Ностальгия в погонах по 37-му году, затопленный стадион в Волгограде и ложь британских СМИ

Каким мы запомним ЧМ-2018

Фото: Дмитрий Резнов

ЧМ-2018, по мнению многих, вошел в историю как лучший чемпионат за все время проведения этих турниров. Популярный комментатор Виталий Ошовский в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает, какие моменты прошедшего мундиаля мы запомним особенно хорошо.

«Жалею, что сейчас не 37-й год». Выходка Pussy Riot

Финальный матч Франция — Хорватия стал украшением всего чемпионата. Но, увы, в бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Вновь отличились активисты Pussy Riot: в начале второго тайма они выбежали на поле в полицейской форме — то есть перфоманс явно тщательно готовился.

Сразу после матча задержанным акционисту Петру Верзилову и Веронике Никульшиной, работающей моделью, устроили жесткий допрос (это видео попало в сеть): «Что, на Россию решили нас…ть? — повышая голос, выговаривал сотрудник правоохранительных органов. — А вы знаете, что за это Россия будет платить штрафы ФИФА? Вы Россию подставили! Жалею, что сейчас не 37-й год. Просто — иногда жалею».

Участники акции провели в камере всю ночь и надеются на скорое освобождение.

«Россия действительно превратилась в настоящую футбольную страну. Забудьте хоккей, все зимние виды спорта, потому что сейчас это официально: Россия — чисто футбольная страна», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото kremlin.ru



«Забудьте хоккей, все зимние виды спорта, Россия — чисто футбольная страна»

За последние полтора месяца Россия кардинально поменяла свои спортивные «взгляды». Если раньше о людях, связанных с футболом, порой говорили с некоторым пренебрежением, то сейчас все вдруг стало иначе. Граждане, заявляющие: «Не понимаю и не признаю футбол», «Дать бы каждому из 22 дураков по мячику» и т. п., остались в меньшинстве. Прямо в вагонах метро болельщики устраивали импровизированные концерты и даже карнавалы. Особенно отличились перуанцы, которые в середине июня фактически «захватили» Саранск.

«Россия действительно превратилась в настоящую футбольную страну. Забудьте хоккей, все зимние виды спорта, потому что сейчас это официально: Россия — чисто футбольная страна», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Этим летом не интересоваться футболом стало просто не модно. Но сможет ли Россия удержать столь высокую планку этого интереса? Первое время многие продолжат обсуждать лучшую игру в мире, а вот дальше, при отсутствии успехов у российских клубов и сборной, «нефутбольная страна» может вернуться.

Как Вида встретился с Путиным

«Футбол — вне политики!» — этот лозунг почти дотянул до окончания ЧМ. На улицах россияне с удовольствием фотографировались и обнимались с иностранцами, а команды не давали отвлечься от игры, удивляя одним неожиданным результатом за другим. Как и ожидалось, «политика» началась со сборной России. Правда, никто не ожидал, что главным «политологом» ЧМ станет ничем вроде бы не примечательный хорватский защитник Домагой Вида, выкрикивающий в раздевалке своей команды «Слава Украине!».

История вроде бы закончилась перемирием. В финальном матче с французами Виду никто не освистывал — во многом благодаря тому, что Домагою хватило ума попросить прощения. «Я хочу извиниться перед русскими людьми, я уважаю вашу страну. Говоря «Слава Украине», я не хотел оскорбить Россию. На ошибках учатся, они помогают нам становиться лучше», — отметил Вида в прямом эфире. Уже по окончании финального матча Владимир Путин, как ни в чем ни бывало, повесил на шею Домагою серебряную медаль.

Прямо перед прилетом Месси муралисты в спешном порядке сотворили граффити с его изображением. Как результат — немедленный вылет Аргентины в 1/8 финала. Фото Максима Платонова

Граффити в Казани = вылет из ЧМ

Казань отныне самый нефартовый российский город для суперзвезд. Именно здесь никак не может забить Лео Месси, и вот теперь появилась тема с граффити. В прошлом году местные художники нарисовали изображение Роналду — и тот не смог выиграть Кубок конфедераций. Прямо перед прилетом Месси муралисты в спешном порядке сотворили граффити с его изображением. Как результат — немедленный вылет Аргентины в 1/8 финала.

К четвертьфиналу рядом «Миража» нарисовали портрет Неймара — и тенденция стала закономерностью. Именно в Казани сборная Бразилии сенсационно проиграла бельгийцам и покинула турнир. Увы, своевременно нарисовать Луку Модрича казанцы не успели: глядишь, в полуфинал вышла бы Россия.

За что убрали Уткина и Слуцкого

На групповой стадии ЧМ-2018 вдруг остро встал вопрос комментирования матчей на ТВ. Главный скандал случился вокруг персоны Василия Уткина, который должен был стать голосом Первого канала. Откомментировав игру Испания — Португалия, комментатор поехал в Ростов на Бразилия — Швейцария. Однако ни здесь, ни на матче Тунис — Англия он так и не отработал. А затем и вовсе объявил о прекращении сотрудничества с каналом.

Это вызвало массу разговоров в среде «заинтересованной общественности». Главная версия — Василия отлучили от микрофона «по звонку из Кремля». Якобы Уткин до ЧМ слишком много критиковал «Зенит». Со временем популярность набрало другое предположение: дескать, в отстранении Уткина принимала участие лично Тина Канделаки. Однако руководитель «Матч ТВ» эту информацию категорически опровергла.

Скандальным получилось и расставание с Первым каналом Леонида Слуцкого. Болельщики решили, что его отстранили от эфира за произнесение фамилии оппозиционера Навального во время матча Германия — Мексика. Та игра стала последней для Слуцкого на ЧМ-2018. Как выяснилось чуть позже, ничего криминального за этим не стояло: просто его новый клуб «Витесс» вышел из отпуска.

Познания бразильского болельщика-журналиста ширились с каждым днем. Фото instagram.com/tomersavoia

«Россия а***нна, братан, а***нна!» Бразилец, покоривший города-хозяева ЧМ

Томер Савойя до ЧМ-2018 был обыкновенным журналистом портала «90 minutos». Так получилось, что именно его редакция отправила освещать мундиаль в России. Сейчас главред даже не представляет, насколько он попал в точку! Поистине вся Россия благодарна ему за рождение новой звезды. А родилась она во время марша бразильских болельщиков. Савойя увидел видеокамеру, подошел к ней и закричал что есть мочи: «Бразилия чемпион! Россия а***нна, братан, а***нна!». Уже на следующий день с ним хотела «селфиться» вся Москва.

Томер, к радости наших болельщиков, на этом не остановился. Познания бразильского болельщика-журналиста ширились с каждым днем. «За здоровье, братан! Россия куражна, Россия крута, Россия пи***та!» — через несколько дней у всех на устах был новый хит от Савойи. К четвертьфиналу Томер настолько освоил русский язык, что попросил на нем Путина предоставить ему русское гражданство. Увы, ответа на последовало, и Савойя покинул Россию.

«Мы больше не верим английской прессе. Все, что они написали — дичайшая ложь и провокация»

Официально: англичане возвращаются домой живыми и невредимыми — исход, который вряд ли предполагали в «желтых» английских газетах. Местные СМИ совершили поистине «журналистское преступление», очернив Россию до начала ЧМ-2018 — настолько, что перед турниром темнокожие игроки сборной Англии прошли спецкурсы по «правильному» реагированию на расизм. А за несколько дней до вылета в Россию англичан зачем-то поместили на военную базу, где они два дня жили в армейских условиях. Газеты всерьез полагали, что атаковать англичан будут не только россияне, но и их… медведи.

На первых тренировках сборная Англии вела себя настороженно. Ее встречали хлебом-солью, которые игроки также не спешили вкусить — мало ли, может, русские подсыпали «Новичок»? Однако по ходу турнира всем стало очевидно: английские СМИ просто впали в маразм. «Мы больше не верим нашей прессе. Все, что они написали о вас, — дичайшая ложь и провокация. Это лучший ЧМ в истории», — заявил один из английских болельщиков. Перед финальным матчем «The Guardian» признала, что западные СМИ попросту оклеветали Россию.

Вчера стадион оказался затоплен после сильного ливня и стал непригоден для принятия футбольных соревнований. Фото gg34.ru

Катастрофа «Волгоград Арены»

Ряд тревожных новостей поступает по целому ряду стадионов ЧМ-2018. До сих пор ведутся переговоры между «Крыльями Советов» и арендодателями «Самары Арены». Поговаривают, что самарский клуб не может найти деньги для игры на новом красавце стадионе, и в переговоры уже включились местные власти.

Еще более тревожна ситуация с «Ростов Ареной». ФК «Ростов» может отказаться платить 12 млн евро за аренду нового стадиона и вернуться на «Олимп-2», который стоит всего лишь 400 000 евро. К решению проблемы подключился Аркадий Дворкович, выразивший уверенность в том, что «Ростов» найдет деньги для игры на суперсовременной арене.

Однако все это — проблемы местного значения по сравнению с катастрофой, которую переживает «Волгоград Арена». Вчера стадион оказался затоплен после сильного ливня и стал непригоден для принятия футбольных соревнований. Скорее всего, новый сезон ФНЛ «Ротору» опять придется начинать на стареньком 5-тысячном «Зените».