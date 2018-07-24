Прифтис в УНИКСе остался — это хорошо, а Колом ушел — и это плохо
Казанскому клубу нужна перестройка? О переменах в стане баскетбольного полпреда Татарстана
Подводя итоги сезону, проведенному казанским УНИКСом, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сказал: «УНИКС провел один из лучших регулярных сезонов в истории… если суммировать спортивные показатели и маркетинговые». Со знаком «плюс» оценили выступление подопечных Димитриса Прифтиса, особенно в регулярном чемпионате, и другие опытные функционеры и тренеры — президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин, наставник мужской сборной России Сергей Базаревич. Про восхищение «качественным скачком в области маркетинга», если к этому относится небольшой прирост в количестве зрителей, улучшение ТВ-картинки из Казани и перекрашивание стен морально устаревающего с каждым годом «Баскет-холла» в серый цвет, то, как говорится, no comment. Но вот рассказать о спортивных итогах и новостях из стана команды самое время. Этим и занялся известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.
Какую оценку ставить
Сезон, при первом приближении, УНИКС действительно провел неплохой. Почти весь, за исключением концовки, которую, увы, смазал. В «регулярке» чемпионата Единой лиги ВТБ одержал 22 победы, проиграл два раза (и оба — ЦСКА) и по всем показателям мог завоевать как минимум медали, а то и посягнуть на «святое» — трон, на котором незыблемо восседает «армейский» клуб.
Медали эти, по экспериментальной формуле чемпионата 2017/18, разыгрывались не в сериях плей-офф, а в «Финале четырех», состоявшемся в Москве с 8 по 10 июня. В нем, напомню, казанская команда проиграла в полуфинале «Химкам» 71:76 (и фактически выбыла из борьбы за выход в финал уже в первой четверти), а потом также без шансов уступила «Зениту» в поединке за «бронзу» — 79:93.
Ладно, может все дело в формуле. Краткосрочный турнир, где-то перегорели, не так пошло. Вот в сериях мы бы точно дошли до финала — доводились слышать от ряда специалистов и болельщиков. Не уверен. Четвертьфинальная серия до трех побед, в которой второму по итогам чемпионата и имеющему два равноценных состава УНИКСу противостоял только в последний момент попавший в плей-офф БК «Нижний Новгород», играющий шестью-семью баскетболистами, наглядно показала: если мы с таким трудом «отскочили» от седьмой команды чемпионата, то что ожидало бы нас в гипотетической полуфинальной серии с теми же «Химками»? Думаю, 0:3.
А двумя месяцами ранее, в марте, бесславно завершился и европейский поход подопечных Прифтиса. Четвертьфинальную серию против средненькой «Баварии» татарстанцы должны были решать в свою пользу еще в первых двух встречах, но упустили свою игру в Мюнхене, зацепились дома, однако были мало похожи на себя времени разгара сезона и выбыли из Кубка Европы. Так что эта «концовка» сезона растянулась для команды и ее поклонников на целых три месяца — и вот после этого даже «неплохим» сезон 2017/18 уже назвать можно с очень большой натяжкой. Но это мнение автора, вы же, уважаемые читатели, сами можете поставить оценку выступлению команды в сезоне.
Удалась ли селекция «прямосейчас»?
На протяжении большей части сезона УНИКС выручала добротно проведенная селекция лета-2017. С Евгением Пашутиным Казань покинули и две трети состава вместе с главной «звездой» Лэнгфордом. Одновременно кончилась эра «лэнгфордозависимости» и грамотный греческий специалист Прифтис с первых же игр показал, что его команда будет играть в умный, быстрый, цепкий баскетбол, а на площадке вместо одного Лэнгфорда и остальных будет столько «центров силы», что у соперников будут разбегаться глаза.
Это правильно, что руководство УНИКСа решило продлить контракт с Прифтисом и его штабом. За один сезон команда не строится, и есть основания полагать, что в новом баскетбольном году ошибки прошлого будут учтены. Тем более что большая часть прошлогоднего состава остается. На 2 года продлил соглашение с клубом MVP Единой лиги ВТБ в марте Джамар Смит. Он же, по версии болельщиков УНИКСа, лучший игрок клуба в сезоне с 14,4 очка в среднем за матч, Смит стал 12-м в таблице снайперов чемпионата, делая при этом 2,4 передачи. На год как минимум остается в команде и канадский форвард Мелвин Эжим — один из лучших в Лиге по подборам (5,2), бело-зеленую форму продолжит носить еще один «скорер» — защитник Трент Локетт, сохранил свое место Павел Сергеев, идут переговоры с Антоном Понкрашовым, Морисом Ндуром и другими ведущими игроками.
Кто же УНИКС покинул? 35-летний центровой Григорий Шуховцов и подверженный частым травмам защитник Данило Анджушич погоды совершенно не делали, особенно первый, и нужны были Прифтису только для того, чтобы дать временную передышку лидерам. Непродление контракта с единственным (притом потомственным) уроженцем Казани и местным воспитанником Трушкиным, который почти регулярно выходил на площадку, честно говоря, я понять не могу. Влад, возможно, не так эффектен в прыжках, как Ндур, и не такой дальнобойщик, как Смит или Колом, но он все отведенное ему время проводил достойно — бился не щадя живота своего под щитами, выгрызал мячи, не жадничал и нес своей игрой заряд настоящей борьбы и крепости духа. К тому же Трушкин находится в самом боевом баскетбольном возрасте — ему всего 25, и вообще, убирать из команды единственного играющего в ней своего воспитанника, на мой взгляд, дурная примета. Посмотрите на «Ак Барс» — разве увеличение количества доморощенных хоккеистов пошло во вред теперь уже трехкратному обладателю Кубка Гагарина?
Ну а самая большая потеря — это уход Хоакина Колома, лидера УНИКСа и одного из лучших разыгрывающих и снайперов европейского баскетбола. За три сезона в УНИКСе Колом, имеющий много командных и индивидуальных титулов, проявил себя настоящим мастером, он очень удачно «передергивал» темп атак команды, был незаменим как при обстреле чужого кольца (12,9 очка в минувшем сезоне в чемпионате), так и выводе на чужой щит партнеров (5,9 передачи). Правда, во второй половине сезона партнеры стали делать из Колома второго Лэнгфорда, предоставляя ему право решать судьбу напряженных концовок, и здесь точный глаз и снайперский прицел испанца начали срабатывать уже через раз.
С уходом Колома фактически подведена черта под наследием, который оставил в УНИКСе Евгений Пашутин. Теперь Прифтису уже не придется, в случае чего, «кивать» на предшественника. Да и признаемся, очень тактичный, уравновешенный и приятный в общении с журналистами грек это никогда и не делал.
В тренерском штабе Прифтиса, кстати, интересное пополнение. Известный итальянский баскетболист Клаудио Колдебелла в 2006-м завершил яркую карьеру, в которой было три подряд победы в Серии А с «Виртусом», Кубок Сапорты, Кубок Греции и даже серебро чемпионата Европы. Теперь именно он будет отвечать за селекцию — важнейший участок работы. Возникает естественный вопрос: приглашение маститого специалиста-селекционера — это усиление службы или признак того, что трансферная политика клуба нуждается в серьезной корректировке?
Новые «месседжи» от Пашутина?
Первые трансферные новости — приглашение игроков на позиции игроков, Казань покинувших. 31-летний тяжелый форвард Максим Шелекето пришел из «Автодора», в котором он набирал по 6 очков за игру, делая по три подбора и одной передачи. В сезоне 2013/14 нападающий уже выступал за УНИКС, а до Саратова, где он играл под руководством… Евгения Пашутина, баскетбольная судьба заносила Шелекето аж на Сахалин. Если это замена Трушкину, то форвард на 6 лет старше и статистикой не будоражит воображение. Но не будем делать преждевременных оценок, помнится, перед началом прошлого сезона я со скепсисом оценивал приглашение возрастного Евгения Колесникова, а тот сыграл весьма полезно.
У центрового Артема Клименко, который с 2012-го выступает за тот же «Автодор», а прошлый сезон числился в УНИКСе в аренде, статистика получше — 7,8 очка, 3,5 передачи и 1 подбор в Кубке Европы ФИБА (в чемпионате, соответственно, 8, 1 и 1). Да и возрастом он помладше (мягко сказано) того же Шуховцова — уроженцу Мариуполя всего 24. Пора бы проявить себя в серьезной команде.
Одни легионеры уходят — другие приходит. Заменой Колома, по всей видимости, должен у Прифтиса стать 25-летний Пиеррия Хенри. Он перешел в УНИКС из «Тофажа», занявшего второе место и дошедшего до финала в сильном турецком чемпионате. В этом чемпионате американский разыгрывающий набирал 10,4 очка за игру, делал 4,3 подбора и отдавал 6,1 передачи. В Кубке Европы показатели сопоставимые. Не Колом, конечно, но уже кое-что.
Из «Тофажа» переехал в Казань и соотечественник Хенри, 30-летний Реймар Морган, который может закрыть позиции 4-го и 5-го номеров. Его статистика более чем впечатляет — 15,6 очка, 4,9 подбора и 1,7 передачи в национальном первенстве и 16,2+6,17+1,97 в Кубке Европы. Будем надеяться, что снайперские качества не подведут опытного форварда и в новой команде.
И в заключение календарь соревнований, в которых подопечные Прифтиса примут участие в начале нового сезона. 29—30 сентября клуб в третий раз примет участие в Кубке Александра Гомельского. В полуфинале казанцы вновь встретятся с хозяевами — ЦСКА: пусть бьются со «стеной» почаще, когда-нибудь да проломят! Другую пару соискателей трофея составят «Анадолу Эфес» и «Олимпиакос». А 3 октября татарстанцы вновь стартуют в Кубке Европы — на групповой стадии нашими соперниками будут испанская «Уникаха», итальянский «Торино», немецкие «Скайлайнерс», «Лиетувос Ритас» и неизвестный пока нам «Морнар» из черногорского городка под пьянящим названием Бар. Но до начала сезона нас ждет, уверен, еще немало новостей из стана УНИКСа.
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