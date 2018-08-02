От зверолова до бутафора: топ-10 необычных специальностей, которые можно получить в Татарстане

Самые редкие профессии, которым учат в учреждениях среднего профессионального образования

Фото: Максим Платонов

В этом году учреждения профтехобразования Татарстана примут на бюджетные места более 16 тысяч выпускников школ. Самый большой конкурс традиционно на профессии, связанные с информационными технологиями, педагогикой и медициной. Интересы абитуриентов иногда расходятся с интересами рынка труда, на котором больше всего нужны сотрудники в сфере машиностроения, сельского хозяйства, строительства, общественного питания. По этим специальностям самый большой набор. Учат в учреждениях СПО и на очень редкие, можно сказать, уникальные профессии. К примеру, Казанский колледж технологии и дизайна, единственный в России, готовит специалистов по работе с мехом.

Самые массовые специальности: от машиностроения и сельского хозяйства до учительского и поварского дела

В Татарстане 9-й класс окончили около 35 тысяч детей, из них примерно 40 процентов продолжат учебу в учреждения среднего профессионального образования. Престиж рабочих профессий растет, конкурс в техникумы и колледжи по некоторым специальностям достигает вузовского.

Пока интересы детей и рынка труда, как и в ситуации с высшем образованием, в среднем расходятся. В первом случае больше всего квот выделяется на инженерные специальности, а самый большой конкурс на гуманитарные, во втором – мест больше на связанные с работой на производстве, а большей популярностью у абитуриентов пользуются специальности, связанные с информационными технологиями и сферой услуг.

По данным Министерства образования и науки Татарстана, самые массовые направления подготовки в учреждениях среднего профессионального образования – это машиностроение, сельское хозяйство, техника и технологии наземного транспорта, строительство, экономика и управление, энергетика, педагогические науки, технология продовольственных продуктов и потребительских товаров, специальности нефтяной и нефтехимической отрасли.

— На строительные, энергетические, нефтяные, нефтехимические специальности, педагогические, на специальности экономики и бухгалтерского учета — большой конкурс. Это связано с тем, что данные профессии престижны, востребованы работодателем. По данным специальностям высокий процент трудоустройства, — прокомментировали «Реальному времени» в Министерстве образования и науки Татарстана.

Топ-10 редких специальностей

Что делать, если ни одна профессия из списка не прельщает? Ведь нет ничего хуже, чем заниматься нелюбимым делом — оно не принесет ни денег, ни душевного удовлетворения. В Татарстане 90 учреждений СПО и большой выбор получаемых профессий, среди которых можно найти уникальные.

Ювелир

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В связи с высокой потребностью ювелиров в республике, учредитель — Министерство культуры Татарстана — увеличил квоту. Фото Максима Платонова

В России учреждений СПО, готовящих ювелиров немного. Одно из них находится в Казани — это Казанский техникум народных художественных промыслов. Профессия сложная и творческая — ювелир должен обладать художественным вкусом, развитой мелкой моторикой, усидчивостью, поэтому принимают на это направление только выпускников 11-го класса, кроме этого, они должны сдать вступительный экзамен по рисунку. В связи с высокой потребностью ювелиров в республике, учредитель — Министерство культуры Татарстана — увеличил квоту. В этом году на бюджетные места по профессии ювелир техникум примет не 12 человек, как обычно, а 16.

Спасатель

В этом году на отделение «защиты в чрезвычайных ситуациях» примут 50 человек. Фото Олега Тихонова

Единственное учреждение в Татарстане, готовящее профессиональных спасателей, — Тетюшский государственный колледж гражданской защиты. Подготовку спасателей колледж начал в 2014 году, а в 2018-м состоялся первый выпуск. Специальность оказалась настолько востребованной, что поступали не только тетюшцы, но и казанцы, и жители соседних регионов. Студенты колледжа учатся всем видам поисковых и спасательных работ, недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Навыки, которые получат выпускники, не будут лишними и в повседневной жизни. В этом году на отделение «Защита в чрезвычайных ситуациях» примут 50 человек. Абитуриентам, помимо конкурса аттестатов, нужно сдать спортивные нормативы.

Технолог-эстетист

Специальность пользуется популярностью у девушек, конкурс составляет более 2,5 человека на место, а проходной балл — не менее 4. Фото Максима Платонова

Технолог-эстетист — это специалист, который предоставляет профессиональные эстетические услуги для коррекции, ухода за лицом, телом и ногтями. Он может работать в салонах красоты, косметических кабинетах, санаториях, фитнесс-центрах. Единственный в Татарстане колледж, и один из немногих в России, обучающий по специальности «Технология эстетических услуг», — это Международный колледж сервиса в Казани. В этом году на бюджетные места примут 25 человек. Специальность пользуется популярностью у девушек, конкурс составляет более 2,5 человека на место, а проходной балл — не менее 4.

Скорняк и дизайнер шуб

Научиться шить шубы можно в Казанском колледже технологии и дизайна. Фото bigpicture.ru

Научиться шить шубы можно в Казанском колледже технологии и дизайна. Это единственное в России учебное заведение среднего профессионального образования, выпускающее специалистов в области подготовки сырья — выделки, крашения и отделки меха, а также готовящее конструкторов-модельеров по пошиву изделий из меха. Изделия из меха — символ России, поэтому выпускники колледжа – уникальные специалисты. В 2018 году на специальность «Конструирование, моделирование и технология изделий из меха» примут 25 человек, столько же на специальность «Технология кожи и меха».

Судоводитель

Высококлассным судоводителям открыт весь мир. Фото Олега Тихонова

Овладеть такой интересной и романтичной специальностью, как капитан теплохода предлагают всего 16 учреждений СПО в России, среди них отделение среднего профессионального образования в Казанском филиале Волжского государственного университета водного транспорта (бывший Речной техникум) и Чистопольский многопрофильный колледж. Первое учебное заведение примет в этом году 25 студентов на бюджетные места, второе — 20. Профессия сугубо мужская: загорелые парни в белоснежной форме всегда вызывают интерес у девушек, а морские байки — у всех остальных. Высококлассным специалистам открыт весь мир — можно совместить работу и путешествия.

Зверолов

Охотовед-зверолов — редкая специальность, но актуальная. Фото svoboda.org

Если водные просторы не прельщают, то романтику можно найти на земле и выучиться на охотоведа-зверолова. В Татарстане только одно учебное заведение готовит таких специалистов — это Лубянский лесотехнический колледж. Охотовед-зверолов — редкая специальность, но актуальная, учитывая, что экологии, сохранению природных ресурсов сейчас уделяют большое внимание. Работать охотоведы могут в заповедниках, охотничьих хозяйствах, питомниках. В 2018 году на эту специальность примут всего 20 человек.

Фотограф

В России 10 учреждений СПО предлагают обучение по специальности «Техника и искусство фотографии». Фото Максима Платонова

Только кажется, что профессия фотографа очень проста, а стать им могут все — был бы смартфон под рукой. Любительские фотографии подойдут для семейного архива. Чтобы заниматься фотосъемкой профессионально и зарабатывать этим, надо учиться. В России 10 учреждений СПО предлагают обучение по специальности «Техника и искусство фотографии», в Татарстане всего одно — это Профессиональный колледж №41. Учащихся научат ставить освещение, снимать фото в разных жанрах, замечать детали, на которые обычно люди не обращают внимания. На бюджетные места в этом году колледж примет 20 будущих фотографов.

Постижер

Набор на эту специальность проводится только раз в 4 года, принимают не более 10 человек. Фото Максима Платонова

Постижер — это мастер, изготавливающий изделия из искусственных и натуральных волос, — парики, шиньоны, накладные усы и бороды. Услуги постижера больше востребованы в театре, кино, на телевидении и в агентствах по организации праздников. Постижеры главные помощники по преображению актеров. Какой Дед Мороз без белоснежной бороды и кустистых бровей? Конечно, соответствующая атрибутика продается в интернете, но ручная работа, сделанная по индивидуальному заказу, качественнее и ценится больше. Найти работу постижер может и в салонах красоты, изготавливая пряди для наращивания волос и создания необычных причесок. Работать постижер может в тандеме с визажистом, но чаще обучение предполагает смежную специальность. Например, в Казанском театральном училище учат на художника гримера-постижера. Набор на эту специальность проводится только раз в 4 года, принимают не более 10 человек.

Хозяин усадьбы

На специальность «Хозяйка/хозяин усадьбы» в 2018 году примут 25 человек. Фото Олега Тихонова

В списке профессий и специальностей, которым обучают в учреждениях СПО России, есть и такая необычная, как «Хозяйка/хозяин усадьбы». В Татарстане только один техникум готовит хозяев усадьбы — это Черемшанский филиал Нурлатского аграрного техникума. Диплом по специальности «Хозяин усадьбы» — это не значит получение в собственность усадьбы в придачу. Выпускник научится ухаживать за загородным домом: озеленять и благоустраивать территорию, ухаживать за домашними животными, готовить, вести домашнюю бухгалтерию. Только кажется что профессия из позапрошлого века — сейчас многие заводят загородные усадьбы и, соответственно, нанимают персонал. На специальность «Хозяка/хозяин усадьбы» в 2018 году примут 25 человек.

Художник-бутафор

Раньше бутафоры требовались в кино и театре, но сейчас услуги заказывают дизайнеры при оформлении интерьеров ресторанов. Фото musecube.org

Бутафоры — мастера подделок. Они изготавливают фальшивое оружие, мебель, предметы интерьера. Но выдать свое творение за оригинал бутафоры даже не пытаются, их цель только внешнее сходство. На деле королевский трон будет сделан из пенопласта, рыцарский меч из папье-маше, а человек из поролона. Раньше бутафоры требовались в кино и театре, но сейчас такие услуги заказывают дизайнеры при оформлении интерьеров ресторанов, организаторы квестов, аттракционов, фотостудий. В республике бутафоров готовит только Казанское театральное училище. Специальность редкая еще и потому, что набор ведется только раз в 2 года.

Информацию о вакансиях и наиболее востребованных профессиях можно узнать на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

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