«Хорватский Гостомысл». «Шашечные» вышли в финал, но отношение к ним уже не будет прежним

Впрочем, это их не волнует — впереди решающая битва с Францией

Два умных и проникновенных «политолога-футболиста» Домагой Вида и Огнен Вукоевич после победы в четвертьфинале сделали максимально своевременное видеообращение, в котором покричали «Слава Украине!», чем настроили против своей сборной многих россиян. Впрочем, это не помешало хорватам отбегать еще 120 минут в полуфинале ЧМ и пробиться (2:1) на решающую битву с французами. Все подробности — в материале «Реального времени».

Хорватские фанаты пытались извиниться за горе-игрока, но тщетно

«Футбол — вне политики!» — этот лозунг, к удивлению многих, почти дотянул до окончания ЧМ. На улицах россияне с удовольствием фотографировались и обнимались с иностранцами, а команды удивляли одним неожиданным результатом за другим. Как и ожидалось, политика началась со сборной России, однако никто не ожидал, что главным «политологом» этого ЧМ станет ничем вроде бы не примечательный защитник Домагой Вида.

«Виде уже однажды здорово не повезло в жизни. Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Домагой? Знаете, что это за имя? Это имя хорватского князя, который правил Хорватией в 876 году. Представляете себе, какая у человека травма с самого детства? Если бы вас назвали Гостомыслом, вы бы любили окружающий вас мир, вы бы не хотели отомстить родителям и всему миру? Домагою Виде представился такой шанс, и господь ему судья», — в своем стиле прокомментировал ситуацию Василий Уткин. Но простить Виду смогли далеко не все россияне. Если бы Англия и Хорватия встретились в 1/8, большинство россиян точно переживали бы за братьев-славян. Особенно с учетом той легендарной хорватской помощи в 2007-м. Однако «хорватский Гостомысл», увы, все испортил.

«Футбол — вне политики!» — этот лозунг, к удивлению многих, почти дотянул до окончания ЧМ

Ситуацию попытались исправить хорватские болельщики. Вчера они растянули 50-метровый баннер со словами «Спасибо, Россия!». Даже поляки и англичане, с которыми у российских фанатов были серьезные столкновения на предыдущих соревнованиях, отмечают особое радушие наших болельщиков. «Я был на многих ЧМ, и такой организации, доброжелательности, гостеприимства, заботы и радушия не видел нигде. Большое спасибо, Россия, это потрясающий чемпионат мира с фантастической атмосферой!» — заявил Збигнев Бонек.

Но у многих российских болельщиков было такое мнение: гостеприимство — это хорошо, но все должно иметь границы. В итоге фанаты придумали Виде справедливое наказание: весь матч трибуны освистывали экс-защитника киевского «Динамо». Домагой, к его чести, это испытание выдержал и провел очередной хороший матч, пусть и небезошибочный. На 17-й минуте Вида позволил продавить себя Гарри Магуайру, но тот пробил совсем рядом со штангой.

Англия должна была все решить в первый час

У англичан в первый час матча было очень много шансов снять все вопросы о победителе. Но они ограничились лишь голом Триппьера. Уже в самом начале игры они сделали весомую заявку на успех. Модрич нарушил правила на Лингарде вблизи своей штрафной, к мячу подошел Киран Триппьер и, несмотря на внушительную стенку, запустил мяч в район левой девятки. Субашич даже не шелохнулся.

Особенно усердствовал в разбазаривании моментов англичан Харри Кейн. Лучший форвард мира, стоящий более 200 млн евро, в одном из эпизодов вышел на пустые ворота под углом, но угодил в штангу. Еще дважды Кейн умудрялся не забивать при выходе один на один. А минуте на 63-й из англичан будто выпустили воздух. Как результат, на 68-й минуте подача с правого фланга Врсалько нашла полузащитника «Интера» Перишича, и тот, взмыв между Уокером и Триппьером, выставленной в стиле Брюса Ли ногой эффектно уложил мяч в угол ворот Пикфорда — 1:1.

Особенно усердствовал в разбазаривании моментов англичан Харри Кейн



В хорватском нашатыре зарубежные СМИ ничего подозрительного не заметили

«А точно именно хорваты провели шесть дополнительных таймов подряд?» — этот вопрос должен был прийти в голову журналистам немецкой газеты Bild, опять заподозрившей сборную России в допинге. Однако в хорватском нашатыре журналисты не заметили никаких запрещенных веществ.

Балканцы на фоне англичан выглядели более скоростной, играющей и, самое поразительное, свежей командой. Подопечные Гарета Саутгейта кое-как дотянули до овертайма, где и пропустили решающий гол. Вездесущий Перишич сделал головой «слепой» навес в штрафную, Манджукич опередил Стоунза и не оставил шансов Пикфорду — 2:1.В общей сложности хорваты отыграли на этом турнире 630 (!!!) минут, но это не помешало Марио Манджукичу энергично отпраздновать гол. «Эффекта суперкомпенсации» ждали от сборной России Черчесова (и дождались). Но как тогда охарактеризовать тотальное отсутствие усталости у Хорватии?

В то, что в финале со сборной Франции сыграют хорваты, до сих пор не могут поверить и сами «шашечные». «Находиться в полуфинале для такой маленькой страны, как Хорватия — уже большой успех. Пару дней назад я разговаривал с мамой, и она сказала, что мечтает видеть меня в финале», — ну как после такого Перишич мог не забить англичанам!?

Любопытно, что Иван свое футбольное образование получил именно во Франции, выступая за «Сошо». Это были не лучшие времена для Перишича: в 2008-м он не попадал в состав этой команды, а его семья находилась в тяжелом финансовом положении. Мог ли тогда Иван хоть на секунду представить, что произойдет с ним через 10 лет?! И с какой сборной ему придется сыграть в финале?

«Находиться в полуфинале для такой маленькой страны, как Хорватия — уже большой успех. Пару дней назад я разговаривал с мамой, и она сказала, что мечтает видеть меня в финале», — ну как после такого Перишич мог не забить англичанам!?

Дожили! «У хорватов более опытная команда», — считают родоначальники футбола

«У Хорватии более опытная команда, чем у Англии. Их футболисты играют в разных странах в топ-клубах. У англичан нет таких игроков, как Модрич, Манджукич, Ракитич. Сравним с ними разве что нападающий Харри Кейн», — Юрий Семин как в воду глядел. Молодая и сыроватая английская сборная теперь сразится за третье место с бельгийцами.

Хорваты же в финале вновь будут на бумаге аутсайдерами, причем по делу: французы лучше всех на ЧМ умеют играть прагматично, плюс их общий уровень все-таки повыше. Тем лучше для Хорватии и ее скоростных и неутомимых игроков. Команда Златко Далича готова сотворить заключительную сенсацию. И если нужно, будет носиться по полю еще 120 минут.