Загородная Казань: миллион за сотку в «Волжской гавани», кирпич на смену дереву и четыре спальни вместо двух

Аналитическая служба «Реального времени» проанализировала спрос и цены на рынке загородной недвижимости

Рынок загородной недвижимости перенасыщен предложениями. Несмотря на разгар сезона, большого спроса на жизнь на природе у казанцев не наблюдается. Чего не скажешь об элитных коттеджных поселках: здесь растут аппетиты и у покупателей, и у застройщиков. Стоимость земли варьируется в пределах 200—300 тысяч рублей, а в отдельных проектах доходит и до миллиона за сотку. Как изменились запросы любителей «загородки» и что их больше всего волнует при выборе участка под ИЖС — подробнее в материале «Реального времени».

«Элитка» подорожала, экономсегмент стабилен

Вокруг Казани выросло большое количество коттеджных поселков, одни из которых предлагают готовый дом, другие — участок земли для индивидуального жилищного строительства. Новых жилых массивов с каждым годом все больше и больше. Хотя, как отмечают аналитики, нельзя однозначно сказать, что спрос на загородную недвижимость растет.

— Можно выделить несколько причин, почему это происходит. Одна из них — это перенасыщенность рынка загородной недвижимости, вторая — платежеспособность населения, которая пока в основном не соответствует ценам на загородную недвижимость, — отметил в беседе с корреспондентом «Реального времени» президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

Разброс цен на землю в коттеджных поселках Казани достаточно большой: значения колеблются от 30 до 330 тыс. руб. за сотку, а в отдельных проектах доходят и до миллиона рублей за сотку — например, в «Волжской гавани» в Кировском районе Казани от застройщика «Мегалайн». Впрочем, ярко выраженной тенденции к повышению цен не наблюдается: большинство компаний стараются сохранить цены на землю на уровне прошлого года, лишь немногие идут на повышение. Так, например, «Невада РТ» повысила среднюю стоимость участков в поселках «Обухово» и «Зеленый берег» на 13,9% и 16,1% соответственно, «Загородный клуб» подорожал в среднем с 290 до 300 тыс. руб. за сотку. В поселке «Султан Ай» земля также выросла в цене.





«Невада РТ» повысила среднюю стоимость участков в поселках «Обухово» и «Зеленый берег» на 13,9% и 16,1% соответственно. Фото poselki116.ru



Однако бюджетные варианты земли со стоимостью в пределах до 50—60 тыс. руб. остались практически неизменными. Статистика как нельзя лучше подтверждает, что на дорогую загородную недвижимость денег у большинства казанцев по-прежнему нет, их больше привлекают варианты экономкласса. И чтобы сохранить спрос на участки в этом сегменте, компании стараются удерживать цены на прежнем уровне, чего не скажешь об элитной загородной недвижимости, где растут и потребности клиентов, и цены.

— Если раньше большинству клиентов было достаточно двух спальных комнат, то теперь нужны три-четыре, причем одна — на первом этаже. Необходимо наличие двух санузлов. Многие предпочитают жилье из кирпича, а не из дерева или экспериментальных материалов. Покупатель желает, чтобы дом имел современный архитектурный стиль, с элементами витражного остекления в гостиной комнате. Если раньше покупателям было достаточно площади участка от 5 соток, то теперь нужно не менее семи. Для многих покупателей важно наличие бани и полноценного гаража, а не навеса, — отметил Адель Хасбиулин, директор агентства недвижимости «Мегалит».

Инфраструктура — на первом месте

Цены на участки земли зачастую кардинально отличаются даже в соседних коттеджных поселках. При этом стоит отметить, что во многих случаях нет прямой зависимости близости территории к Казани. Так, например, в «Мешинских усадьбах» цена за сотку доходит до 185 тыс. руб., тогда как в «Благодатном», которое находится в два раза ближе к Казани, сотка стоит в два раза дешевле. Различие цены обуславливает инфраструктура: наличие дорог, газо-, электро- и водоснабжения.

Как отмечают аналитики и эксперты, рынок земельных участков в коттеджных поселках вблизи Казани уже перенасыщен, поэтому компании стараются сделать каждый массив эксклюзивным и уникальным. Чаще всего акцент делается на выгодное и популярное географическое положение, а также природный ландшафт. Например, в коттеджном поселке «Лесное озеро» покупателям предлагается выбрать условия на свой вкус: можно взять участок у озера, а можно — у леса. «Мешенские усадьбы» предлагают живописный вид на реку Меша, а «Алтын Яр» — на Куйбышевское водохранилище. Однако какой бы красивой ни была российская природа за окном, клиента больше волнуют другие вопросы: «Прежде всего покупателя интересует инфраструктура, коммуникации, дороги, и уж только потом экология», — подтвердил «Реальному времени» директор агентства «ФЛЭТ» Руслан Хабибрахманов.

В «Мешинских усадьбах» (на фото) цена за сотку доходит до 185 тыс. руб., тогда как в «Благодатном», которое находится в два раза ближе к Казани, сотка стоит в два раза дешевле. Фото poselki116.ru



В отношении коммуникаций большинство компаний берут на себя подведение электрических сетей в поселок: проводится общая электрификация с возможностью дальнейшего подведения электричества к отдельному дому. Газификация тоже в приоритете у покупателей. Но здесь позиция компаний разнится. В некоторых коттеджных поселках есть централизованное газоснабжение (например, в «Золотых ключах»), в других — точки подключения к газу (например, «Отрадное»), в третьих — газа нет (например, «Тридевятово» пока не подключено к газу, но компания «МИК» обещает поэтапную газификацию и в договоре при покупке земли закрепляет за собой такую обязанность).



Второй немаловажный вопрос — дороги. В отдельных коттеджных поселках предлагают асфальтированные подъездные пути («Золотые ключи», «Семь озер» и т.д.), однако большинство ограничиваются щебнем («Умырзая», «Зеленый берег», например), а иные и таких дорог не строят («Восточное Державино», к примеру).

Некоторые поселки готовы предложить и благоустройство: уличное освещение и детские площадки, благоустроенную зону отдыха и круглосуточную охрану («Загородный клуб», к примеру, предлагает все эти опции). Но за все приходится платить. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.

Лаишево удерживает приоритет

Немаловажным при выборе загородной недвижимости является и ее территориальное расположение. Большинство экспертов наиболее востребованным называют Лаишевский район. Здесь в разы больше коттеджных поселков, нежели в Зеленодольском или Верхнеуслонском районах. Так, к примеру, ГК «Дар» на территории Лаишевского района реализует два проекта, «МИК» — три из пяти, «Невада РТ» — два их трех.

Высокий покупательский спрос определяет и соответствующую цену участка. Средняя цена сотки в пределах этого муниципального образования — 80 тыс. рублей. При этом если в целом на рынке загородной недвижимости цены остались стабильными, то в этом районе немного, но все же выросли — в целом на 2,5%, а в ряде проектов — и того выше.

Коттеджные поселки Казани, 2018

Компания Коттеджный поселок Местоположение Населенный пункт Сколько км от границы Казани Категория земель ООО «МегаЛайн» Волжская гавань Казань Кировский район 12 ИЖС ООО «АК БАРС Недвижимость» Голубое озеро (три очереди в поселке) Казань Авиастроительный 14 ИЖС Группа компаний «ДАР» Загородный клуб Зеленодольский район вблизи Ореховка, Золотые ключи 3 ИЖС ОАО «СПЕЦКАУЧУКРЕМСТРОЙ» КК Ковалинский Лаишевский район Песчаные Ковали 23 ИЖС СК Велес Лесная поляна Советский р-он севернее от Константиновки 0 ИЖС Тимур Фаттахов Султан Ай Казань вблизи Бахчисарай, Константиновка 17 ИЖС Группа компаний «ДАР» Золотые ключи Зеленодольский район вблизи Ореховка, Загородный клуб 3 ИЖС Группа компаний «ДАР» Пятидворье Верхнеуслонский вблизи Моркваши Village 10 ИЖС Компания «Невада РТ» Новые Салмычи Пестречинский на границе с п. Салмычи 4,5 ИЖС