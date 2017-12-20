Авария «краснобуса» на Ямашева: водителя подвел лед или скорость?

В Казани разбирают причины резонансной аварии с 15 пострадавшими

ГИБДД говорит о всплеске ДТП с участием казанских автобусов. Если в прошлом году этим грешили водители трамваев и троллейбусов, то в этом — «пальма первенства» по авариям перешла к «краснобусам». На их счету уже 82 дорожно- транспортных происшествия, трое погибших и 101 пострадавший. Накануне их ряды пополнили еще 15 человек — все пассажиры одного автобуса, водитель которого влетел в столб на остановке у ДК Химиков. «Реальное время» выяснило подробности случившегося.

Поездка до больничной койки

Автобус «Нефаз» 33-го маршрута двигался по проспекту Ямашева в час дня, когда неожиданно в районе остановки «ДК Химиков» влетел в столб. Сбитая опора лишь по счастливой случайности не задела никого из прохожих. Но удар был такой силы, что из 35 пассажиров в салоне пострадала почти половина.

— К нам поступило 15 пострадавших после этого ДТП. Четверо из них госпитализировали в отделение травматологии с различными травмами: переломами и ушибами. У остальных были ушибы и растяжения, показаний для госпитализации не было. Их осмотрели нейрохирурги, хирурги и травматологи и отпустили на амбулаторное долечивание. Детей и беременных среди них нет, — заявила пресс-секретарь 7-й городской больницы Альфия Хасанова.

Среди тех, кто все же попал на больничную койку, — женщины 48 лет, 61 года, 74 лет и мужчина 90 лет. Все с переломами и травмами суставов.

В ДТП сильно досталось и самому «краснобусу», у которого вся передняя часть разбита. Все это напоминает другую страшную аварию, которая произошла при схожих обстоятельствах: также проспект Ямашева, остановка, сбитый столб и пострадавшие пассажиры — за исключением того, что тогда упавшая опора убила еще троих людей.



Среди тех, кто попал на больничную койку, — женщины 48 лет, 61 года, 74 лет и мужчина 90 лет. Все с переломами и травмами суставов. Фото evening-kazan.ru



ПАТП №9: «Регистратор разбился»

Как рассказали в ПАТП №9, а именно им принадлежит разбившийся автобус, за рулем был 28-летний водитель из Таджикистана Асрар Аслонов. Он работает два года, экзамен в ГАИ сдавал в Казани, и до сих пор на его счету не было ни одной аварии. Узнав об этом ДТП, представители перевозчика тут же выехали на место. К тому времени регистратор в автобусе уже сняли сотрудники ГИБДД.

— Запись они там не могли найти — мы не знаем, по какой причине. Может быть, из-за удара. Там же лобовое, весь «передок» разбитый. В общем, регистратор при аварии пострадал. Ну они по-любому запись найдут, со столбов возьмут или еще где-нибудь. Или, может быть, кто-то мимо проезжал и заснял, или очевидцев найдут. Следствие же идет, — рассказал «Реальному времени» начальник ОБДД ПАТП №9 Рамиль Хасанов.

Сам Аслонов, по его словам, рассказал прибывшим стражам порядка свою версию случившегося: «Совершил наезд на неустановленный предмет, предположительно, кусок льда, ввиду чего автобус потерял курсовую устойчивость. По не зависящим от водителя обстоятельствам автобус выбросило на наледь», — зачитал он его показания.

— Вы же видели, наверное, когда проезжали, и фотки есть — там от обочины почти 50 см шириной замерзший лед. Ну вот, на какой-то кусок льда он налетел. На легковой машине едете, на кирпич или камень наезжаете — вас же может вынести, — поясняет произошедшее Хасанов.

Водитель на время служебной проверки от работы отстранен: «Он сейчас сильно переживает, мы его в таком состоянии просто не можем за руль сажать. Ему надо остыть, он переживает, там все-таки люди пострадали», — говорит представитель ПАТП №9.

Увольнять шофера здесь пока не собираются, если не будет доказано, что он грубо нарушил правила. Всего у перевозчика 56 автобусов, он обслуживает три маршрута.

ГИБДД: «В Казани всплеск ДТП с автобусами»

Сегодня Госавтоинспекция сообщила подробности случившегося. По ее версии, водитель «не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на опору городского электроосвещения». Впрочем, по данным ПАТП, скорость была допустимой — 41 км/час по спидометру.

Из схожих резонансных ДТП на общественном транспорте Казани в ГИБДД вспоминают еще одну аварию прошлых лет, когда был наезд на остановку с людьми. Но в этом году это первая серьезная авария с участием автобуса и многими пострадавшими.

— В прошлом году у нас была проблема с электротранспортом. Всплеск был по авариям с трамваями и троллейбусами, но ситуацию удалось стабилизировать. А в этом году у нас автобусы выбились в «лидеры» — 82 ДТП с тремя погибшими и 101 пострадавшим — это заметно больше, чем было в том году, — рассказала «Реальному времени» старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Казани Оксана Кононенко.

«Прав Хохорин — план у «автобусников» надо отменять»

Автоэксперты допускают обе версии, что стало причиной ДТП: и лихачество, и неубранные дороги.

— Я и гаишникам верю, что он, скорее всего, гнал. Мы же все прекрасно видим, как они на дорогах гоняют. То есть этот план, который на них висит, — они друг другу там мешают, подрезают. И так же я могу верить и водителю, что ему под колеса мог кусок льда попасть, потому что и дороги у нас отвратительно убираются — на обочину все скидывают. Естественно, с обочины это потом опять на дорогу возвращается, — поясняет Рамиль Хайруллин, глава татарстанского отделения ФАР.

Возможно, сказались оба фактора. То, что за рулем был выходец из Средней Азии, которых часто ругают за нарушения правил дорожного движения, вряд ли могло повлиять на исход рейса.

— Они не вчера, конечно, к нам приехали, давно у нас работают. Опыта, по идее, должны были набраться, но манера вождения, судя по тому, как они ездят, — сколько лет ни пройдет, все равно они будут гонять. Ну и видите, на них еще план давит. Не зря же Хохорин сказал, что план у «автобусников» надо отменять. Об этом уже многие говорят. Именно план — первопричина такого поведения водителей, — убежден Хайруллин.

Всего за одиннадцать месяцев в Казани произошло 118 ДТП с участием общественного транспорта, в которых три человека погибли, еще 143 пострадали. Общие данные сопоставимы со статистикой прошлого года, но тогда, как уже говорилось, «отличились» трамваи и троллейбусы. Теперь же предстоит вынести урок перевозчикам, эксплуатирующим автобусы.