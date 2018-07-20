Недобровольная жертва: кто просил у казанского бизнеса деньги для ветеранов МВД?

Правозащитник просит прокуратуру Татарстана разобраться с письмами о финансовой поддержке ветеранов полиции

Выяснить обстоятельства массовой рассылки казанским предпринимателям писем с просьбой о финансовой помощи Совету ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск РТ попросил прокурора республики Илдуса Нафикова правозащитник Еркен Сарсембаев. А в республиканском Совете ветеранов ОВД и ВВ «Реальному времени» заявили, что письма, копии которых Сарсембаев передал в прокуратуру, — подделка, которую сфабриковали и распространили через интернет уволенные за нечистоплотность бывшие полицейские…

«Подайте полиции на чай с конфетами»

Фото нескольких писем, адресованных компаниям, чьи офисы расположены на проспекте Победы, Еркен Сарсембаев передал в редакцию «Реального времени». В них содержится просьба «оказать пожертвование (добровольный взнос) для проведения мероприятий, связанных с чествованием лучших сотрудников подразделения участковых уполномоченных полиции ОП №8 «Горки» и «оказания помощи ветеранам подразделения». В письме приведены банковские реквизиты ветеранской организации и контактный телефон Зульфии Шайхеевой — майора полиции, сотрудницы того самого ОП №8.

— Смотрите, по тексту письма получается, что они на чай с конфетами у предпринимателей деньги просят, и так просят, что отказать не всякий рискнет, потому что с МВД бизнесмены отношения портить боятся, — рассуждает правозащитник. — Ну да, общественная организация просит, не само МВД. Но организация располагается на Дзержинского, 19, в здании МВД… И в названии организации тоже про органы внутренних дел говорится. Человек такое прочитает — и что он может подумать? Что это инициатива МВД. Формально это, конечно, не прямое вымогательство, но намек-то ясен!

«Мы просим по-другому»

— Письма эти я видел — они в интернете гуляют, только это грубая подделка, — заявил «Реальному времени» заместитель председателя совета ветеранов ОВД и ВВ РТ Ирек Хисамиев. — Вообще-то просить о финансовой поддержке общественным организациям не возбраняется. И мы просим, бывает, не скрою. Но иначе.

По словам Хисамиева, если Совет ветеранов и обращается к бизнесменам за помощью, то ведет вначале переговоры лично, и лишь достигнув договоренности с предпринимателями, направляет им официальное письмо — оправдательный документ для налоговой, в котором не содержится никаких контактных телефонов сотрудников полиции.

— И мы, если обращаемся, то по-крупному, работаем с крупными фирмами. Например, мы просили помощи у ТАИФ — и нам помогли. Часто обращаемся к нашим бывшим сотрудникам — ушел человек на пенсию, открыл дело… Ну и просим мы деньги не на конфеты, конечно, а на серьезные дела. Мы, например, издаем книги о наших ветеранах. И будем еще обращаться к спонсорам, без этого никак. К примеру, скоро будем праздновать 100-летие уголовного розыска, а финансирование на это из бюджета не предусмотрено…

Авторов писем, которые стали поводом для обращения Еркена Сарсембаева в прокуратуру, Ирек Хисамиев высмеял:

— Я татарин, я знаю, как татарские буквы выглядят и в каких словах их надо ставить, а в шапке этих писем татарские буквы заменены русскими, потому что печатали их на компьютере, на котором татарский шрифт не установлен. На наших компьютерах он есть. Думаю, те, кто хотел нам навредить, раздобыли текст подлинного письма на настоящем бланке и на скорую руку сфабриковали подделку. Сканировать шапку с подлинника не стали — тогда подделку любая бухгалтерия распознает, набили текст заново…

— А реквизиты ваши поставили? — уточнила корреспондент «Реального времени».

— Реквизиты, да, наши.

— Но зачем, кому это было нужно?

— Ну бывает, проработал человек лет десять в полиции, потом его за неблаговидные поступки попросили уволиться, а ему обидно, вот и придумал такое… Еркена Сарсембаева я уважаю, он парень хороший, честный, но тут он на удочку к недобросовестным людям попался. Тут ведь еще один признак подделки очевиден — подписи ни под одним письмом нет. У нас с этим строго: первый экземпляр с подписью адресату отправляем. Второй, тоже подписанный, в папку для отчета подшиваем. А тут подделки вложили в папку с настоящими документами, на коленях сфотографировали, потом вынули. Сейчас в наших папках таких бумаг нет, это легко проверить!

«Брошена тень на министра»

На вопрос, будет в связи с обращением Сарсембаева в прокуратуру проведена проверка, Хисамиев ответил утвердительно:

— Да, и из Москвы уже звонили [из Российского совета ветеранов органов внутренних дел], спрашивали, почему мы так неаккуратно действуем. Но мы все объяснили, и нас поняли…

Но даже больше, чем проверкой, в совете ветеранов озабочены тем, что посредством писем, которые там объявили подделкой, была брошена тень на доброе имя министра внутренних дел по РТ Артема Хохорина:

— Наш председатель — советник министра…

От огорчения, что такое случилось, Евгений Гатцук, по словам его заместителя, даже приболел.

Ни фирмы, ни директора…

— Только профан, не разбирающийся в документах, может воспринимать эту историю серьезно, — убеждал корреспондента «Реального времени» зампредседателя Совета ветеранов ОВД и ВВ РТ. Но в таких случаях у журналистов принято искать дополнительные доводы за и против. В этой истории подтвердить или опровергнуть что-либо могли директора предприятий, которым адресованы просьбы о спонсорской помощи полицейской ветеранской организации.

Однако вот незадача — на карте Казани большинства организаций, упомянутых в тех письмах, которыми располагает газета «Реальное время», просто не обнаружилось. А по данным ресурса rusprofile.ru, где удалось следы этих организаций найти, их директорами оказались вовсе не те лица, которые были в качестве таковых указаны в письмах.

Найти удалось лишь одного адресата — индивидуального предпринимателя Рафаэля Галяутдинова, которому принадлежит магазин «Рыболовный центр». И он заверил «Реальное время», что никогда никаких просьб о финансовой поддержке ни от Совета ветеранов ОВД и ВВ РТ, ни от других связанных с МВД организаций не получал.

А получали ли такие обращения другие организации, и если да, то от кого, выяснит, надо полагать, прокуратура.