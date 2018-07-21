Ошибка в фамилии не выпустила за границу жительницу Казани

Эндже Шарипова не вылетела на отдых из-за несуществующей должницы

Предвкушение запланированного отпуска Эндже Шариповой прекратилось на паспортном контроле в аэропорту. Пограничник даже показал постановление, но на Зарипову. Разница фамилий его не смущала, в результате отдых пришлось отменить. «Реальное время» разбиралось в ситуации.

Не надо меня учить

10 июля Эндже Шарипова собиралась на отдых в Турцию, но не смогла улететь. Ее остановил сотрудник пограничной службы А.А. Петрушин, показав уведомление, что есть решение Федеральной службы судебных приставов России, согласно которому ей ограничен выезд. Шарипова попросила предъявить и постановление, на что пограничник сказал, что в базе есть документ на имя Зариповой (кроме фамилии, все остальные данные Шариповой и Зариповой полностью совпадали).

— Я ответила, что я Шарипова, а не Зарипова, вот мой паспорт, пыталась объяснить ему. На что он мне отвечал, что не надо его учить. «Я профессионал и знаю свое дело, и точно знаю, что установили, что Зарипова и Шарипова это одно лицо», «Если есть претензии, обращайтесь к приставам и в суд». Он спрашивал, где я родилась, где прописана, все данные, конечно, совпадали, вот и был сделан вывод, что некая Зарипова с долгами и я — одно и тоже лицо, — рассказывает «Реальному времени» Эндже Шарипова. Позже более развернутого пояснения по ситуации не добились и в редакции.

— Мы не даем информацию по действиям лиц и сотрудников, мы ничего не комментируем, — ответила сотрудница службы пограничного контроля международного аэропорта «Казань». Как ее зовут и должность, узнать не удалось, потому что она быстро бросила трубку, а от любых дальнейших комментариев отказывалась. На момент подготовки материала оперативный комментарий от пограничной службы ФСБ России не поступил.

«Мы не даем информацию по действиям лиц и сотрудников, мы ничего не комментируем», — ответила сотрудница службы пограничного контроля международного аэропорта «Казань». Фото Максима Платонова



Самое смешное, что перед поездкой Шарипова смотрела по доступным базам, нет ли у нее долгов, на что везде был отрицательный ответ. «У меня и родственники работают в управлении судебных приставов, они тоже смотрели, сказали, нет долгов. Я все это знала и спокойно ехала отдыхать. Мне же и в голову не придет смотреть долги на Иванову, а тут такая же ситуация», — комментирует пострадавшая.

Ей больше ничего не оставалось, как на следующий день идти в отдел службы судебных приставов-исполнителей Авиастроительного района, где с удивлением сказали, что долгов у нее нет, лететь она может, куда и когда хочет, а сотрудники погранслужбы занимаются самодеятельностью и не имели права ее не выпускать.

Опечатка в фамилии

Вместо отпуска за день она смогла выяснить, откуда взялась Зарипова с долгами, которые на нее вешают. Еще в сентябре 2017 года УК «Дом Сервис» подала в суд на Эндже Шарипову, чтобы взыскать задолженность по коммунальным платежам. Она, действительно, была должна, и долг достиг почти 70 тысяч рублей.

— Да, долги были, но я не дожидалась исков, я не какой-то злостный неплательщик. У меня постоянные терки с УК из-за их начислений за коммунальные услуги, с которыми я не согласна. Позже, в октябре или ноябре прошлого года, я уже заплатила всю сумму, УК, естественно, была в курсе. Но я даже не знала, что они обращались в суд, а у судебных приставов есть исполнительное производство, — недоумевает пострадавшая.

Вернемся к событиям прошлого года. Мировой судья судебного участка №2 по Ново-Савиновскому району Лейсан Исмагилова вынесла судебный приказ. На основании этого документа УК в свою очередь отправила письмо в отдел судебных приставов с просьбой возбудить исполнительное производство, что приставы и сделали. Последовательность действий не вызывает вопросов за исключением одного «но» — судья вынесла решение на Зарипову. Документ с ошибкой так дальше и ушел в УК и к приставам, на что никто из сторон не обратил внимания. В конце концов с расхождением фамилий и полным совпадением всех остальных данных Эндже Шариповой пришлось столкнуться уже в аэропорту перед вылетом.

«Приставы не могли возбуждать производство, если неправильно указана фамилия», — ответила консультант судебного участка №2 по Ново-Савиновскому району Казани. Фото fssprus.ru



— Это опечатка. Если ее обнаруживаем сразу, то исправляем. В свою очередь и УК не обратилась к нам по поводу ошибки. Приставы не могли возбуждать производство, если неправильно указана фамилия, — ответила консультант судебного участка №2 по Ново-Савиновскому судебному району Казани. Представляться она отказалась, не захотев, чтобы ее имя фигурировало в материале.

«Ее должны были предупредить»

В УК подтверждают, что у нее были долги, а в суд управляющей компании пришлось обращаться даже два раза.

— Она накопила долги еще с 2014 по 2016 годы, тогда была сумма 37 тысяч рублей, в этот раз — 68 тысяч. На данный момент она все погасила, задолженностей нет. Какой вообще порядок? Суд должен был уведомить ее о вынесенном решении, раз никаких обжалований с ее стороны не поступило, мы все это направили судебным приставам. Те тоже должны были предупредить ее. Приставы вообще не должны были возбуждать производство, раз это не тот человек. Получается, здесь все допустили ошибку, — отвечает «Реальному времени» юрист УК «ДомСервис» Радик Ибрагимов.

На прямой вопрос, должна ли УК сообщать приставам, если человек уже погасил задолженность, представитель управляющей компании рассказал для чего-то снова об изначальном порядке — при получении решения суда они смотрят только на квартиру, при этом про разницу фамилий — ни слова.

— Когда нам приходит решение из суда, мы смотрим на квартиру, есть ли там на данный момент долги, бывает, за это время человек уже закрывает задолженность. Если по-прежнему есть, мы уже отправляем в работу судебным приставам, — только ответил Ибрагимов.

Со слов Шариповой, ей в управляющей компании ответили, что они не должны сообщать судебным приставам о погашениях задолженности.

В итоге, женщина, оставшаяся без отдыха на море, собирается вернуть свои деньги, 40 тысяч за путевку, 1 200 рублей за такси, а также компенсацию морального ущерба, через суд. Пока же она обратилась в прокуратуру РТ, чтобы там дали правовую оценку случившемуся.

— Жалоба, действительно, поступила к нам на электронную почту 11 июля. Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке, заявитель получит ответ по электронной почте, — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры РТ.

Эндже Шарипова обратилась в прокуратуру РТ, чтобы там дали правовую оценку случившемуся

В пресс-службе УФССП по РТ пояснили, что в отдел по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам Казани поступал исполнительный документ по задолженности по платежам.

— Стоит отметить, что исполнительный документ соответствует требованиям федерального закона «Об исполнительном производстве». Документ пришел, конечно, на его основании было возбуждено исполнительное производство, приставы только исполняют решение суда. В рамках исполнительного производства приставом-исполнителем принимались меры по уведомлению должницы Зариповой, — подчеркивает главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова. Что касается порядка, как именно УК должна сообщать о погашениях долгов, то в пресс-службе посоветовали обратиться непосредственно в управляющую компанию.

В ведомстве сообщают, что 10 июля Эндже Шарипова обратилась в отдел и рассказала о ситуации. В этот же день после того, как Шарипова принесла справку, что у нее нет задолженностей, судебный пристав, разобравшись, что Зарипова и Шарипова — одно лицо, сразу вынес постановление, которое отменяло прежнее по ограничению выезда.