Загородная Казань: миллион за сотку в «Волжской гавани», кирпич на смену дереву и четыре спальни вместо двух
Аналитическая служба «Реального времени» проанализировала спрос и цены на рынке загородной недвижимости
Рынок загородной недвижимости перенасыщен предложениями. Несмотря на разгар сезона, большого спроса на жизнь на природе у казанцев не наблюдается. Чего не скажешь об элитных коттеджных поселках: здесь растут аппетиты и у покупателей, и у застройщиков. Стоимость земли варьируется в пределах 200—300 тысяч рублей, а в отдельных проектах доходит и до миллиона за сотку. Как изменились запросы любителей «загородки» и что их больше всего волнует при выборе участка под ИЖС — подробнее в материале «Реального времени».
«Элитка» подорожала, экономсегмент стабилен
Вокруг Казани выросло большое количество коттеджных поселков, одни из которых предлагают готовый дом, другие — участок земли для индивидуального жилищного строительства. Новых жилых массивов с каждым годом все больше и больше. Хотя, как отмечают аналитики, нельзя однозначно сказать, что спрос на загородную недвижимость растет.
— Можно выделить несколько причин, почему это происходит. Одна из них — это перенасыщенность рынка загородной недвижимости, вторая — платежеспособность населения, которая пока в основном не соответствует ценам на загородную недвижимость, — отметил в беседе с корреспондентом «Реального времени» президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.
Разброс цен на землю в коттеджных поселках Казани достаточно большой: значения колеблются от 30 до 330 тыс. руб. за сотку, а в отдельных проектах доходят и до миллиона рублей за сотку — например, в «Волжской гавани» в Кировском районе Казани от застройщика «Мегалайн». Впрочем, ярко выраженной тенденции к повышению цен не наблюдается: большинство компаний стараются сохранить цены на землю на уровне прошлого года, лишь немногие идут на повышение. Так, например, «Невада РТ» повысила среднюю стоимость участков в поселках «Обухово» и «Зеленый берег» на 13,9% и 16,1% соответственно, «Загородный клуб» подорожал в среднем с 290 до 300 тыс. руб. за сотку. В поселке «Султан Ай» земля также выросла в цене.
Однако бюджетные варианты земли со стоимостью в пределах до 50—60 тыс. руб. остались практически неизменными. Статистика как нельзя лучше подтверждает, что на дорогую загородную недвижимость денег у большинства казанцев по-прежнему нет, их больше привлекают варианты экономкласса. И чтобы сохранить спрос на участки в этом сегменте, компании стараются удерживать цены на прежнем уровне, чего не скажешь об элитной загородной недвижимости, где растут и потребности клиентов, и цены.
— Если раньше большинству клиентов было достаточно двух спальных комнат, то теперь нужны три-четыре, причем одна — на первом этаже. Необходимо наличие двух санузлов. Многие предпочитают жилье из кирпича, а не из дерева или экспериментальных материалов. Покупатель желает, чтобы дом имел современный архитектурный стиль, с элементами витражного остекления в гостиной комнате. Если раньше покупателям было достаточно площади участка от 5 соток, то теперь нужно не менее семи. Для многих покупателей важно наличие бани и полноценного гаража, а не навеса, — отметил Адель Хасбиулин, директор агентства недвижимости «Мегалит».
Инфраструктура — на первом месте
Цены на участки земли зачастую кардинально отличаются даже в соседних коттеджных поселках. При этом стоит отметить, что во многих случаях нет прямой зависимости близости территории к Казани. Так, например, в «Мешинских усадьбах» цена за сотку доходит до 185 тыс. руб., тогда как в «Благодатном», которое находится в два раза ближе к Казани, сотка стоит в два раза дешевле. Различие цены обуславливает инфраструктура: наличие дорог, газо-, электро- и водоснабжения.
Как отмечают аналитики и эксперты, рынок земельных участков в коттеджных поселках вблизи Казани уже перенасыщен, поэтому компании стараются сделать каждый массив эксклюзивным и уникальным. Чаще всего акцент делается на выгодное и популярное географическое положение, а также природный ландшафт. Например, в коттеджном поселке «Лесное озеро» покупателям предлагается выбрать условия на свой вкус: можно взять участок у озера, а можно — у леса. «Мешенские усадьбы» предлагают живописный вид на реку Меша, а «Алтын Яр» — на Куйбышевское водохранилище. Однако какой бы красивой ни была российская природа за окном, клиента больше волнуют другие вопросы: «Прежде всего покупателя интересует инфраструктура, коммуникации, дороги, и уж только потом экология», — подтвердил «Реальному времени» директор агентства «ФЛЭТ» Руслан Хабибрахманов.
В отношении коммуникаций большинство компаний берут на себя подведение электрических сетей в поселок: проводится общая электрификация с возможностью дальнейшего подведения электричества к отдельному дому. Газификация тоже в приоритете у покупателей. Но здесь позиция компаний разнится. В некоторых коттеджных поселках есть централизованное газоснабжение (например, в «Золотых ключах»), в других — точки подключения к газу (например, «Отрадное»), в третьих — газа нет (например, «Тридевятово» пока не подключено к газу, но компания «МИК» обещает поэтапную газификацию и в договоре при покупке земли закрепляет за собой такую обязанность).
Второй немаловажный вопрос — дороги. В отдельных коттеджных поселках предлагают асфальтированные подъездные пути («Золотые ключи», «Семь озер» и т.д.), однако большинство ограничиваются щебнем («Умырзая», «Зеленый берег», например), а иные и таких дорог не строят («Восточное Державино», к примеру).
Некоторые поселки готовы предложить и благоустройство: уличное освещение и детские площадки, благоустроенную зону отдыха и круглосуточную охрану («Загородный клуб», к примеру, предлагает все эти опции). Но за все приходится платить. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.
Лаишево удерживает приоритет
Немаловажным при выборе загородной недвижимости является и ее территориальное расположение. Большинство экспертов наиболее востребованным называют Лаишевский район. Здесь в разы больше коттеджных поселков, нежели в Зеленодольском или Верхнеуслонском районах. Так, к примеру, ГК «Дар» на территории Лаишевского района реализует два проекта, «МИК» — три из пяти, «Невада РТ» — два их трех.
Высокий покупательский спрос определяет и соответствующую цену участка. Средняя цена сотки в пределах этого муниципального образования — 80 тыс. рублей. При этом если в целом на рынке загородной недвижимости цены остались стабильными, то в этом районе немного, но все же выросли — в целом на 2,5%, а в ряде проектов — и того выше.
|Компания
|Коттеджный поселок
|Местоположение
|Населенный пункт
|Сколько км от границы Казани
|Категория земель
|ООО «МегаЛайн»
|Волжская гавань
|Казань
|Кировский район
|12
|ИЖС
|ООО «АК БАРС Недвижимость»
|Голубое озеро (три очереди в поселке)
|Казань
|Авиастроительный
|14
|ИЖС
|Группа компаний «ДАР»
|Загородный клуб
|Зеленодольский район
|вблизи Ореховка, Золотые ключи
|3
|ИЖС
|ОАО «СПЕЦКАУЧУКРЕМСТРОЙ»
|КК Ковалинский
|Лаишевский район
|Песчаные Ковали
|23
|ИЖС
|СК Велес
|Лесная поляна
|Советский р-он
|севернее от Константиновки
|0
|ИЖС
|Тимур Фаттахов
|Султан Ай
|Казань
|вблизи Бахчисарай, Константиновка
|17
|ИЖС
|Группа компаний «ДАР»
|Золотые ключи
|Зеленодольский район
|вблизи Ореховка, Загородный клуб
|3
|ИЖС
|Группа компаний «ДАР»
|Пятидворье
|Верхнеуслонский
|вблизи Моркваши Village
|10
|ИЖС
|Компания «Невада РТ»
|Новые Салмычи
|Пестречинский
|на границе с п. Салмычи
|4,5
|ИЖС
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