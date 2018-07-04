В Татарстане приставы взыскали свыше 745 млн рублей долгов по налогам

С начала 2018 года судебные приставы в Татарстане взыскали более 745 млн рублей долгов по налогам.

Для этого ими применялся широкий комплекс мер принудительного взыскания, в том числе арест денежных счетов и имущества неплательщиков, ограничение на регистрационные действия имущества, запрет на выезд за границу, отметили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Ранее стало известно, что общая задолженность по фискальным платежам в республике составила 10 млрд рублей. По состоянию на начало июня 2018 года приставы Татарстана взыскали долгов на общую сумму в 1,56 млрд рублей.