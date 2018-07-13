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На улицы Казани вышел «дорожный пристав»

20:36, 13.07.2018 1
На улицы Казани вышел «дорожный пристав»

Сегодня судебные приставы Татарстана провели совместный рейд с сотрудниками Госавтоинспекции РТ. Выявлять должников им помогал «Дорожный пристав».

Видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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