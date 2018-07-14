«Их нравы»: как англичане заразили турков футболом

«Спорт №1» в Османской империи

Фото: wikipedia.org (футбольная команда «Галатасарай» в сезоне 1908—09)

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшняя колонка нашего автора приурочена к окончанию чемпионата мира по футболу и посвящена проникновению этой командной игры в Османскую империю.

Первый матч на «Фенербахче»

Последние четыре недели не только наша страна, но и практически весь мир живет футболом, дышит мундиалем и пьет прохладительные напитки. Ставшая невероятным открытием чемпионата образца 2002 года сборная Турции в турнире на этот раз не участвует. Ни для кого не секрет, что футбол в Турции — национальный вид спорта, но тема современных команд и их болельщиков заслуживает отдельного разговора. А вот о том, как популярная игра появилась в Османской империи, поговорим чуть ниже.

На протяжении многих веков самыми популярными видами спорта в Османской империи были борьба и стрельба из лука. Однако они развивались довольно стихийно и не носили дисциплинированного характера. Европейские виды спорта, в том числе и футбол, начали появляться в Великой Порте во второй половине XIX века. Как раз в это время страна переживала повальное увлечение Западом, открывались иностранные школы, которые и стали очагом первых футбольных команд и клубов.

Первое архивное упоминание о футболе в Османской империи относится к 1890 году. Сообщается, что в стамбульском районе Мода под наблюдением некоего господина Витта, который является британским гражданином, как и в прежние годы, 20—25 молодых людей играют в футбол. Несмотря на то, что сообщение относится к 1890 году, известно, что в футбол в Стамбуле начали играть гораздо раньше, около 1880 года. К слову сказать, что на месте первого футбольного матча ныне находится знаменитый стадион «Фенербахче».

Первая турецкая команда, основанная сыном адмирала Хусейна Хюсню паши Фуадом Хюсню беем (на фото), маскировалась под англичан и носила странное название Black Stockings. Фото wikipedia.org



От англичан и греков к туркам

Как и полагается, футболом Османскую империю заразили англичане, которые устраивали первые футбольные соревнования между греческими командами. А первый футбольный клуб в Османской империи в 1894 году основали также англичане, и назывался он «Футбольный клуб Смирны». Сами турки, во избежание преследований, старались не афишировать свое увлечение футболом. Так, например, первая турецкая команда, основанная сыном адмирала Хусейна Хюсню паши Фуадом Хюсню беем, маскировалась под англичан и носила странное название Black Stockings («черные чулки»). Свою первую и последнюю игру «Черные чулки» сыграли в 1901 году против одной греческой команды и проиграли со счетом 1:5. Во дворце узнали о футбольной авантюре Фуад бея, те, кого удалось поймать, понесли административные наказания.

Однако на этом футбольные приключения Фуад бея не закончились. В 1903 году англичане основывают Стамбульскую лигу. Сначала в ней играют английские и греческие команды, но, начиная с 1905 года, когда был основан ФК «Галатасарай», турки перестают быть зрителями и становятся уже участниками этой лиги. Сам Фуад бей в составе этой команды трижды становится чемпионом Стамбульской лиги.

После окончания Стамбульского военно-морского училища Фуад бея направляют на стажировку во владычицу семи морей — Великобританию, которая также является и родиной футбола. На чужбине, кроме изучения морской науки, Фуад бей не забывает и о футболе. После возвращения на родину с 1915 по 1921 годы он становится главным тренером ФК «Фенербахче». К этому моменту в футбол уже играют не только в Стамбуле и Измире, но и на большей части территорий Османской империи.

Футбольная игра между «Галатасараем» и «Фенербахче» 4 января 1914 г. Фото wikipedia.org



От спортивных побед до трагедии войны

Игра становится популярной и потихоньку завоевывает сердца и души жителей Порты. Свои футбольные клубы появляются в Анкаре, Трабзоне, Адане и других крупных городах. К этому периоду относится и появление ФК «Бешикташ», основанного в 1903 году в качестве гимнастического клуба. Используемая и сегодня аббревиатура BJK («Бешикташ Жимнастик Кулюбю») переводится как «гимнастический клуб Бешикташа».

Звездным часом османского футбола является период с 1908 по 1912 годы, когда турецкие команды, такие как «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ», становятся чемпионами Стамбульской лиги и начинают теснить британские и греческие команды.

Серия побед прерывается началом Первой мировой войны и последовавшей за ней гражданской и освободительной войнами. В этот период на полях сражений Османская империя несла тяжелейшие людские потери. Наряду с солдатами и офицерами погибали и футболисты, которые были кадетами, либо выпускниками военных училищ. Как говорил один известный комментатор: «Судьба играет с человеком, а человек играет в футбол».

Булат Ногманов