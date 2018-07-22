«А есть, помимо меда, где-нибудь амулет на удачу, как у Курбана Бердыева?»

Московский сабантуй-2018: интересно было, даже если знаешь только «Рехмет» и «Без булдырабыз»

Накануне в Москве состоялся татаро-башкирский фестиваль «Сабантуй-2018». Очень далекий от темы московский футбольный комментатор Виталий Ошовский посетил праздник и в колонке, написанной для «Реального времени», рассказал, почему поход на Сабантуй – это открытие всей его жизни.

«Заходите, там огромный чак-чак испекли»

«Росгидромет: в Москве 21 июля ожидается гроза с дождем, порывы ветра до 17 м/c. МЧС рекомендует: никуда не выходите, находитесь вдали от деревьев — такое сообщение высветилось на мобильнике автора этих строк рано утром. Однако тысячи людей ожидали московский Сабантуй: ради такого события даже приготовили огромный 2018-килограммовый чак-чак. А что, если его смоет ливень? Тучки с самого утра затянули Москву и все время грозились разразиться ливнем: прямо как Мурад Гассиев сокрушительным ударом в поединке с Усиком. Обошлось и там и тут! Хорошая погода в итоге устояла. А Усик не дал себя ударить.

Выходя из метро Коломенское, людей встречали девочки-волонтеры. «Заходите на Сабантуй, сегодня грандиозное шоу, там даже огромный чак-чак испекли», — докладывала симпатичная девушка, не зная, что я туда, собственно, и направляюсь. Перед входом в парк, внутреннее воображение рисовало множество потенциальных картин, однако реальность превзошла все ожидания. Татарам и башкирам удалось полностью воспроизвести все лучшее из своих культур. Сразу после торжественного открытия и речей, ряд посетителей ринулись пробовать местные блюда. Особенно хорошо «заходил» татарский плов: горячий, аппетитный и невероятно вкусный.

Импровизированная сцена собрала аншлаг. Фото vk.com/kult_chelny



Черное мороженое и «амулет Бердыева»

Продавцы проявляли к покупателям особую благожелательность – и не «поддельную», как на многих рынках, а совершенно искреннюю. «Не хотите попробовать черное мороженое?» — зазывал продавец. К трем часам дня солнышко начало выглядывать из-за туч; стало жарко. Как тут откажешь? Выглядевшее на вид как нефть, мороженое оказалось со смесью черники, клубники и вишни – оказалось, такое делают только в Башкирии и Барнауле. «С вас 200 рублей – каждый вид мороженого по 100 рублей. Но для вас – скидка 50%» — радушный продавец и вкуснейшее мороженое окончательно подняли настроение. Как тут не пойти плясать? Как раз по соседству народные артисты Республики Башкортостана и Татарстана уже зазывали народ к себе.

Импровизированная сцена собрала аншлаг. К сожалению, никто из певцов не является широко известным в России и не может составить конкуренцию Билану и Тимати в плане пиара. Ключевое слово – к сожалению. Проникновенность татаро-башкирских песен и искренность исполнения певцами завлекала народ на танцы. Плясать и подпевать в итоге начали все, даже московский спортивный корреспондент «Реального времени», не знающий по-татарски ничего, кроме «Рахмет» и «Без булдырабыз».

Сравниться по популярности с танцполом могла только медовая выставка. Башкирский мед и яркие уфимские девушки – сочетание, от которого мозг может временно перестать функционировать. «А есть помимо меда где-нибудь амулет на удачу, как у Курбана Бердыева?» — спросил у одной из девушек – «Зачем тебе амулет, у нас есть мед – с ним наша «Уфа» в Лигу Европы вышла».

Проникновенность татаро-башкирских песен и искренность исполнения певцами завлекала народ на танцы. Фото tatarstan.ru

Неподалеку виднелась Москва-река. Многочисленная татарская диаспора, с удовольствием катавшаяся на пароходе, зазывала всех прокатиться, однако деньги были не у всех. Гораздо более бюджетным и интересным развлечением стал турнир среди гребцов. К сожалению, единственное VIP-место у реки занял ведущий, поэтому пришлось искать местечко поскромнее. Кто-то предпочитал смотреть стоя, другие же садились на холодные камни.



Перед заплывом за третье место один из гребцов настолько увлекся поеданием плова, что сильно опоздал. Судьи едва не присудили его команде техническое поражение: гребцу пришлось в спешке бросать тарелку, чтобы успеть сесть в лодку. Тактика обильного поедания плова и чак-чака сработала: именно его команда выиграла бронзовые медали.

Важно, что Сабантуй не превратился в закрытую тусловку

Вы когда-нибудь видели, как два 5-летних малыша бьют друг друга подушками, сидя на бревне? Оказалось, это один из древних татарских видов спорта. Нет, малыши не падали об асфальт. Под ними был маленький надувной бассейн с водой, куда сами дети прыгали с большим удовольствием. Набив «шишек», дети с удовольствием отправлялись скакать наперегонки в мешках, проверять себя на «скалолазание» и даже бить друг друга, находясь в прозрачных шариках в воде.

«Пожелаем друг другу праздничного настроения и воспользуемся возможностью вспомнить наши корни и традиции. Напомню, что обычаи тюркских народов тесно переплетаются с религией. Подлинное счастье дает нам только вера», — заявил Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Очень важно, что праздник не превратился в закрытую тусовку в плохом смысле слова. Татаро-башкирский народ был искренне рад каждому гостю и принимал случайно зашедших на Сабантуй народ как родных.

К Сабантую приготовили огромный 2018-килограммовый чак-чак. Фото vk.com/kult_chelny



Вечеревшее небо Москвы разделилось на три части. Справа и слева от Коломенского нависли осенние тучи, однако в самом центре праздника не переставало светить солнышко. Автор этих строк проигнорировал предупреждение МЧС, пошел на Сабантуй-2018 и остался счастлив. Недовольных обнаружить не удалось. Даже среди тех, кто не смог попробовать гигантский чак-чак.