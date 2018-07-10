По лицу и по голосу: как банки собирают биометрические данные клиентов

Российские банки приступили к массовому сбору биометрических параметров своих клиентов — изображения лица и голосовые слепки. В результате в России будет создана единая биометрическая система (ЕБС), необходимая для внедрения удаленной идентификации. Собранные банками биометрические параметры будут поступать в единую биометрическую систему (ЕБС), где на каждого россиянина заведут своего рода «карточку». ЕБС будет интегрирована с ЕСИА — Единой системой идентификации и аутентификации. Через ЕСИА банки будут подтверждать личность гражданина (ФИО, дата рождения, пол, СНИЛС, номер мобильного телефона).

Как происходит сбор данных, журналистам рассказали и показали сегодня в «Ак Барс» банке.