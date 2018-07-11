Трехцветные дьяволы: французы оказались улучшенной версией сборной Бельгии

В полуфинале подопечные Мартинеса увидели собственное отражение и не выдержали его взгляда

Немногие полуфиналы в истории мировых первенств могут похвастать тем, что в них встречались настолько похожие друг на друга команды, как Франция и Бельгия. Мало того, что это географические соседи, так еще у обеих сборных народилось невероятно талантливое поколение, которое «созрело» и заматерело аккурат к нынешнему лету. Однако на этом сходство не закончилось — Дидье Дешам неожиданно для Роберто Мартинеса предложил именно ту игру, с которой бельгийцы прорывались в полуфинал, то есть просто «подарил» им мяч, чего они терпеть не могут. Это и предопределило исход первого полуфинала чемпионата мира — 2018. Как французы на 90 минут превратились в «бельгийцев» и вышли (1:0) в свой третий финал ЧМ за 20 лет — в материале «Реального времени».

Кубок и бронзу разыгрывали именно в этой паре

Если предсказать победу бельгийцев над бразильцами было не так уж и сложно, учитывая отсутствие в составе последних Каземиро, то прогнозировать исход предстоящего полуфинала между соседями-европейцами было делом неблагодарным. Довольно ровные по составу и тактической выучке, с одинаково опытными и нестандартными тренерскими штабами бельгийцы и французы разыгрывали не просто путевку в финал, а на 75% решенную задачу по завоеванию мирового кубка.

Все самые «сливки» сетки чемпионата мира скопились именно здесь. Согласитесь, Хорватия, Россия, Швеция и Англия были далеко не так представительны, как команды с соседней «ветки» — Бразилия, Бельгия, Франция, Уругвай.

И несмотря на веру россиян в победу Франции на ЧМ (по данным ВЦИОМ) и мнение букмекеров, дававших котировки в районе 2,5 на победу «синих» и 3,05 — на бельгийцев, вторые по-прежнему оставались самой чистой и, самое главное, честной командой из оставшихся на турнире. Они не играли по нулям в последнем матче группового этапа ради более удобной сетки, как французы. Так что неудивительно, что симпатии многих россиян в этом полуфинале были отданы именно команде из этой маленькой европейской страны.

Даже лидер «красных дьяволов» и его брат, Эден и Торган Азары, в детстве носили футболки «трехцветных» с фамилией «Зидан» на спине. Фото Максима Платонова



Доброе соперничество франкоговорящих братьев

Что было важно и показательно перед этим матчем — это отношения бельгийцев и французов. Как оказалось, даже лидер «красных дьяволов» и его брат, Эден и Торган Азары, в детстве носили футболки «трехцветных» с фамилией «Зидан» на спине, а когда европейская пресса попыталась сделать из этого небольшой скандал, дабы усилить интригу перед матчем, то были разочарованы полной невозмутимостью бельгийских болельщиков.

Да, своеобразной интриги в этом матче хватало, но при этом она никак не выходила за рамки добрососедского соперничества. Так вышло, что для многих «красных дьяволов» соседняя Франция стала трамплином в большой футбол. Там и чемпионат сильнее, и школы профессиональнее. Тот же Эден Азар в бытность подростком был отправлен семьей во французский Лилль, где занимался в лучшей футбольной школе. Его отец считал, что в академии Лилля сын будет прогрессировать значительно быстрее.

Для Франции же бельгийцы скорее как младшие футбольные братья, к которым она всегда относились с доброй снисходительностью, мол, «пусть тоже думают, что умеют играть в футбол». Поэтому соседям доказать свое превосходство хотелось чуть больше обычного.

Дешам не глуп, Дешам играет как Бельгия

Неожиданно для многих инициатива и мяч на первых минутах оказались в ногах у бельгийцев, в то время как французы будто присматривались и даже как-то «скукожились» на своей половине поля. Складывалось такое впечатление, что это Бельгия — топ-сборная, а Франция вышла лишь высиживать в обороне и рассчитывать на контратаки.

Первый настоящий момент «красные дьяволы» создали на пятой минуте, когда неудержимый Азар ускорился в лицевую и прострелил на Лукаку, и лишь Умтити в последний момент успел сыграть на перехвате.

Сначала де Брюйне подхватил отскок и с помощью пары касаний прокинул его на Эдена, который сразу пробил в дальний, но немного мимо. Фото Максима Платонова

Вскоре Шадли четко вычерчивал навес в зону соперника, и лишь Гризманн в одиночестве пытался создать что-то наподобие контратак из центра поля. А дальше вновь пошла затяжная и опасная серия моментов в исполнении Азара. Сначала де Брюйне подхватил отскок и с помощью пары касаний прокинул его на Эдена, который сразу пробил в дальний, но немного мимо. Еще через три минуты все тот же Азар резко убежал от Павара и «зарядил» под перекладину, Варан лишь затылком перевел мяч на угловой! Франция на поле лишь отбивалась и отбрыкивалась и ни о каком выходе на чужую половину поля даже не думала. Несколько раз Льорис на выходе и в прыжке снимал мяч с голов бельгийцев, готовых его переправить в ворота. Полное доминирование Бельгии подсказывало, что гол назревает и обязательно случится. Еще раз голкипер французов спас своих, когда после углового мяч свалился в ноги Альдервейрельду, который крутанулся вокруг собственной оси и зарядил с разворота рядом со штангой!

Но чем больше доминировали бельгийцы, тем больше Тьерри Анри на скамье запасных почему-то нервничал и буквально «съедал» собственные пальцы на руках. К середине тайма французы за счет своих быстрых выпадов в один-два паса ситуацию из «катастрофической» выправили на «приемлемую». И даже пару раз сбегали в неплохие контратаки, когда не хватало только последнего точного паса.

Но по-настоящему вступать в игру и спасать свою команду Куртуа пришлось уже за пять минут до перерыва. В этот момент казалось, что все решено и французы сыграют по бельгийскому плану (как те играли с Бразилией), но Куртуа в последний момент выбросил ногу и достал носком этот мяч.

На том и порешили — по нулям при неожиданном доминировании Бельгии и такой же неожиданной игре вторым номером Франции. Похоже, Дешам смекнул, что игра вторым номером — это как раз оружие его соперника, и решил бить его им же.

А вот тут уже настало время Умтити. Фото Максима Платонова

Полное бессилие в игре со своей улучшенной версией

В начале второго тайма картина сильно не изменилась. Бельгия продолжала владеть мячом, а французы искали счастья в контратаках. Однако счастье пришло от другого «лучшего друга» обороняющейся команды — стандарта. Сначала Оливье Жиру накрутил Компани и пробил, вынудив того переправлять мяч на угловой. А вот тут уже настало время Умтити. Он выскочил на подачу, опередив Феллайни и Альдервейрельда, и переправил снаряд в ворота — 1:0.

После этого команда Мартинеса окончательно ушла на передний фронт, забыв о своих тылах. Наконец-то разыгрался Феллайни, который по первому тайму все больше «отмалчивался». Его юркие вылазки в зону французов и расстрелы с близкого расстояния пресекались обороной «трехцветных» в самый последний момент.

К 70-й минуте все говорило о том, что Бельгия начинает паниковать, спешить и сбиваться на простые навесы в собственном стиле из матча с Японией. Тогда это сработало, но во Франции футболисты куда более рослые, да и их голкипер Льорис чудить не собирался. Роберто Мартинес попробовал что-то изменить за счет перестановок — выпустил Мертенса, а де Брюйне сместил в центр поля, затем насытил нападение, выпустив Карраско.

Но чем ближе становился финал матча, тем дальше от своих ворот отодвигали французы соперника. Так что ему оставалось надеяться лишь на набросы в зону и на технику Азара, который постоянно пытался прорваться в штрафную за счет дриблинга. Шесть минут, добавленные рефери, лишь подтвердили, что Бельгия, играющая с мячом и первым номером, бессильна против тактически выученной команды с мастеровитыми игроками в обороне.

Команда Мартинеса была бита тем же способом, каким четыре дня назад сама обыграла бразильцев. Абсолютно заслуженная победа французов открывает им шанс вернуть наконец себе Кубок мира и реабилитироваться перед собственными болельщиками за домашний финал Евро двухлетней давности.

Эрик Добролюбов