Грусть и тоска: «Рубин» победил не тот «Маккаби», но вновь не убедил по игре

Бердыев делает «Зенит-2»?

Казанский «Рубин» продолжает подготовку к старту сезона на сборе в Австрии. Тренерский штаб Курбана Бердыева, помимо собственно тренировочной работы, занят также просмотром кандидатур для усиления команды. Очередными игроками на просмотре на этот раз оказались Дмитрий Полоз и Егор Бабурин из подозрительно дружественного «Зенита». Оба футболиста в итоге сыграли в контрольной встрече с «Маккаби» из Петтах-Тиквы. Сделать игру казанской команды более яркой Полоз пока не сумел, хотя «Рубин» и добился победы 1:0. Подробнее о матче — в материале «Реального времени».

«Рабочий момент»?

На втором австрийском сборе казанский «Рубин» планировал сыграть три встречи. После первой из них, с местной «Адмирой», тренерский штаб клуба принял решение добавить в календарь еще один поединок. Лишившийся своего спарринг-партнера израильский «Маккаби» с радостью принял предложение казанцев. Так в графике австрийских сборов «Рубина» появился четвертый противник, игра с которым должна была стать предпоследней проверкой команды перед сезоном.

Интересно, что такое в практике Курбана Бердыева встречается редко. Понятно, что лишняя проба сил никогда не помешает, но очевидно и то, что после появления дополнительного матча в календаре сборов сместился и спланированный заранее тренировочный график. Насколько серьезно были изменены тренировочный процесс и план на эти сборы, остается лишь догадываться.

Как бы там ни было, ожидалось, что состав «Рубина» в матче с «Маккаби» будет максимально приближен к тому, что начнет предстоящий сезон. Прямо перед игрой казанский клуб сообщил о прибытии на сбор Дмитрия Полоза из «Зенита», уже знакомого с требованиями Бердыева. Как мы уже сообщали накануне, речь пока не идет об уже состоявшемся переходе игрока на правах аренды. Просто «Зениту» игрок не нужен, и питерский клуб позволил своему футболисту отправиться на сборы с другой командой — это довольно распространенная практика. А по переходу переговоры между клубами продолжаются. Интересно, что использоваться нападающий будет на месте Ивелина Попова, что, по всей видимости, подтверждает опасения насчет будущности болгарина в «Рубине».

Затычка для дыр и «что вы делаете?» от Бердыева

Помимо Полоза на поле против «Маккаби» появился практически тот же состав, что мы уже видели в предыдущих матчах. В центре защиты привычную тройку составили Камболов — Сорокин — Гранат, по краям им помогали Голдобин и Байрамян. В воротах на этот раз оказался Акмурзин. Заметим, что Байрамян используется Бердыевым в качестве латателя дыр — номинальный полузащитник в «Рубине» поменял уже третью позицию на поле. В центре действовали Коновалов, Могилевец и Махатадзе, которые должны были создавать моменты для Бухарова и Полоза.

Уже к 10-й минуте «Рубин» завладел преимуществом и пару раз неплохо подходил к воротам соперника. На 15-й минуте Гранат со своей половины поля отличным пасом нашел Полоза, но тот не смог принять мяч. Основные подсказки игрокам от тренерского штаба были по расстановке на поле. Больше всего внимания уделялось действиям в центре и при розыгрыше стандартных положений. Также у «Рубина» совсем не получались подборы после отскоков.

На 20-й минуте всеми этими огрехами в полной мере воспользовался «Маккаби». Вначале игрок соперника беспрепятственно прошел с центра поля до линии штрафной «Рубина», но наткнулся на защитника казанцев. Подбор остался за израильтянами, превратившись в дальний удар и успешное добивание возле ворот. Спас казанцев лишь офсайд, в котором находился забивший этот мяч игрок.

Сразу после незасчитанного гола судья прервал игру на «водопой». Тренерский штаб «Рубина» максимально полно поработал над огрехами команды, что моментально отразилось на счете. На 22-й минуте мяч после навеса Голдобина отскочил на Коновалова, тот переложил его с левой ноги на правую и вколотил в дальнюю от себя девятку. Откровенно говоря, гол носил скорее случайный характер.

Зато он позволил «Рубину» перейти на контратакующую игру. Правда, выбегать в атаку, такое ощущение, казанцы не спешили. «Маккаби» потихоньку забрал инициативу и начал продвигаться к воротам Акмурзина. «Рубин» старался играть компактно, максимально мешая израильтянам созидать. Но такое отношение не понравилось Бердыеву, который всячески призывал свою команду забрать мяч себе. Фраза «что вы делаете?» исчерпывающе характеризует эмоции Курбана Бекиевича в эти минуты.

Негоже «Рубину» превращаться в «Зенит-2»

Второй тайм запомнился тремя моментами. Во-первых, впервые в футболке «Рубина» появился вратарь Егор Бабурин, который принадлежит питерскому «Зениту». Засилье арендованных игроков вряд ли может нравиться болельщикам, ведь совсем свежи примеры Нобоа и Попова, которые, набрав необходимую форму, вернулись в свои прежние клубы. Да и негоже «Рубину» становиться «Зенитом-2», превращаясь в промежуточный этап для забракованных Питером футболистов.

Среди полевых сразу после перерыва произошло лишь одно изменение — вместо автора забитого гола Коновалова на поле появился капитан «Рубина-2», играющего в чемпионате Татарстана, Адиль Мухаметзянов. Чуть позже, с выходом еще одного молодого игрока центрального защитника Даниса Гиниятуллина, в середину поля передвинулся Руслан Камболов. На 65-й минуте матча Бердыев поменял всех остальных игроков и смотреть игру не осталось никакого смысла. Тем более что моментов у ворот соперника до финального свистка так и не появилось.

Второе, что следует отметить, — это слабая игра вернувшегося из расположения сборной России Владимира Граната. Защитник отыграл 65 минут, за которые успел допустить несколько грубых ошибок. Показательно, что все опасные атаки соперника шли через зону ответственности как раз Граната и действовавшего ближе к нему Байрамяна. Владимир трижды упустил игроков «Маккаби», проигрывая им как в скорости, так и позиционно. Спасла «Рубин» лишь блестящая игра Бабурина, несколько раз вытаскивавшего практически не берущиеся удары.

Все тот же серый «Рубин»



В-третьих, единственным, кто отбегал все 90 минут, оказался Никита Голдобин. Крайний защитник «Рубина» весь матч играл на правом фланге и отметился несколькими подключениями в атаку и надежностью при игре в обороне. Голдобин не стушевался и перед именитым Йосси Бенаюном, который раз за разом смещался в левую зону атаки своей команды. Бердыев однозначно готовит Никиту для игры в основном составе.

В остальном же мы увидели все тот же безликий и серый «Рубин». Казанцы активно начали первый тайм, немного побегали на старте второй 45-минутки, а все остальное время уделяли максимум внимания оборонительным действиям. Одно радует — теперь «Рубин» практически не пропускает в концовках встреч. Хотя будь израильтяне чуть точнее, Бердыеву наверняка пришлось бы снова пенять на менталитет своих игроков.