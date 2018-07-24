Эрдоганова победа: Турция глубже погружается в экономический кризис

Справившись с «картофельным кризисом» турецкие власти вынуждены бороться с падением лиры, инфляцией и «мусорными рейтингами» от западных агентств

Сразу после победы на президентских выборах Тайип Эрдоган столкнулся с мощными проблемами в экономике страны. Как пишет Deutsche Welle, разруливать вопросы новый президент отправил своего зятя 40-летнего Берата Албайрака, которого многие считают весьма неопытным политиком. Попутно ходят разговоры о том, что Эрдоган пытается лишить независимости Центробанк Турции. Предлагаем читателям «Реального времени» данный материал.

Похоже, что так называемый «картофельный кризис» в Турции все же удалось преодолеть: цены на этот продукт начали снижаться. В последнее время стоимость картофеля периодически достигала семи лир (1,25 евро) за килограмм — это в четыре раза больше, чем в 2017 году. Резко подорожали и другие основные продукты питания, к примеру, лук и помидоры. Рост цен в Турции ощущается повсюду: во время шопинга, на автозаправке или при внесении арендной платы за жилье.

Инфляция заставила многих жителей страны изменить свой привычный образ жизни. «Все дорожает. Я многое больше не могу себе позволить», — рассказывает одна из покупательниц, пришедшая на рынок в стамбульском районе Шишли. Артишоки, свежая мята, дыни, виноград, инжир — все это выращено местными фермерами, прилавки ломятся от овощей и фруктов. Все хорошо, если бы не цены. «Теперь мы платим за многие продукты в два раза больше, — сетует другой покупатель. — В этом виновато правительство: оно должно, наконец, что-то предпринять».

Рост цен в Турции ощущается повсюду: во время шопинга, на автозаправке или при внесении арендной платы за жилье. Фото dw.com



Fitch понизило кредитный рейтинг Анкары до «мусорного» уровня



В 2017 году турецкая экономика выросла на 7,4 процента, опередив по этому показателю Китай. В то же время в стране растет дефицит платежного баланса: с начала 2018 года лира почти на 20 процентов обесценилась по отношению к доллару и евро, а инфляция вышла на рекордный уровень, достигнув 15 процентов. В столь плачевном состоянии экономика Турции не находилась уже давно. В середине июля рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Анкары до так называемого «мусорного» уровня «BB», где Турция оказалась в компании таких стран, как Гватемала и Коста-Рика. Прогноз по рейтингу — негативный.

Между тем складывается впечатление, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не обращает на оценки международных агентств ни малейшего внимания. После его переизбрания на второй срок в июне 2018 года турецкий лидер получил еще больше властных полномочий, чем прежде: теперь Эрдоган одновременно является главой государства, партии и правительства и обещает своей стране блестящее будущее. «Наша экономика находится на правильном пути. Всем очевидно, что мы в нее инвестируем», — приводит его слова газета Hürriyet. Уже через несколько лет Турция войдет в первую десятку ведущих экономик мира, пообещал Эрдоган после своей второй инаугурации.

Эрдоган игнорирует мнение экономистов

Еще в ходе своей предвыборной кампании Эрдоган объявил, что намерен более серьезно контролировать валютную политику в стране. Инвесторы, прежде всего, опасаются, что президент лишит независимости Центральный банк страны. В середине июля Эрдоган издал указ, позволяющий ему самостоятельно назначать главу и замглавы турецкого ЦБ. Кроме того, срок их полномочий будет сокращен с пяти до четырех лет.

«Центробанк уже давно делает лишь то, что хочет Эрдоган, равно как и другие госучреждения. Здесь больше ничего не делается без его согласия, — рассказывает турецкий экономист Атилла Ешилада. — Если бы банк действительно был независимым, то он бы отреагировал на происходящее еще 2 года назад и существенно повысил процентную ставку для борьбы с инфляцией».

Экономисты традиционно считают повышение базовой процентной ставки основным методом стабилизации валюты, однако у Эрдогана есть другое мнение на этот счет. Согласно его собственной экономической теории, высокая базовая процентная ставка является причиной всех бед и ставит под угрозу рост ВВП страны, поэтому президент постоянно призывает ее не повышать. Ожидается, что Центробанк примет очередное решение по этому вопросу 24 июля. Каким оно будет, пока неизвестно.

Новый министр финансов Турции — зять Эрдогана

Стремление Эрдогана единолично принимать все ключевые решения в стране подорвало доверие международных инвесторов к Анкаре. Восстановить его теперь должен новый министр финансов страны, 40-летний зять Эрдогана Берат Албайрак, окончивший школу управления бизнесом при Стамбульском университете и прежде возглавлявший Министерство энергетики и природных ресурсов. Несмотря на это, многие считают его весьма неопытным политиком, оказавшимся на ключевом посту благодаря своему тестю.

Альбайрак обещает обеспечить соблюдение налоговой дисциплины, провести структурные реформы, сохранить независимость Центробанка и принять меры по борьбе с инфляцией. «В нормальной ситуации я бы сказал: дайте ему время проявить себя. Но ситуация далеко не нормальная. В такие моменты за штурвалом должны находиться опытные пилоты», — полагает аналитик Атилла Ешилада.

Альбайрак обещает обеспечить соблюдение налоговой дисциплины, провести структурные реформы, сохранить независимость Центробанка и принять меры по борьбе с инфляцией. Фото report.az

По его словам, Албайрак должен как можно быстрее добиться ощутимых результатов, иначе экономике Турции грозит крах. «В lV квартале 2018 года экономика сократится, уровень безработицы вырастет с 10 до 12 процентов, курс лиры упадет еще как минимум на 10 процентов, а многие средние предприятия в таких секторах, как энергетика, розничная торговля и строительство — обанкротятся», — прогнозирует аналитик. Это будет иметь последствия и для Европы, ведь многие турецкие компании взяли кредиты в европейских банках.

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