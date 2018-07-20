Шамиль Газизов: «Подходим к матчу в очень хорошей форме»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ожидания от матчей второго раунда отборочного турнира Лиги Европы против словенского «Домжале»:

— Хотелось бы отметить, что соперник достаточно серьезный, кусачий и будет очень непросто. В то же время хотелось бы сказать, что мы подходим к матчу в очень хорошей форме и надеемся, что не только сможем успешно стартовать в Лиге Европы, но и будем приносить очки в копилку еврокоэффициентов для России. Мы уверены в себе, будем работать и стараться обыграть эту команду.

Сегодня мы запускаем продажу билетов, думаю, что через день-два станет ясно, будет аншлаг или нет. По крайней мере, мы в это верим, ведь получается так, что из российских клубов мы первыми стартуем на международной арене после завершившегося чемпионата мира. Постараемся поддержать боевой посыл сборной России, надеюсь, что болельщики нас активно в этом поддержат, — цитирует Шамиля Газизова ТАСС.

