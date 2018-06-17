Таксист, наехавший на пешеходов в Москве, заявил, что не спал 20 часов и перепутал педали

Водитель такси, наехавший на пешеходов в Москве, при допросе заявил, что не спал 20 часов и перепутал педали газа и тормоза. Соответствующая видеозапись опубликована на сайте ГУ МВД России по городу.

«Я хотел человека пропустить, я хотел тормоз нажать, и газ нажал. Я думал, что тормоз нажимаю, не знаю даже, что было», — сказал он.

По его словам, перед тем, как сесть за руль, он спал два-три часа.

Таксист добавил, что права получил в 2013 году, но за рулем только два года, в Москве — только месяц.

Накануне в Москве задержали водителя такси, который сбил семерых пешеходов. В числе пострадавших при наезде такси на пешеходов в центре Москвы были люди, одетые в цвета национального флага Мексики. По факту ДТП возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».