Итальянские «Зебры» оказались не по зубам «горожанам» из Уфы
Готовы ли Томаров и компания к старту в Лиге Европы?
ФК «Уфа» провел заключительный контрольный спарринг в австрийском Майрхофене, сборы завершены. «Уфа» новой сборки из старых деталей предстанет перед зрителями, болельщиками и специалистами 26 июля в первом в своей истории официальном матче еврокубков. А последней проверкой стала вчерашняя игра (1:2) против старожила итальянской Серии А — «Удинезе». Об этом поединке и последних новостях из стана башкирского клуба — в материале «Реального времени».
Старейшие рабочие лошадки
«Удинезе» — итальянский футбольный клуб из города Удине. Команда появилась на свет в 1896 году, первоначально для занятий гимнастикой, но вскоре стала исключительно футбольной. Она является старейшим клубом Италии после «Дженоа» из Генуи. Также «Удинезе» называют «зебрами». В восьмидесятых годах в составе этого клуба блистал бразилец Зико. В шкуре «зебр» побывали такие известные личности как Дино Дзофф, Антонио Ди Натале, Оливер Бирхофф. Тренировали «Удинезе» в основном итальянские специалисты, а выделить можно Бору Милутиновича и Лучано Спаллетти.
Лучшее достижение в чемпионате Италии у «Удинезе» — 2-е место в далеком сезоне 1954/1955. В завершившемся сезоне черно-белые заняли 14-е место, набрав 40 очков, остановившись всего в пяти очках от зоны вылета. Интересно, что дома и в гостях удинезцы выступили идентично — по шесть побед, две ничьи и 11 поражений. Провал был с февраля по апрель, когда команда потерпела 11 поражений кряду. Лишь на финише, обыграв аутсайдеров «Верону» и «Болонью», команда обезопасила себя от вылета во второй дивизион.
«Удинезе» только начал подготовку к новому сезону — 17 июля провел первый контрольный матч против словенской «Горицы» и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Забегая вперед, вчера «зебры» удвоили количество побед в межсезонье.
Общая стоимость всех футболистов по версии сайта transfermarkt.com составляет 94,25 миллиона евро (у «Уфы» — 27 млн). Самым дорогим футболистом является 23-летний игрок сборной Чехии Антонин Барак, поучаствовавший в 11 голевых атаках своей команды в прошлом сезоне, его стоимость — 14 млн евро.
Старый добрый Игбун
«Уфа» таких денег не имеет. Обещанный Газизовым новичок в нападении пока не появился. Видимо, сделка сорвалась. И даже забавное видео пресс-службы клуба из «австрийских дневников», где немолодой человек с перебинтованными ногами одиноко путешествует по полю с мячом с комментарием: «Видимо, это новый игрок», ничего нового в этом плане не принесло. Кроме улыбки.
Зато «горожане» переподписали главного своего голеодора — нигерийца Сильвестра Игбуна на два года. Про остальное — тишина. В том числе и про Живоглядова, на которого уфимцы подняли ценник, по сведениям некоторых СМИ, до 3,5 млн евро (почувствуйте разницу с чешским Бараком).
Поближе к народу
Если в составе новинок у башкирского клуба мало, то форму все же решили обновить. «Уфа» на 21 июля пригласила болельщиков на презентацию игровой формы на сезон 2018/2019 и встречу с новичками (предварительно это — Данил Круговой и два тренера — Сергея Томарова и Дмитрия Кириченко).
В новом сезоне «Уфа» продолжит играть в форме производства фирмы JOMA. Специально для уфимского клуба испанская компания разработала индивидуальный дизайн маек и изготовила эксклюзивные комплекты. Еще болельщиков и СМИ позвали в воскресенье на открытую тренировку (прямо сюжет из фильма Козловского «Тренер»). Клуб пытается быть открытым. Стоит ли говорить, что «Реальное время» подготовит репортажи с обоих мероприятий.
За неделю до европейской премьеры
Накануне заключительного предсезонного спарринга «горожане» наконец-то узнали, что в Лиге Европы их ждет «Домжале». Битва боснийского «Широки Бриега» и словенского клуба, земляков уфимского Йокича, оказалась упорной. На поле «широкобережных» словенцы резво начали — 2:0, но сдулись во втором тайме — 2:2. Та же картина наблюдалась в ответном визите в Словении. Довольно быстро открыв счет, «Домжале» не дожали — 1:1. За счет «призового» гола на чужом поле желтые вышли во второй раунд квалификации, где 26 июля в Уфе начнут противостояние с подопечными Сергея Томарова. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отмечает, что его команда находится в очень хорошей форме.
Тем временем стартовый состав на игру с «Удинезе» не особо отличался от матча с турками. Матч в воротах начал Беленов. Вот только в защите произошла замена — Табидзе заменил Аликина, Тумасян вышел с первых минут, а Йокич остался в запасе. Живоглядов, Сухов и Аликин дополнили картину защитной линии. Полузащита осталась прежней — к двум иностранцам Салатичу и Пауревичу примкнул Обляков. Нападение — таранный Слай и высокий Кротов. В общем, все были в строю.
Интрига заключалась, пожалуй, в одном — будет ли снова «замаринован» молодой «казахский Месси» или ему дадут побегать по австрийской травке? Забегая вперед, скажем, что не дали. Все еще берегут.
Итальянское телевидение — ТОП
Просто шикарное превью было представлено итальянским телевидением — как будто матч не товарищеский, а с чемпионата мира: с обсуждениями экспертов, анализом, разборами. Уровень, как говорится. На «Матч-ТВ» такое и на официальных играх не всегда увидишь.
На поле же уфимцы ошеломили соперника дерзким началом. Уже на первой минуте Обляков подал два штрафных на правом фланге. Первый навес итальянцы отбили, а вот со вторым не справились — на дальней штанге Пауревич замкнул пас тезки — 1:0.
«Зебры» пытались комбинировать, но преимущественно игнорируя фланги. Защита «Уфы» справлялась. А на 18-й минуте Живоглядов имел шикарную возможность счет удвоить, но в итоге сделал что-то среднее между ударом и прострелом. На 30-й минуте башкирские парни предложили итальянским «автобусную остановку» при розыгрыше углового удара. Английская «заготовка» сразу же внесла опасность в штрафную, но Тумасяну не хватило расторопности.
А вот ответная позиционная атака завершилась взятием ворот. Кевин Лазанья разобрался с двумя защитниками, Беленовым и послал мяч под перекладину — 1:1. Причем нападающему «Удинезе» мяч головой сбросил игрок башкирского клуба Сухов. Через мгновенье вратарь «Уфы» уже был на высоте и спас от второго гола. В целом первый тайм прошел во взаимных атаках, хотя итальянцы больше владели мячом.
На два тайма свежести пока не хватает
Все-таки опыт итальянцев сказался. На 19-й минуте второго тайма уфимцы пропустили контратаку, и шикарный мяч обводящим ударом забил с линии штрафной площади бразилец Лукас Еванжелиста — 2:1. Минут за 10—15 до конца игры Томаров освежил всю защиту — Дивеев, Аликин и Круговой, а затем и Пуцко вышли на поле. Интересным решением было направить в нападение давно не игравшего Засеева, но может, это был лишь эпизод.
У «Уфы» мало что получалось в атаке. Поэтому за 5 минут до конца тренерский штаб бросил все силы на спасение — Карп, Ванек, Фатаи попытались что-то успеть на поле. Не успели. Зато Аликин успел получить красную карту за то, что скосил оппонента с ног одновременно с финальным свистком.
В целом этот матч напомнил все предыдущие на сборах — в концовке уфимцы сдают. «Домжале», может быть, это и простит, но за дальнейшие раунды тревожно. Впрочем, добавить в «физухе» и психологической устойчивости время еще есть.
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