Вратарь из системы «Чикаго», защитник-бомбардир из Минска и нападающий-трудоголик

Топ-10 свободных агентов КХЛ, которые ищут себе новый клуб

Основная волна трансферных сделок между клубами КХЛ схлынула; команды начинают выходить из отпусков и готовиться к предстоящему сезону. Но это не значит, что комплектование составов завершено, ведь на рынке «безработных» хватает лакомых кусочков. О том, кто еще не определился с местом работы в Континентальной лиге, в материале «Реального времени».

Иван Налимов, вратарь

Бывший голкипер «Салавата Юлаева» второй месяц сидит без работы. Сообщалось, что Иван очень хочет попробовать свои силы в НХЛ, из-за чего его агенты пока не обращались в российские клубы за местом в составе для своего клиента. В Северной Америке права на игрока принадлежат «Чикаго», но, кажется, Налимов в самое ближайшее время не входит в их планы. Таким образом, голкиперу остается лишь ждать, что какая-нибудь из команд НХЛ выступит с предложением к «Блэкхоукс» об обмене. Однако есть мнение, что интерес к игроку за океаном явно преувеличен агентом хоккеиста, чтобы поднять цену на него.

Как бы там ни было, Налимов остается хорошим качественным вратарем для КХЛ. Его игра в «Адмирале» в прошедшем сезоне стала откровением для многих. В среднем 1,98 пропущенной шайбы с процентом отражения бросков 94 — совершенно топовая статистика для выступающих в российской лиге голкиперов. Разрыв контракта с дальневосточниками позволил Налимову перейти в «Салават», но освоиться в Уфе ему так и не удалось.

Вратарь не стал дожидаться предложения от клуба и решил выйти на рынок свободных агентов. Фото ugra-hc.ru



Илья Проскуряков, вратарь

Прошедший сезон Илья отыграл за ханты-мансийскую «Югру», которая нынче рухнула в ВХЛ. Вратарь не стал дожидаться предложения от клуба и решил выйти на рынок свободных агентов. Но клубы КХЛ пока не готовы предоставить Проскурякову то игровое время и зарплату, на которые рассчитывает 31-летний голкипер. Несмотря на неоднозначный сезон в «Югре», Илья все еще способен выйти на свой максимальный уровень, который он демонстрировал в нижегородском «Торпедо», где у него было в среднем 1,74 пропущенной шайбы за матч и 92,7% отраженных бросков.

Пребывание Евгения в этом списке стоит расценивать лишь как желание хоккеиста попробовать договориться о более выгодном для себя контракте. Фото hawk.ru



Евгений Медведев, защитник



Капитан омского «Авангарда» оказался на рынке свободных агентов, и это весьма неожиданно. Медведев точно не был самым плохим защитником в составе омичей прошлогоднего образца, а вылет в первом раунде плей-офф целиком и полностью — вина руководства клуба, а не игроков. Так что пребывание Евгения в этом списке стоит расценивать лишь как желание хоккеиста попробовать договориться о более выгодном для себя контракте. Тем более что в августе Медведеву стукнет уже 36 лет, и это его последняя возможность получить хороший контракт.

Уже сейчас известно, что защитник начнет предсезонную подготовку с «Авангардом», а вот продолжат ли они сотрудничество и дальше, пока не знает и сам хоккеист. Относительно игры Медведева вопросов быть точно не должно. Результативность защитника — на уровне лучших в КХЛ в его амплуа.

Если посмотреть на составы больших команд КХЛ, то места для Граньяни там действительно нет. Фото hcdinamo.by



Марк-Андре Граньяни, нападающий

Лучший бомбардир минского «Динамо» в прошедшем сезоне и участник Олимпийских игр в составе сборной Канады. Этих двух обстоятельств должно было хватить Граньяни для поиска топового клуба внутри КХЛ. Тем более что 31 год — это возраст расцвета у большинства хоккеистов.

Однако, если посмотреть на составы больших команд КХЛ, то места для Граньяни там действительно нет. В «Ак Барсе» и «Салавате» ставку делают на молодость, в «Авангарде» и «Динамо» появились амбициозный тренер и деньги, а «Автомобилист» и «Локомотив» предпочитают не брать возрастных защитников-легионеров. В результате получается, что канадцу легче остаться на старте сезона в Минске, а ближе к Кубку Гагарина искать варианты с обменом. Белорусский клуб в плей-офф традиционно вряд ли попадет.

Задержка с продолжением карьеры возникла лишь из-за смены руководства в «Барысе». Фото hcbarys.kz



Роман Савченко, защитник

Казахстанский защитник скорее из числа «домоседов», результативности у чужих ворот от него мало кто ждет. Савченко провел в «Барысе» 10 лет и по окончании прошлого сезон влип в скандальную историю с продлением своего соглашения. Игрок отказался приезжать в расположение сборной Казахстана без заключения нового контракта с клубом. В «Барысе» посчитали такое поведение недостойным и предложили идентичный старому по зарплате договор.

Задержка с продолжением карьеры возникла лишь из-за смены руководства в «Барысе». Защитник не против вернуться к рассмотрению вопроса о контракте с казахстанцами, но пока стороны далеки от подписания бумаг. В такой ситуации игроку действительно выгоднее выйти на рынок свободных агентов. Вполне вероятно, что в случае отказа Роман может оказаться в нижнекамском «Нефтехимике».

Михаил Григорьев имел на руках еще один год контракта с «Торпедо», но из-за долгов клуба перед ним он добился расторжения договора через арбитраж лиги. Фото hctorpedo.ru



Михаил Григорьев, защитник

И без того крутой список свободных агентов-защитников пополнил еще один хоккеист, за которого грядет борьба среди клубов КХЛ. Михаил Григорьев имел на руках еще один год контракта с «Торпедо», но из-за долгов клуба перед ним он добился расторжения договора через арбитраж лиги. Григорьев, как и Савченко, из числа домоседов, но более настырен при подключениях в атаку. В «Торпедо» на него возлагали определенные надежды, однако теперь игрок открыт для предложений.





Пиганович доверие оправдывал по полной, но сник после получения травмы. Фото hcnh.ru



Олег Пиганович, защитник

В российском хоккее о Пигановиче узнали, когда он выступал за челябинский «Трактор» — в последнем сезоне чемпионата Суперлиги (далее будет создана КХЛ) Олег наколотил 22 шайбы, что на тот момент было едва ли не лучшим результатом в истории. После этого дела у Пигановича пошли наперекосяк, а в сезоне 2016/17 годов он и вовсе не сумел найти себе команду. Навстречу защитнику пошел главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, который сразу доверил ему капитанскую нашивку. Пиганович доверие оправдывал по полной, но сник после получения травмы. Как бы там ни было, если зарплатные аппетиты у игрока чуть снизятся, он без проблем сможет найти себе новый клуб. Благо, несмотря на возраст, чувствует себя очень даже ничего.

31-летний канадец появился в России перед сезоном 2014/15 и сразу принялся за дело. Фото hctraktor.org



Жильбер Брюле, нападающий

31-летний канадец появился в России перед сезоном 2014/15 и сразу принялся за дело. Во всех четырех розыгрышах своих сезонах в КХЛ Брюле достигал отметки в 10 шайб, а всего в его активе 58 голов (еще 60 передач) в 204 матчах. Перейдя в «Куньлунь», он закончил чемпионат лучшим бомбардиром команды и теперь вышел на рынок свободных агентов.

Последнее время канадцем интересовался «Барыс». Шансов у казахстанской команды изначально было немного, учитывая то, что Брюле крайне негативно отзывался о клубных традициях астанинцев в прошлом году. Случилось это после того, как на льду арены, где проводит свои матчи «Барыс», хозяева зарезали барана — Жильбера это повергло в шок. Теперь казахам и Брюле придется присматриваться к другим вариантам.

Если и есть в России на данный момент игроки, способные добавить в плей-офф, то Петров, кажется, возглавит этот список. Фото hctraktor.org



Юрий Петров, нападающий

Если и есть в России на данный момент игроки, способные добавить в плей-офф, то Петров, кажется, возглавит этот список. Прошлый Кубок Гагарина сложился для «Трактора» просто превосходно. Однако пока все наслаждались феерической игрой молодых Кравцова и Кручинина, Петров в компании с Черниковым и Якуценей усердно «таскал рояль». Любопытно, что в результате такого успеха выиграли все, кроме данного звена.

Надежная игра в обороне позволила вратарю челябинцев Францоузу уехать в НХЛ, Кравцов был выбран на верхних позициях драфта НХЛ, а Кручинин уехал за сладкой жизнью на контракте «СКА». А вот Петров с Черниковым и Якуценей после смены главного тренера «Трактора» услышали: «С вещами на выход». Нападающий-трудоголик вряд ли останется без работы, но за ветерана все же обидно. Явно не такое отношение он заслужил своей отдачей в плей-офф Кубка Гагарина.

На Казакова уже давно заглядываются селекционеры «Авангарда», только вот контракт с игроком все еще не подписан. Фото hcadmiral.ru



Максим Казаков, нападающий

Нынешний «Адмирал» уже не тот, каким был еще прошлой зимой. Все лидеры покинули команду перед стартом прошлогоднего плей-офф, а оставшиеся «звездочки» вышли на рынок свободных агентов этим летом. Максим Казаков был из тех, на кого надеялось новое руководство после ухода Ткачева в «Салават Юлаев», но удержать нападающего оно все равно не смогло. Найти подходящую и, самое главное, адекватную команду на рынке все же легче, чем ждать у моря погоды во Владивостоке.

На Казакова уже давно заглядываются селекционеры «Авангарда», только вот контракт с игроком все еще не подписан. Воспитанник омского хоккея недостаточно результативен в регулярных чемпионатах, что не идет на пользу его кандидатуре при рассмотрении вопроса об усилении команд. Но в случае с Казаковым надо скорее смотреть на его статистику матчей в плей-офф. В матчах на выбывание он участвовал как на уровне МХЛ и ВХЛ, так и в КХЛ, и неизменно проявлял себя как заправский снайпер и лидер команды.