«Систему теплоснабжения Казани нужно кардинальным образом реформировать»

Эксперт энергоотрасли об изменениях на рынке теплоснабжения

Фото: Максим Платонов

Год назад вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О теплоснабжении». Новеллы предполагают переход на модель определения стоимости тепловой энергии по методу «альтернативной котельной». Изменения население Казани может почувствовать уже в ближайшем будущем. В новом проекте ключевая роль отводится единой теплоснабжающей организации (ЕТО), которая станет монополистом в своей зоне теплоснабжения. О том, что это за структура, каковы ее полномочия и как будет определяться ее ответственность, «Реальное время» поговорило с начальником отдела реализации тепловой энергии ОАО «ТГК-16» Федором Косуровым.

Изменения в законодательстве о теплоснабжении

— Федор Сергеевич, что такое ЕТО? Каковы полномочия данной структуры?

— Единая теплоснабжающая организация выступает в качестве гарантирующего поставщика тепловой энергии для потребителей, расположенных в зоне ее деятельности. ЕТО отвечает за качество и бесперебойную поставку ресурса, а также несет ответственность за технологические нарушения. Статус ЕТО в отношении городов с населением 500 тыс. человек и более, например Казани, присваивается при утверждении Схемы теплоснабжения решением Минэнерго РФ. Либо, если речь идет о городах с населением менее 500 тыс. человек — исполнительным комитетом города.

Схемой теплоснабжения за каждой ЕТО закреплена зона деятельности, любой потребитель, чьи теплопотребляющие установки расположены в такой зоне, может обратиться в ЕТО для заключения договора теплоснабжения. Организация, в свою очередь, обязана заключить договор с любым обратившимся к ней потребителем, расположенным в ее зоне деятельности.

Согласно статье 23.8. п.2 №190 ФЗ «О теплоснабжении», с образованием ценовой зоны теплоснабжения потребитель должен будет покупать тепловую энергию только у ЕТО, в зоне деятельности которой он находится.

— Какие новые обязательства появятся у ЕТО в связи с реформой?

— Изменения, внесенные в федеральный закон «О теплоснабжении», вступили в силу с 1 июля 2018 года. Новшества предполагают переход на новую модель определения стоимости тепловой энергии — метод «альтернативной котельной». Переход к данному методу расчета возможен по инициативе ЕТО и исполнительного комитета с согласования правительства РФ.

Суть его проста — тепло для конечного потребителя не должно превышать тариф «альтернативной котельной», то есть вне зависимости от способа его производства, транспортировки и потерь тариф на тепло не должен быть выше уровня тарифа на тепло, полученного от котельной. Это важное решение, так как сейчас во многих системах централизованного теплоснабжения в России тарифы на тепло превышают стоимость тепла, которое было бы получено на собственной котельной потребителя. Поэтому и развернулась так называемая «котельнизация», когда потребители уходят на собственные теплоисточники.

Сейчас во многих системах централизованного теплоснабжения тарифы на тепло превышают стоимость тепла, которое было бы получено на собственной котельной потребителя



Согласно п.2 статьи 23.13. №190 ФЗ «О теплоснабжении», в ценовой зоне единая теплоснабжающая организация будет являться разработчиком схемы теплоснабжения для своей зоны деятельности. Также ЕТО обязана реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, необходимые для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения. Рычагом воздействия при этом будет являться заключенное между ЕТО и исполнительным комитетом соглашение об исполнении схемы теплоснабжения, предусмотренное п.15 статьи 23.13. №190 ФЗ «О теплоснабжении».

Помимо вышеперечисленного, ЕТО отвечает за соблюдение параметров качества поставляемой тепловой энергии и соблюдение допустимых перерывов в теплоснабжении. Максимальный допустимый перерыв теплоснабжения по году не должен превышать 14 дней.

— По каким критериям теплоснабжающая организация может стать ЕТО?

— Критерии определения ЕТО четко установлены пунктом 7 постановления правительства № 808 от 08.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», среди которых:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

«Казани необходимо развивать теплосети»

— Если говорить о поставке тепловой энергии в Казань, какие ЕТО представлены у нас? И как между ними распределяются зоны деятельности?

— Сейчас в Казани действуют 43 ЕТО, утвержденные Схемой теплоснабжения. Три крупнейшие ЕТО (ЕТО-1 АО «Татэнерго», ЕТО-2 ОАО «ТГК-16», ЕТО-3 АО «Казэнерго») снабжают население Казани тепловой энергией, остальные созданы на базе ведомственных и промышленных котельных, функционирующих как для собственных нужд, так и для снабжения тепловой энергией населения.

Распределение тепловых нагрузок между действующими ЕТО определяется Схемой теплоснабжения, где определены объемы отпуска тепловой энергии от источников тепла и объемы покупки тепловой энергии в горячей воде ЕТО у теплоснабжающих организаций.

Однако по мнению экспертов, система теплоснабжения Казани не оптимальная. Ее нужно кардинальным образом реформировать. С этой позицией согласен и исполнительный комитет города Казани. Различные варианты реформирования системы теплоснабжения Казани рассматривались уже достаточно давно. Но именно с принятием новых нормативных актов области теплоснабжения, введением понятия ЕТО, ценовой зоны и при озвученном переходе ценообразования в тепле на метод «альтернативной котельной» появился свет в конце тоннеля. И как говорится, это не свет приближающегося поезда, это реальный путь выхода из того негативного тренда, в котором находится система централизованного теплоснабжения.

По мнению экспертов, система теплоснабжения Казани не оптимальна. Ее нужно кардинальным образом реформировать



По мнению специалистов ОАО «ТГК-16», экспертов отрасли, в Казани можно создать реально действующий механизм, при котором система централизованного теплоснабжения сможет развиваться и повышать свою эффективность, при этом не создавая непосильного бремени для потребителей и населения. Суть предложения — создание единой теплоснабжающей организации на базе теплосетевых активов, которые в настоящий момент находятся в собственности ОАО «Казанская теплосетевая компания», и активов АО «Казэнерго». Данная организация будет независима от крупных производителей тепловой энергии, коими являются АО «Татэнерго» и ОАО «ТГК-16», и будет кровно заинтересована в оптимизации своих тепловых сетей путем вывода из эксплуатации неэффективных котельных и максимизации загрузки источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии с наименьшим тарифом. Именно таким образом данная компания сможет повысить свою прибыльность даже без повышения конечного тарифа. Производители тепловой энергии в этой ситуации будут вынуждены оптимизировать свои затраты, чтобы предложить потребителю свою продукцию — тепло по наименьшей цене. В настоящий момент именно таким образом работает рынок электрической энергии, где электростанции конкурируют за загрузку в экономичном режиме.

Такая ЕТО должна находиться в ведении исполнительного комитета Казани, для учета интереса жителей города, а не отдельных компаний.

— Что это даст?

— Снижение затрат на закупку тепловой энергии от источников высвободит для организации дополнительные средства, которые будут направлены на повышение качества обслуживания тепловых сетей, а это в текущих условиях крайне необходимо. В подтверждение своего довода могу привести яркий пример состояния тепловой изоляции тепловода №13, по которому передается тепло от Казанской ТЭЦ-3 тепловыми сетями АО «Татэнерго». В этой ситуации у ЕТО просто не будет возможности и нужды увеличивать конечный тариф за счет сверхнормативных потерь тепла.

Тепловод №13, по которому передается тепло от Казанской ТЭЦ-3 тепловыми сетями АО «Татэнерго»



По моему мнению, развитие тепловых сетей позволит в большей степени увеличить загрузку источников с комбинированной выработкой. На вопрос: почему именно источников с комбинированной выработкой, ответ очевиден — тепло от них дешевле, чем от котельных, так как при сгорании одного килограмма топлива образуются два продукта: тепло и электроэнергия, и затраты на производство делятся между ними.

Приведу пример. Наши специалисты недавно были в городе Дюссельдорфе на одной из самых современных и эффективных электростанций комбинированного цикла «Фортуна», которая, кстати, принадлежит частной энергокомпании. Так вот, на этой электростанции смонтирован энергоблок мощностью более 600 МВт с паровой и газовой турбинами и электрическим КПД около 60%. И при этом этот энергоблок отпускает тепло для централизованного теплоснабжения города. Но самое интересное, что в соответствии с местными подходами тепло, отпускаемое от электростанции с комбинированным циклом, приравнено к теплу от возобновляемых источников! Это потому, что такой подход позволяет существенно улучшить экологическую обстановку в черте города и одновременно уменьшить затраты потребителей. В Казани ситуация, к сожалению, обратная, все больше потребителей отказываются от централизованной системы теплоснабжения, а это, в свою очередь, еще больше увеличивает тариф.



Развитие тепловых сетей позволит в большей степени увеличить загрузку источников с комбинированной выработкой



Развитие единой системы теплоснабжения с одновременным использованием колоссального резерва комбинированного производства, который сейчас есть на ТЭЦ города, даст возможность сдержать рост тарифов как на тепло, так и на электроэнергию. Адекватная ценовая политика — это ведь и благоприятные условия для застройщиков на подключение к тепловым сетям, что уменьшит продолжающийся отказ от централизованного теплоснабжения в пользу индивидуальных источников тепловой энергии.

В итоге простое организационное решение позволит, как я уже отметил выше, создать справедливый тариф на тепловую энергию для конечного потребителя, оптимально загрузить источники тепловой энергии по конкурентному принципу, повысить надежность теплоснабжения, создать механизмы развития тепловых сетей города. Отрадно, что руководство Казани озаботилось данным вопросом и готово поддержать предложенный нами подход.

«Цена тепловой энергии по методу «альткотельной» в Казани может быть значительно выше существующего тарифа»

— Если я правильно понимаю, согласно реформе, несмотря на возможные плюсы, о которых вы рассказали, монополия ЕТО только усиливается. Получается, монополист на рынке может в любой момент поднять цену и поменять коммунальный платеж?

— Вы правы, в ценовых зонах теплоснабжения монополия ЕТО усиливается. Если ранее ЕТО обязана была заключать договор теплоснабжения с каждым обратившимся к ней потребителем, то с реформой появляется обязанность потребителя приобретать тепло только у ЕТО. Данное нововведение прописано в статье 23.8. п.2 №190 ФЗ «О теплоснабжении». Что же касается тарифа, то в ценовых зонах для каждой системы теплоснабжения будет установлен предельный уровень цены (утверждается комитетом по тарифам), выше которого ЕТО не может реализовывать тепловую энергию. Предельный уровень цены на тепловую энергию рассчитывается по методу «альтернативной котельной», при этом цена может быть как выше, так и ниже установленного на сегодняшний день тарифа. По нашим предварительным расчетам, в Казани цена тепловой энергии по методу «альтернативной котельной» будет значительно выше существующего тарифа. В регионах, где предельный уровень цены по методу «альтернативной котельной» выше существующего тарифа, может происходить поэтапное повышение стоимости тепловой энергии до уровня альтернативной котельной.

— Какие меры ответственности предусмотрены для ЕТО, если структура начнет злоупотреблять своим доминирующим положением?

— ЕТО отвечает за качество поставляемой тепловой энергии и за превышение допустимых перерывов в теплоснабжении путем снижения размера платы населению за тепловую энергию. Если структура будет нарушать, возложенные на нее обязательства, то организацию могут лишить статуса ЕТО. К таким нарушениям относятся нарушение сроков оплаты за тепловую энергию теплоснабжающим организациям и за оказание услуг по транспортировке тепловой энергии теплосетевым организациям.

— Вправе ли ЕТО решать, у какого поставщика и сколько закупать тепла, или существуют определенные нормы закупок, прописанные в документах?

— Решение о распределении тепловой энергии по источникам теплоты отражены в Схеме теплоснабжения города. Там просчитываются все тарифные последствия в случае недозагрузки того или иного источника теплоты. Схема теплоснабжения — это основополагающий документ, который должен неукоснительно исполняться ЕТО.

— ТГК-16 является ЕТО-2. Компания получила статус три года назад. Что дала эта роль ТГК-16 и что поменялось с 2015 года? Удалось ли заключить новые договоры? Как изменились тарифы с присвоением статуса ЕТО?

— До 2015 года ТГК-16 реализовывала тепловую энергию в городе Казани потребителям, подключенным к коллекторам Казанской ТЭЦ-3. Присвоение статуса ЕТО-2 позволило нам стать единственным поставщиком тепловой энергии для социально значимого проекта ЖК «Салават купере» и ряда новых промышленных потребителей.

С присвоением статуса ЕТО ТГК-16 получила тарифы для конечных потребителей, потребляющих тепловую энергию из тепловых сетей, в которые тепло поступает от Казанской ТЭЦ-3. Сегодня филиал компании, Казанская ТЭЦ-3, является самым эффективным крупным источником тепла Казани, за счет чего удалось достичь более низкого конечного тарифа для населения нового района ЖК «Салават купере» по сравнению с тарифом ЕТО-1 АО «Татэнерго», разница на сегодняшний день составляет 11% за одну гигакалорию.

— Намерены ли вы поддерживать более низкий конечный тариф для ЖК «Салават купере» по сравнению с тарифами в остальной части города Казани?

— Данный тариф формируется из двух составляющих: тарифа на коллекторе Казанской ТЭЦ-3 и тарифа на транспорт тепловой энергии до конечного потребителя. Тариф на коллекторе зависит от общего объема тепловой энергии, вырабатываемой станцией. ОАО «ТГК-16» активно ведет работу по сохранению объемов отпуска тепловой энергии от Казанской ТЭЦ-3 в соответствии со Схемой теплоснабжения города. Для сохранения тарифов на сегодняшнем уровне необходимо выполнение Схемы теплоснабжения города Казани по объемам приобретения тепловой энергии от КТЭЦ-3, а для снижения конечного тарифа необходимо увеличить загрузку ТЭЦ-3 до проектных значений. И, как я говорил уже ранее, проработать вопрос создания независимой теплоснабжающей организации города Казани.