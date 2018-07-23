Я от бабушки ушел: как учеба в колледжах помогает стать независимым?

Стипендия, бесплатное питание и еще восемь преимуществ, которые дает профессиональное образование

Фото: Максим Платонов

Для многих родителей высшее образование остается маркером успешной жизни, а ПТУ пугают детей, которые не хотят учить уроки. На деле обучение в учреждениях профобразования не мешает продвижению по карьерной лестнице и получению высшего образования. Имея на руках диплом СПО можно поступить в профильный вуз без сдачи ЕГЭ и учиться по ускоренной программе. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», говорят, что в вузах выпускников СПО ценят больше, чем вчерашних школьников. Кроме этого обучение в учреждениях профобразования выгодно с практической точки зрения. Подробности — в материале «Реального времени».

С 20 июня по 15 августа в учреждениях среднего профессионального образования идет приемная кампания. В этом году в Татарстане 90 техникумов, колледжей и профлицеев готовы принять 16 тысяч учащихся на бюджетные места. У выпускников 9-х классов еще есть время решить — продолжить обучение в школе и поступать в вуз, либо вначале получить среднее профессиональное образование. Поступить в учреждение СПО можно и по окончании 11-го класса. В этом случае срок обучения сокращается, учиться нужно будет не 2—4 года, а 1—3 (в зависимости от выбранной профессии).

В отличие от учащихся 10-го и 11-го класса, учащиеся техникумов, училищ и профлицеев имеют право на стипендию, бесплатное питание и общежитие. К тому времени, когда их сверстники только определяются со сферой деятельности и поступают в вуз, они четко знают, чем будут заниматься в жизни, имеют профессию и стабильный заработок.

Какие преимущества дает детям обучение в учреждениях профессионального образования?

Получить финансовую независимость

Пока старшеклассники просят у родителей деньги на карманные расходы, учащиеся техникумов, колледжей и профлицеев получают их от государства. Каждому первокурснику положена стипендия. Она маленькая — всего 470 рублей, но тебе же всего 16 лет, и это только первый шаг к финансовой независимости от родителей. Оговоримся, что стипендию всем без исключения выплачивают только до первой сессии, далее — если не будет троек. Отличникам многие учреждения выплачивают повышенную стипендию. Если есть желание начать самостоятельную жизнь, можно поехать учиться в другой город — многие учреждения СПО имеют общежития.

Бесплатно питаться

В отличие от школ, где бесплатные обеды положены только детям из многодетных или малообеспеченных семей, в учреждениях профобразования все имеют право на бесплатное питание или компенсацию на сумму обеда. Есть одно важное замечание — речь идет о тех, кто учится по программам из перечня профессий среднего профессионального образования (раньше эта ступень называлась начальным профессиональным образованием), а не специальностей. Уточнить относится выбранное дело к профессии или специальности можно непосредственно в учебном заведении или в этом документе.

Зарабатывать с юности

Жизнь ученика 10-11-х классов — это гонка за результатами ЕГЭ, первокурсника вуза — адаптация к новой жизни. О подработке даже думать времени нет. Тем временем ровесники, учащиеся в техникумах и колледжах, уже могут начать работать, особенно если учатся по специальностям, востребованным в промышленности.

— У нас с 3-го курса студенты, обучающиеся по наиболее востребованным на заводах специальностям, — технология машиностроения, производство и обслуживание авиационной техники или получающие профессии сварщика, станочника, — трудоустраиваются, начинают получать зарплату, — говорит Эльвира Соколова, заместитель по учебной работе Казанского авиационного техникума.

Студенты вузов тоже могут подрабатывать, но, на первых курсах практических знаний еще нет, и о работе по профессии речи не идет. Единственный вариант, заниматься непрофильной деятельностью — работать продавцом или официантом.

С 3-го курса студенты, обучающиеся по наиболее востребованным на заводах специальностям, трудоустраиваются, начинают получать зарплату

Поступить в вуз без ЕГЭ

Выпускникам учреждений среднего профессионального образования не нужно сдавать ЕГЭ, чтобы получить высшее образование. В профильные учебные заведения они могут поступить по результатам внутренних экзаменов, а если техникум и вуз сотрудничают, то сразу на 2-й или 3-й курс. Бояться остаться без ценных знаний за 10-й и 11-й классы тоже не надо. Школьную программу в техникумах проходят, правда, в усеченном виде. Усеченном в хорошем смысле слова — без лишних предметов. Ведь будущему парикмахеру или ювелиру вряд ли понадобится полный курс физики, а программисту или энергетику — литературы.

— Большинство наших выпускников идут получать высшее образование. У нас есть договоренность с КФУ, КНИТУ-КХТИ, КГИК, где продолжают обучение наши студенты, — рассказали «Реальному времени» в Казанском техникуме народных художественных промыслов.

Знать, что хочешь

К тому времени как 11-классников терзают сомнения — кем стать, учащиеся учреждений СПО уже имеют представление о получаемой профессии. К моменту получения диплома они твердо знают, где будут работать или в какой вуз поступать для продолжения обучения.

— Одним из главных преимуществ в обучении в учреждении профобразования я вижу раннюю мотивацию к дальнейшей профессиональной деятельности. Если школьник находится в ситуации самоопределения, то учащийся СПО в этом возрасте точно знает, чем будет заниматься, — считает Эльвира Соколова, заместитель по учебной работе Казанского авиационного техникума.

В отличие от вуза, где практика начинается с 3-го курса, студенты колледжей с первого года обучения начинают знакомство с будущей профессией



Иметь право на ошибку

В отличие от вуза, где производственная практика начинается с 3-го курса, студенты колледжей с первого года обучения начинают знакомство с будущей профессией. Это хорошая возможность понять — правильный ли выбор сделан. А если нет — перейти в другое учебное заведение. У студентов вузов тоже есть право на ошибку, но стоить она будет больших лет, потраченных впустую.

— По моим наблюдениям около 20 процентов абитуриентов НПО и СПО не совсем осознанно подходят к выбору будущей профессии — поступают за компанию или от безысходности, но, в конечном счете, я думаю, что они выигрывают. У них есть первый курс, чтобы познакомиться с профессией, понять туда ли они пришли, а если нет — перейти в другое учебное заведение. В летний период в колледжах начинается миграция учащихся — молодые люди ищут себя и это нормально, — говорит Ильдар Яруллин, директор Казанского колледжа технологии и дизайна.

Получить три диплома бесплатно

Предположим, что студент вуза понял, что ошибся и получаемая специальность — это совсем не то, чем он хочет заниматься в жизни. Использовать второй шанс можно только за деньги — второе высшее образование в России платное. Выпускник учреждения СПО, мало того, что не сомневается по какой стезе пойти — все ошибки уже совершены, — высшее образование получает бесплатно. И за тот же срок, что ровесник, отучившийся в вузе, имеет сразу два диплома и становится профессионалом высочайшего класса. А если решает вначале овладеть рабочей профессией, то все три ступени образования — начальное, среднее и высшее может получить бесплатно.

Быть ценным студентом в вузе и сотрудником на предприятии

Выпускников СПО больше ценят, как в вузах, где они продолжают обучение, так и работодатели. Без опыта сейчас сложно устроится на работу даже выпускнику вуза с красным дипломом, а выпускник СПО имеет практические навыки по конкретной профессии.

— Специалист со средним специальным образованием ценится больше, чем специалист, который закончил 11-летку и пошел в вуз, потому что последний не потрогал «железо», не зная многих низовых нюансов, сразу пошел на высшее звено. Работодатели все больше ищут не просто специалистов высшего звена, а тех, кто проработал на производстве и даже, тех, кто после вуза пришел, сначала сажают мастером и говорят: «покажи, что ты умеешь». А, не зная производства, сложно встать у руля. А что касается вузов, то я общаюсь с преподавателями и спрашиваю: «Кто для вас лучше: абитуриенты после 11-го класса или выпускники СПО?» И мне отвечают, что однозначно выпускники СПО, потому что готовить из них специалистов высшего звена легче и интереснее, — говорит Ильдар Яруллин, директор Казанского колледжа технологии и дизайна.

Лучшие учащиеся СПО участвуют в «олимпиаде рабочих рук» — WorldSkills сначала на региональном, потом всероссийском и мировом уровне



Выучиться на сразу несколько рабочих профессий

Студенты колледжей и техникумов параллельно с обучением основной профессии, могут освоить дополнительные специальности, востребованные на рынке труда. Например, обучающиеся на парикмахера, могут параллельно пройти курсы маникюриста или стилиста, обучаясь на каменщика — овладеть профессией сварщика. Для своих учащихся учреждения СПО устанавливают скидки по сравнению с остальным населением.

— Наши студенты, как правило, выбирают в качестве дополнительной профессии оператора станков ЧПУ. Это очень востребованная на предприятиях специальность, большой дефицит специалистов, люди с высшем образованием занимают эти места, — говорит Эльвира Соколова, заместитель по учебной работе Казанского авиационного техникума.

Путешествовать с «ВорлдСкиллз»

Наконец, приятное дополнение – это возможность путешествовать по России и миру. Лучшие учащиеся СПО участвуют в «олимпиаде рабочих рук» — WorldSkills (0+) сначала на региональном, потом всероссийском, европейском и мировом уровнях. Для них устраиваются командные сборы и тренировки. В этом году финал Национального чемпионата WorldSkills проходит в Южно-Сахалинске, на него отправились более 30 молодых профессионалов из Татарстана.

Информацию о самых востребованных профессиях и будущем трудоустройстве можно найти на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

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