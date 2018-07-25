Новый «Ситилинк» в Казани: три причины для низких цен и высокого ассортимента

За счет чего е-дискаунтер завоевал любовь розничных клиентов и бизнеса

Фото: Олег Тихонов

Крупнейший онлайн дискаунтер «Ситилинк» открыл второй полноформатный магазин в Казани. Он расположен в ТЦ «Победа» по адресу: ул. Закиева, д.1. В день открытия и традиционно 2 дня после «Ситилинк» дарил покупателям возможность совершить как никогда выгодные покупки. Из нового магазина люди выходили с полными руками товаров. Несмотря на ажиотаж и огромное скопление покупателей, очередей не было, а процесс от заказа до получения товара занимал не более 4 минут. Впрочем, федеральная сеть и так отличается привлекательными ценами, казанцы знают об этом не понаслышке — более 6 лет в городе работает магазин «Ситилинк» на улице Сары Садыковой.

50 000 наименований товаров от 700 мировых производителей

Объясняем почему «Ситилинк» стал одним из ведущих продавцов бытовой техники, электроники и сопутствующих товаров в России и как выдерживает низкие цены и широчайший ассортимент товаров.

Сотрудничество с производителями

«Ситилинк» является частью холдинга Merlion — крупнейшего IT-дистрибьютера в России. Благодаря этому розничные цены, которые может себе позволить «Ситилинк», отличаются от тех, которые могут себе позволить большинство игроков рынка.

— Мы можем заказывать товары у производителя на эксклюзивных условиях. И это существенно влияет на цены, которые мы предлагаем, — говорит Александр Лозовский, директор розничной сети электронного дискаунтера «Ситилинк».

Несмотря на ажиотаж и огромное скопление покупателей, очередей не было, а процесс от заказа до получения товара занимал не более 4 минут



Главное — склад

Он занимает 80 процентов площади нового магазина. Здесь компактно расположены более 10 тысяч наименований техники и электроники от 700 производителей. Для сравнения — классический «полочный» магазин может вместить в разы меньше наименований. Благодаря этому «Ситилинк» здесь и сейчас может предоставить наибольший ассортимент товара. Зона для покупателей — всего около 70 кв. метров. Витрины заменяют терминалы — ведь покупку можно совершить и через них.

— Небольшие торговые залы — это всегда более дешевая аренда, а это, соответственно, низкие операционные затраты, что позволяет сделать цены более выгодными для покупателя, — говорит Александр Лозовский.

Небольшие торговые залы – это всегда более дешевая аренда, а это, соответственно, низкие операционные затраты, что позволяет сделать цены более выгодными для покупателя

Искусственный интеллект и максимальная автоматизация

Еще один способ сэкономить в пользу покупателя — снизить затраты на персонал. Там где не нужен человек, работает машина. Сейчас 85 процентов покупок в «Ситилинк» оформляется через сайт — интуитивно понятный интерфейс, подробное описание товаров с отзывами покупателей, скорость обработки заказа делает этот процесс комфортным.

— Соответственно, первый раз сотрудник коснется заказа только на кассе, если человек оплатит заказанный товар в магазине, а если оплата была картой на сайте, то только на складе, когда система даст задание на подбор товара. Это, опять-таки, позволяет снизить затраты на персонал и сделать цены более привлекательными, — говорит Лозовский.

В то же время всегда есть возможность заказать товар в магазине через терминал, а для тех, кому общаться с человеком комфортнее, чем с компьютером, есть колл-центр.

Еще один способ сэкономить в пользу покупателя — снизить затраты на персонал



Разные форматы, собственная служба доставки и повышенные обязательства перед клиентами

В Казани, «Ситилинк» на Закиева — 52-й по счету полноформатный магазин в России. Магазины такого формата с площадью от 300 до более чем 1000 кв. метров есть еще в 39 городах. Кроме этого электронный дискаунтер имеет пункты выдачи заказов «Ситилинк- мини» — их больше 500. Это самая большая сеть в стране, поэтому выдает заказы и других крупных интернет-магазинов.

Покупку можно не только забрать в магазине самостоятельно, но и заказать доставку на дом или на работу. У «Ситилинк» есть собственная служба доставки, компания не прибегает к услугам сторонних курьерских компаний, покупатель всегда получает товар из рук сотрудника, поэтому все вопросы, связанные с доставкой, решаются быстро и легко.

Покупателям начисляются бонусы, которыми можно оплачивать до 75 процентов от стоимости товара



«Ситилинк» работает в рамках Закона о правах потребителей в сфере дистанционной торговли. Если купленный товар не понравился или не подошел, его можно вернуть в течение 7 дней. Гарантия, установленная производителем исполняется, более того, дискаунтер взял на себя повышенные обязательства.

— Процент брака составляет не более одного процента — это стандартный для отрасли показатель. Но с опытом мы пришли к тому, что некоторые товары не надо сдавать в ремонт — надо сразу возвращать деньги или отдавать взамен новый товар. Это удобнее для покупателя, поэтому его удовлетворенность останется выше, — говорит Александр Лозовский.

У «Ситилинка» кроме выгодных цен есть и программы лояльности для постоянных клиентов: покупателям начисляются бонусы, которыми можно оплачивать до 75 процентов от стоимости товара.

«Выгодно. Удобно. Рядом» для физлиц и бизнеса

Слоган электронного дискаунтера «Выгодно. Удобно. Рядом». Это касается не только розничных покупателей, но и корпоративных клиентов. Для юрлиц на сайте «Ситилинка» разработан специальный максимально автоматизированный личный кабинет.

— Если вы покупали как юрлицо, то вы знаете, какая это утомительная процедура. Сначала нужно дождаться пока выставят счет, потом приехать в офис, получить документы, потом поехать на склад и постоять в очереди там. У нас клиент может все это сделать на сайте: оформляете заказ, автоматически формируется счет. Поступление денежных средств по заказу и дату получения уточняете в личном кабинете, в назначенный день берете печать, паспорт или доверенность и приезжаете за товаром, либо заказываете доставку до офиса, — говорит Дамир Бархаев, руководитель отдела корпоративных продаж в Татарстане.





Благодаря продуманной логистике товары доставляются до потребителей крупных городов за 2-3 дня, в районные центры — не более чем за 5 дней



Удобство оценили многие, только в казанском регионе в месяц отгружаются товары более чем двум тысячам корпоративным клиентам.

— Нам доверяют крупные бюджетные учреждения и крупнейшие организации республики: КФУ, «Татэнерго», «Казаньоргсинтез», ТАИФ, «Татнефть», КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим» и многие другие. Отдельного внимания заслуживают те закупки, которые наши крупные клиенты проводят на основе онлайн-конкурсов, согласно действующему законодательству. Для участия в данных закупках у нас есть тендерный отдел. Мы участвуем во многих тендерах на поставку техники для офиса и большинство выигрываем, — говорит Дамир Бархаев.

Чаще всего бизнес закупает офисную технику. А «Ситилинк» как раз имеет собственный производственный отдел с командой квалифицированных инженеров, которые собирают отлично сбалансированные компьютеры для разных типов задач с гарантией на 3 года. Более того, в колл-центре дискаунтера запущена специальная услуга — консультация высококвалифицированных инженеров-операторов, которые ежедневно с 7.00 до 21.00 отвечают по телефонам на все вопросы, связанные со сборкой персонального компьютера и комплектующими.

Если необходимого товара нет на складе города присутствия предприятия, то он резервируется на других складах. Благодаря продуманной логистике товары доставляются до потребителей крупных городов за 2-3 дня, в районные центры — не более чем за 5 дней.

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Партнерский материал



Дарья Турцева