чемпионата Европы. Я думаю, это важнее, чем чемпионат России. Это нормальная практика, это я как бывший спортсмен говорю.

— Среди условий для восстановления прав ВФЛА комиссия от IAAF называет отстранение на законодательном уровне тех тренеров, которых они дисквалифицировали. На той же пресс-конференции было сказано, что им неясно, почему они продолжали работать, в том числе Чегин.

— Чегин не продолжает работать. В нашей структуре его нет. Как только он получил дисквалификацию — все, он был уволен. Разбирательство идет вокруг ситуации, когда он был замечен в месте, где тренировались спортсмены национальной сборной. В настоящий момент РУСАДА проводит проверку, ее результаты нам пока неизвестны. Но на том тренировочном мероприятии, на котором он был замечен, Чегин не был в списках нашего тренерского штаба и состава, который должен был туда выехать.

«Чегин не продолжает работать. В нашей структуре его нет. Как только он получил дисквалификацию — все, он был уволен. Разбирательство идет вокруг ситуации, когда он был замечен в месте, где тренировались спортсмены национальной сборной». Фото vistanews.ru

«Не стоит пенять на Смолова, у каждого спортсмена свои взлеты и падения»

— Вы всегда активно выступали против натурализации атлетов. Сейчас только что закончился чемпионат мира по футболу, и, как показал пример Марио Фернандеса, натурализация — не всегда зло. Разве нет?

— Футбол — это командная игра, а легкая атлетика — это индивидуальный вид спорта. Что касается футбола: надо отдать должное ребятам. Мне было приятно смотреть на наших футболистов, которые прошли до четвертьфинала и могли пройти дальше. Но лотерея в виде пенальти сложилась не в нашу пользу. Я как спортсмен, пусть и легкоатлет, скажу, что у каждого спортсмена не всегда все складывается, это касается и Смолова. Да, он не забил пенальти, но через это может каждый пройти. Не нужно на него пенять и говорить о нем плохие слова. Сегодня он так выступил, а завтра будет на высоте. У каждого спортсмена бывают взлеты и падения. Заметьте, тот же Фернандес тоже вначале «вытащил» матч с хорватами, забив гол и сравняв счет, а после этого промахнулся с пенальти. Как к этому относиться? Надо отдать ему должное. И, как показала практика, натурализация в командном виде спорта — это хорошо и дает свои результаты.

— Станислав Черчесов совершил чудо или это его реальный тренерский гений?

— Надо отдать должное Станиславу Саламовичу, ведь он не сломался под прессингом. Заметьте, команда в преддверии чемпионата довольно много проигрывала, тем не менее он смог собрать сборную, психологически настроить ребят, и в самый нужный момент эти ребята «выстрелили». Это самое дорогое для тренера. Поэтому считаю, что он большой профи, раз довел команду до такого результата.

— Это похоже на подготовку спортсменов в легкой атлетике? Тоже ведь пик формы спортсмена подводят к главному соревнованию.

— Да, чтобы пика формы они достигали именно во время официального старта. Даже не во время чемпионата России. Ведь ЧР для каждого спортсмена должен быть как этап для более высокого пика, и дальше они еще больше набирают форму.

— Есть что-то общее у тренера сборной России по легкой атлетике и тренера национальной команды по футболу?

— Дело в том, что я не тренирую лично, а Станислав тренирует именно команду. Там все зависит от каждого атлета как индивидуальности, как кто сыграет на своей позиции — от этого и зависит общий результат. Здесь индивидуальный вид спорта, и у каждого легкоатлета есть личный тренер. У нас есть старший тренер по видам — по прыжкам, по метаниям, по выносливости, по спринту и так далее. Разница есть, но в целом мы делаем одно дело.

«Надо отдать должное Станиславу Саламовичу, ведь он не сломался под прессингом. Заметьте, команда в преддверии чемпионата довольно много проигрывала, тем не менее он смог собрать сборную, психологически настроить ребят, и в самый нужный момент эти ребята «выстрелили». Это самое дорогое для тренера». Фото Олега Тихонова

«Олимпиада в Казани? Почему бы и нет, Универсиаду же приняли!»

— У нас в последние годы есть такое мероприятие, как Казанский марафон, участие в которых принимают десятки тысяч человек. Как считаете, к такому мероприятию обязательно готовиться или можно пробежать «для себя», полубегом, и все будет нормально?

— Да, я слышал об этом марафоне, он у вас в мае проводится. Мне кажется, марафон тяжело пробежать просто так, даже пройти его тяжело. В любом случае нужно готовиться как профессионалу, так и любителю. Потому что марафон — это марафон. Это не 5 и не 10 километров. Здесь нужно подготовить свой организм, потому что можно сделать наоборот, во вред. Я сторонник того, чтобы готовились.

— 30 тысяч человек на казанском марафоне — это хороший уровень?

— Это достаточно много. И считаю, что это правильно, когда проводятся такие мероприятия по России в целом и за рубежом, они популяризируют легкую атлетику. И, как показывает практика, за последние 5 лет в России все больше народа участвует в таких марафонах. Да и вообще, в России люди стали активно заниматься спортом.

— Буквально на днях в СМИ прошла новость, что Россия может претендовать на летние Олимпийские игры, и среди городов-претендентов указываются Казань и Петербург. Вы как полагаете, Казани вообще есть смысл рассчитывать?

— А почему нет, Универсиада же здесь прошла? Это аналог Олимпиады. Я думаю, что если Казань или Питер получат такую возможность, то страна сделает все, чтобы провести на высшем уровне. Это показал мундиаль, о котором отзываются как о лучшем чемпионате мира за всю историю.

— А по инфраструктуре что скажете?

— Понятно, что для этого нужно будет построить большой Олимпийский стадион, как и остальные олимпийские объекты, которые понадобятся.

— Казань традиционно называют спортивной столицей России. В чем, по-вашему, феномен этого города?

— Казань всегда была спортивным городом, да и вообще в целом Татарстан к спорту относится правильно, грамотно и всегда поддерживает спортсменов во всех видах спорта. Нужно отдать должное руководству республики, и я, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо, что здесь провели чемпионат России уже третий раз. Хотелось бы, конечно, увидеть на стадионе больше зрителей, но тем не менее чемпионат проходит на высоком уровне, погодные условия нам благоволят. Ваш регион действительно не зря называют спортивным, хотя многие близлежащие регионы, та же Чувашия, они тоже к легкой атлетике, в частности, относятся очень хорошо, не зря там проходило много чемпионатов. В том числе и чемпионатов России, отборочных этапов, международных стартов.

«Казань всегда была спортивным городом, да и вообще в целом Татарстан к спорту относится правильно, грамотно и всегда поддерживает спортсменов во всех видах спорта». Фото dspkazan.com



— Вы продолжаете играть на диджейском пульте?

— Уже нет. Я же любителем был, занимался ди-джеингом на любительском уровне, немного даже писал музыку. Но как только стал заниматься тренерской деятельностью, стал наставником в сборной, то закончил, у меня совершенно нет времени на это. Я могу слушать музыку в свободное время, которого, к сожалению, нет.

