Дело замглавы УФССП по РТ Плющего возвращено судом прокурору

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Отказался рассматривать дело зама главного судебного пристава Татарстана Вахитовский райсуд Казани. По решению суда, материалы дела будут возвращены в прокуратуру.

Как сообщили «Реальному времени» в Вахитовском суде, решение о возврате было принято еще 14 июня. Основанием для возврата стало возбуждение 20 и 29 марта новых уголовных дел в отношении Плющего и необходимость их соединения с уже рассматриваемым судом.

Напомним, рассмотрение дела Плющего стартовало в суде еще в начале марте. По версии обвинения, на посту начальника Советского райотдела службы приставов Плющий незаконно давал указания закрывать неоконченные исполнительные производства, что повлекло ущерб для Пенсионного фонда России в виде неуплаченных взносов на сумму около 500 тыс. рублей.

А во второй декаде марта Плющий стал фигурантом нового уголовного дела. По версии следствия, в 2015 году он дал незаконные указания подчиненным на снятие запрета по совершению регистрационных действий с квартирой должника. В рамках этого же дела к ответственности привлекают начальника антикоррупционного отдела УФССП по РТ.



