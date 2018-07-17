Карман рабочего: рейтинг самых востребованных и высокооплачиваемых профессий

«Синие воротнички» могут заработать до 120 тысяч рублей в месяц — правда, вахтовым методом. «Домашние» зарплаты ниже

Фото: Максим Платонов

«Синие воротнички» начали зарабатывать так же, как «белые», и даже больше. Дефицит высококвалифицированных рабочих кадров, умеющих работать на современном оборудовании, заставляет работодателя поднимать зарплаты. Более того, сегодня уровень зарплаты перестал зависеть от уровня диплома — работодателю все чаще все равно, трудится у него программистом выпускник техникума или вуза, так как уровень квалификации примерно одинаков. Несмотря на всеобщую цифровизацию, высококвалифицированных рабочих еще не скоро заменит робот. Искусственный интеллект скорее вытеснит юристов, чем поваров, плиточников и парикмахеров.

Самая востребованная специальность — водитель

Непростой выбор стоит сейчас перед выпускниками школ — куда пойти учиться. Родители говорят одно, внутренний голос — другое. Бабушка советует на зубного техника: «Самая хлебная профессия!» — «Бабуль, когда я диплом получу, зубы на 3D-принтере будут печатать!» «Хоть и говорят, что юристов сейчас полно, но специальность все равно перспективная», — намекает мама. — «Мам, ну ты что? Греф собирается в два раза сократить юристов, потому что иски будут роботы готовить». Папа говорит, что надо в сварщики, как он: «Без денег не останешься, вместе шабашить будем!»

Если выпускник уже решил, что карьеру начнет строить с получения среднего профессионального образования, то нужно задуматься не только о том, нравится профессия или нет, но и насколько востребованной она будет в будущем и сможет ли обеспечить достойный уровень жизни.

— Сейчас в Татарстане 39 тысяч вакансий в таких отраслях, как строительство, торговля, обрабатывающая промышленность, нефтехимия, а внутри этих отраслей специалисты именно рабочих профессий — бетонщики, арматурщики, монтажники, слесари самого различного профиля. У нас высокая потребность в водителях автобусов, троллейбусов, погрузчиков. Кстати, водитель — это одна из востребованных профессий, порядка 1 000 вакансий заявлено только в нашем банке вакансий, — говорит министр труда занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

Сейчас в Татарстане 39 тысяч вакансий в таких отраслях, как строительство, торговля, обрабатывающая промышленность, нефтехимия



Минтруда Татарстана составляет прогноз потребностей в специалистах на 7 лет и ежегодно корректирует его с учетом мнения руководителей крупных предприятий и малого и среднего бизнеса. «Мы понимаем, что будущее за развитием предпринимательства, и поэтому нам важно знать потребности предпринимателя в тех или иных специалистах».

В Бангладеш и на Крайний Север за большими деньгами

В Татарстане по данным на 1 июня 2018 года наиболее востребованными профессиями являются:

водитель автомобиля (2 105 вакансий),

арматурщик (1 004 вакансий),

монтажник (948 вакансий),

бетонщик (899 вакансий),

штукатур (829 вакансий),

повар (732 вакансии),

плотник (635 вакансий).

— Уровень заработных плат по рабочим профессиям начинается от 20 тысяч рублей в месяц, затем среднереспубликанский уровень — ближе к 30—32 тысячам и есть вакансии с зарплатой 60—80 тысяч рублей, — говорит Эльмира Зарипова.

В рейтинге профессий по заявленной работодателями зарплате лидируют:

водитель автомобиля — 31 118 рублей,

плотник — 31 549 рублей,

электрогазосварщик — 36 964 рублей,

арматурщик — 39 629 рублей,

бетонщик — 42 205 рублей,

монтажник технологических трубопроводов — 54 994 рублей,

монтажник — 67 485 рублей.

Зарплата зависит от квалификации специалиста, опыта и места предлагаемой работы. Тот же машинист, сварщик, электрик или фрезеровщик на предприятиях родного города могут получать 20—40 тыс. рублей, но работая вахтовым методом в регионах Сибири, Дальнего Востока или Крайнего Севера — от 100 тысяч, плюс обычно работодатели оплачивают дорогу, проживание и питание.

По 100 тыс. рублей могут зарабатывать тракторист и повар, опять же вахтовым методом. Фото gazprom.ru



К примеру, в центре занятости Советского района Казани есть вакансия электрогазосварщика для работы в Архангельской области за 120 тыс. рублей в месяц. За такую же зарплату предприятие из Нижнекамского района ищет специалиста по ремонту дизельных двигателей для работы в Бангладеше. По 100 тыс. рублей могут зарабатывать тракторист и повар, опять же вахтовым методом. Для работы в пределах Татарстана ищут инженера-технолога и автослесаря с окладом 60 тыс. рублей. 56 тыс. рублей предлагают токарю на производстве мебели, 45 тыс. рублей — директору продуктового магазина и штукатуру-маляру. Работу с зарплатой до 40 тыс. рублей предлагают плиточникам, флористам, экскурсоводам, массажистам, тренерам-хореографам, дизайнерам. Отметим, что все это — вакансии для специалистов со средним профессиональным образованием, которое можно получить в учреждениях СПО Татарстана.

Актуальность информации можно проверить на информационном портале «Работа в России». В разделе «Найти работу» нужно указать свой регион, город и выбрать интересующую профессию. Данные ресурса обновляются ежедневно.

Будущее за IT, но искусственный интеллект человеку не замена

Сегодня активно обсуждается тема цифровизации и замены людей на производстве искусственным интеллектом. И все же ряд профессий не исчезнет в ближайшие десятилетия. К примеру, роботы не заменят медсестер и акушерок и не скоро заменят поваров и барменов. Инновации в этой области развиваются медленнее, чем во всех остальных. Если прием заказов почти везде автоматизирован, то финальная стадия приготовления блюд — проверка вкусовых качеств еще очень долго будет требовать участия человека.

Зарплата повара зависит от квалификации. Ресторан в Казани предлагает вакансию шеф-повара с зарплатой от 100 тыс. рублей, в бюджетных организациях зарплата повара 20— 30 тыс. рублей.

Очень не скоро заменят роботы парикмахеров. Красивыми люди хотят быть всегда, а значит, у цирюльников всегда будет работа. Здесь зарплата тоже зависит от квалификации, любви к своему делу и надпрофессиональных навыков, так называемых soft skills. Стрижка у высококвалифицированного мастера, который следит за трендами и постоянно совершенствуется, стоит от 3 тыс. рублей. В то же время есть специалисты, предлагающие услуги по 150 рублей.

Спрос на IT-специалистов постоянно растет и связан он с ежегодным увеличением числа IT-компаний. К примеру, только в Татарстане в отрасли задействованы 1 700 компаний

По данным Минтруда РФ, самыми востребованными сотрудниками в стране сегодня являются квалифицированные рабочие металлообрабатывающего и машиностроительного производства и специалисты высокого уровня в сфере науки, культуры, строительства и транспорта. Следующий блок — профессии, связанные с IT-сферой.

— Спрос на IT-специалистов постоянно растет и связан он с ежегодным увеличением числа IT-компаний. К примеру, только в Татарстане в отрасли задействованы 1 700 компаний, в которых трудятся 32 тысячи сотрудников, — сообщил на вручении дипломов выпускникам Казанского техникума информационных технологий и связи министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов.

Зарплата специалиста, работающего в IT-сфере в Татарстане, начинается от 30 тыс. рублей (в бюджетных организациях) и доходит до 150—200 тыс. рублей (у резидентов Иннополиса, например).

«Синие воротнички» по зарплате сравнялись с «белыми»

Высококвалифицированные «синие воротнички» получают сейчас так же или даже больше, чем многие «белые воротнички». По данным портала Head Hunter, представителям рабочего класса относительно легко найти работу, так как уровень конкуренции вследствие нехватки профессиональных рабочих кадров невысок. Речь идет именно о квалифицированных рабочих, имеющих среднее профессиональное образование. Низкоквалифицированная рабочая сила — сотрудники в сфере обеспечения безопасности, чистоты, благоустройства, продавцы, персонал складов — в этот список не входят, таких вакансий много, но труд оплачивается хуже всего.

Многие работодатели отмечают дефицит специалистов, умеющих работать на современном оборудовании, например на станках с ЧПУ, владеющих навыками программирования или знанием иностранных языков. «Проблема не столько в дефиците молодых рабочих специалистов, сколько в их квалификации. В Москве хорошим фрезеровщикам наниматели готовы платить 250 тыс. рублей, но их не найти», — передают «Ведомости» мнение президента Конфедерации труда России Бориса Кравченко.

На модернизацию системы профессионального образования из республиканского бюджета было выделено 3,5 млрд рублей. Фото Максима Платонова



Последние десятилетия в России действительно наблюдался провал в сфере профессионального образования. Оборудование в учреждениях СПО устарело, престиж рабочих профессий упал, квалифицированным мастерам банально некому было передавать опыт. Однако с вступлением страны в движение WorldSkills ситуация изменилась. При техникумах были созданы Центры компетенций, их при поддержке профильных предприятий оснастили современным оборудованием и привлекли лучших специалистов. На модернизацию системы профессионального образования из республиканского бюджета было выделено 3,5 млрд рублей. К 2020 году поставлена задача стандарты обучения в техникумах и училищах привести к мировым и квалификацию выпускников тоже. По окончании обучения они вместе с госэкзаменами будут сдавать экзамен «Ворлдскиллс», который будет признаваться организациями при приеме на работу по всей стране. Предприятия сами заинтересованы в высоком уровне знаний выпускников учреждений СПО — получить сразу специалиста высокого уровня выгоднее, чем переобучать его на производстве.

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