Итальянские «Зебры» оказались не по зубам «горожанам» из Уфы

Готовы ли Томаров и компания к старту в Лиге Европы?

ФК «Уфа» провел заключительный контрольный спарринг в австрийском Майрхофене, сборы завершены. «Уфа» новой сборки из старых деталей предстанет перед зрителями, болельщиками и специалистами 26 июля в первом в своей истории официальном матче еврокубков. А последней проверкой стала вчерашняя игра (1:2) против старожила итальянской Серии А — «Удинезе». Об этом поединке и последних новостях из стана башкирского клуба — в материале «Реального времени».

Старейшие рабочие лошадки



«Удинезе» — итальянский футбольный клуб из города Удине. Команда появилась на свет в 1896 году, первоначально для занятий гимнастикой, но вскоре стала исключительно футбольной. Она является старейшим клубом Италии после «Дженоа» из Генуи. Также «Удинезе» называют «зебрами». В восьмидесятых годах в составе этого клуба блистал бразилец Зико. В шкуре «зебр» побывали такие известные личности как Дино Дзофф, Антонио Ди Натале, Оливер Бирхофф. Тренировали «Удинезе» в основном итальянские специалисты, а выделить можно Бору Милутиновича и Лучано Спаллетти.

Лучшее достижение в чемпионате Италии у «Удинезе» — 2-е место в далеком сезоне 1954/1955. В завершившемся сезоне черно-белые заняли 14-е место, набрав 40 очков, остановившись всего в пяти очках от зоны вылета. Интересно, что дома и в гостях удинезцы выступили идентично — по шесть побед, две ничьи и 11 поражений. Провал был с февраля по апрель, когда команда потерпела 11 поражений кряду. Лишь на финише, обыграв аутсайдеров «Верону» и «Болонью», команда обезопасила себя от вылета во второй дивизион.

«Удинезе» только начал подготовку к новому сезону — 17 июля провел первый контрольный матч против словенской «Горицы» и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Забегая вперед, вчера «зебры» удвоили количество побед в межсезонье.

Общая стоимость всех футболистов по версии сайта transfermarkt.com составляет 94,25 миллиона евро (у «Уфы» — 27 млн). Самым дорогим футболистом является 23-летний игрок сборной Чехии Антонин Барак, поучаствовавший в 11 голевых атаках своей команды в прошлом сезоне, его стоимость — 14 млн евро.

«Удинезе» является старейшим клубом Италии после «Дженоа» из Генуи. Фото fcufa.pro



Старый добрый Игбун



«Уфа» таких денег не имеет. Обещанный Газизовым новичок в нападении пока не появился. Видимо, сделка сорвалась. И даже забавное видео пресс-службы клуба из «австрийских дневников», где немолодой человек с перебинтованными ногами одиноко путешествует по полю с мячом с комментарием: «Видимо, это новый игрок», ничего нового в этом плане не принесло. Кроме улыбки.

Зато «горожане» переподписали главного своего голеодора — нигерийца Сильвестра Игбуна на два года. Про остальное — тишина. В том числе и про Живоглядова, на которого уфимцы подняли ценник, по сведениям некоторых СМИ, до 3,5 млн евро (почувствуйте разницу с чешским Бараком).

Поближе к народу



Если в составе новинок у башкирского клуба мало, то форму все же решили обновить. «Уфа» на 21 июля пригласила болельщиков на презентацию игровой формы на сезон 2018/2019 и встречу с новичками (предварительно это — Данил Круговой и два тренера — Сергея Томарова и Дмитрия Кириченко).



В новом сезоне «Уфа» продолжит играть в форме производства фирмы JOMA. Специально для уфимского клуба испанская компания разработала индивидуальный дизайн маек и изготовила эксклюзивные комплекты. Еще болельщиков и СМИ позвали в воскресенье на открытую тренировку (прямо сюжет из фильма Козловского «Тренер»). Клуб пытается быть открытым. Стоит ли говорить, что «Реальное время» подготовит репортажи с обоих мероприятий.

Накануне заключительного предсезонного спарринга «горожане» наконец-то узнали, что в Лиге Европы их ждет «Домжале». Фото fcufa.pro



За неделю до европейской премьеры



Накануне заключительного предсезонного спарринга «горожане» наконец-то узнали, что в Лиге Европы их ждет «Домжале». Битва боснийского «Широки Бриега» и словенского клуба, земляков уфимского Йокича, оказалась упорной. На поле «широкобережных» словенцы резво начали — 2:0, но сдулись во втором тайме — 2:2. Та же картина наблюдалась в ответном визите в Словении. Довольно быстро открыв счет, «Домжале» не дожали — 1:1. За счет «призового» гола на чужом поле желтые вышли во второй раунд квалификации, где 26 июля в Уфе начнут противостояние с подопечными Сергея Томарова. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отмечает, что его команда находится в очень хорошей форме.

Тем временем стартовый состав на игру с «Удинезе» не особо отличался от матча с турками. Матч в воротах начал Беленов. Вот только в защите произошла замена — Табидзе заменил Аликина, Тумасян вышел с первых минут, а Йокич остался в запасе. Живоглядов, Сухов и Аликин дополнили картину защитной линии. Полузащита осталась прежней — к двум иностранцам Салатичу и Пауревичу примкнул Обляков. Нападение — таранный Слай и высокий Кротов. В общем, все были в строю.

Интрига заключалась, пожалуй, в одном — будет ли снова «замаринован» молодой «казахский Месси» или ему дадут побегать по австрийской травке? Забегая вперед, скажем, что не дали. Все еще берегут.

На поле уфимцы ошеломили соперника дерзким началом. Фото facebook.com/UdineseCalcio1896



Итальянское телевидение — ТОП

Просто шикарное превью было представлено итальянским телевидением — как будто матч не товарищеский, а с чемпионата мира: с обсуждениями экспертов, анализом, разборами. Уровень, как говорится. На «Матч-ТВ» такое и на официальных играх не всегда увидишь.



На поле же уфимцы ошеломили соперника дерзким началом. Уже на первой минуте Обляков подал два штрафных на правом фланге. Первый навес итальянцы отбили, а вот со вторым не справились — на дальней штанге Пауревич замкнул пас тезки — 1:0.

«Зебры» пытались комбинировать, но преимущественно игнорируя фланги. Защита «Уфы» справлялась. А на 18-й минуте Живоглядов имел шикарную возможность счет удвоить, но в итоге сделал что-то среднее между ударом и прострелом. На 30-й минуте башкирские парни предложили итальянским «автобусную остановку» при розыгрыше углового удара. Английская «заготовка» сразу же внесла опасность в штрафную, но Тумасяну не хватило расторопности.

А вот ответная позиционная атака завершилась взятием ворот. Кевин Лазанья разобрался с двумя защитниками, Беленовым и послал мяч под перекладину — 1:1. Причем нападающему «Удинезе» мяч головой сбросил игрок башкирского клуба Сухов. Через мгновенье вратарь «Уфы» уже был на высоте и спас от второго гола. В целом первый тайм прошел во взаимных атаках, хотя итальянцы больше владели мячом.

На 18-й минуте Живоглядов имел шикарную возможность счет удвоить. Фото facebook.com/UdineseCalcio1896



На два тайма свежести пока не хватает

Все-таки опыт итальянцев сказался. На 19-й минуте второго тайма уфимцы пропустили контратаку, и шикарный мяч обводящим ударом забил с линии штрафной площади бразилец Лукас Еванжелиста — 2:1. Минут за 10—15 до конца игры Томаров освежил всю защиту — Дивеев, Аликин и Круговой, а затем и Пуцко вышли на поле. Интересным решением было направить в нападение давно не игравшего Засеева, но может, это был лишь эпизод.

У «Уфы» мало что получалось в атаке. Поэтому за 5 минут до конца тренерский штаб бросил все силы на спасение — Карп, Ванек, Фатаи попытались что-то успеть на поле. Не успели. Зато Аликин успел получить красную карту за то, что скосил оппонента с ног одновременно с финальным свистком.

В целом этот матч напомнил все предыдущие на сборах — в концовке уфимцы сдают. «Домжале», может быть, это и простит, но за дальнейшие раунды тревожно. Впрочем, добавить в «физухе» и психологической устойчивости время еще есть.